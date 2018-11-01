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В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?
Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.
"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на …
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1 ноября 2018, 05:13
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В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти
Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - …
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1 ноября 2018, 05:06
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В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество
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1 ноября 2018, 04:59
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В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61
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1 ноября 2018, 04:36
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В Самарской области школы получат 41 новый автобус
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1 ноября 2018, 03:11
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Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях
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24 октября 2018, 02:22
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Передумали: Минздрав не будет наказывать родителей, отказавшихся от вакцинации детей
В Минздраве отвергли идею штрафовать россиян, которые отказываются делать своим детям прививки от разных заболеваний. В министерстве сделали вывод, что гораздо эффективнее окажется планомерная разъяснительная работа со взрослыми. Об этом заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова, информирует ТАСС.
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3 октября 2017, 03:19
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Детский омбудсмен вступилась за родителей, которые не хотят колоть детей
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19 сентября 2017, 07:06
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Родителям-«отказникам» хотят урезать оплату больничных листов
Минздрав России предлагает уменьшить оплату больничных листов родителям, которые не вакцинируют своих детей. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, отказ от прививок противоречит здравому смыслу. "У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это совсем …
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18 сентября 2017, 07:01