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"Московский" пытаются признать банкротом
ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые …
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24 января 2019, 09:33
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В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30
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24 января 2019, 04:36
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Страшная авария под Самарой: один человек погиб, трое — в больнице
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24 января 2019, 04:24
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До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома
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24 января 2019, 04:02
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Вспыхнул на ходу: на Советской Армии в Самаре загорелась легковушка
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21 января 2019, 08:43
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Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды
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16 января 2019, 03:01
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Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"
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3 января 2019, 08:34
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В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники
В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС.
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26 декабря 2018, 11:02
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К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре
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4 мая 2018, 09:20
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Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти
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4 мая 2018, 11:44
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94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области
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25 апреля 2018, 10:24
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Из-за паводка подтопило кооператив «Вишенка» на полуострове Копылово
20 апреля паводковые воды подтопили кооператив Вишенка на полуострове Копылово. Об этом сообщил директор Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев. По его информации, на 12:00 отметка нижнего бьефа составила 34,60 метра.
К дачникам убедительно обращаются временно воздержаться от посещения своих участков.
«При …
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20 апреля 2018, 02:31
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