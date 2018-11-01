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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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В блогах: в Самаре снесли ДК

В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?

Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.

"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на 
1 ноября 2018, 05:13
В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - 
1 ноября 2018, 05:06
В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 
1 ноября 2018, 04:59
В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре по просьбам жителей домов по улице Солнечной изменилось расписание автобуса №61. До 9 ноября в тестовом режиме организован дополнительный утренний рейс. Автобус будет выезжать в 06:00 от остановки «Улица XXII Партсъезда». Он будет двигаться в сторону «ТЦ «Колизей», 
1 ноября 2018, 04:36
В Самарской области школы получат 41 новый автобус

В Самарской области школы получат 41 новый автобус

Автопарки школ в Самарской области пополнились: для учеников губернии закуплен 41 новый автобус за счет регионального бюджета. Кроме того, до конца года в образовательные учреждения запланирована поставка 27 автобусов, но уже за счет федеральной казны.

30 октября школы получили 
1 ноября 2018, 03:11
Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях

Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях

В среду, 24 октября, в Самарскую область досрочно привезли вторую партию детской вакцины от гриппа. Всего 266 379 доз. В ближайшие дни уполномоченная организация развезет ее по поликлиникам губернии, сообщили в региональном минздраве. Остальная часть вакцины должна быть доставлена в 
24 октября 2018, 02:22
Передумали: Минздрав не будет наказывать родителей, отказавшихся от вакцинации детей

Передумали: Минздрав не будет наказывать родителей, отказавшихся от вакцинации детей

В Минздраве отвергли идею штрафовать россиян, которые отказываются делать своим детям прививки от разных заболеваний. В министерстве сделали вывод, что гораздо эффективнее окажется планомерная разъяснительная работа со взрослыми. Об этом заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова, информирует ТАСС.
Напомним, в прошлом 

3 октября 2017, 03:19
Детский омбудсмен вступилась за родителей, которые не хотят колоть детей

Детский омбудсмен вступилась за родителей, которые не хотят колоть детей

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова выступила против инициативы Минздрава штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей. «Принять подобные санкции нельзя, и, безусловно, они неприемлемы! У взрослых должно быть право выбора: делать прививки или нет», - заявляет Кузнецова. Как уже 
19 сентября 2017, 07:06
Родителям-«отказникам» хотят урезать оплату больничных листов

Родителям-«отказникам» хотят урезать оплату больничных листов

Минздрав России предлагает уменьшить оплату больничных листов родителям, которые не вакцинируют своих детей. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, отказ от прививок противоречит здравому смыслу. "У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это совсем 

18 сентября 2017, 07:01
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