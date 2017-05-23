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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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К концу мая в поликлиниках области начнут выдавать электронные полисы

К концу мая в поликлиниках области начнут выдавать электронные полисы

Пластиковые карты с фотографией и ID придут на смену бумажному варианту. Прежде всего, их обладателями станут новорожденные, пациентки, сменившие фамилии после замужества, и владельцы полисов старого образца.
Оформление будет бесплатным. Всю процедуру можно пройти непосредственно в поликлинике. В фойе разместят 

18 мая 2017, 05:01
Медицинские кадры: Российских врачей хотят обязать делать видеозаписи операций

Медицинские кадры: Российских врачей хотят обязать делать видеозаписи операций

Российских врачей из-за роста случаев неправомерных действий медработников могут обязать фиксировать на видео проведение операций. Новый законопроект будут рассматривать сегодня в Госдуме.
По словам авторов инициативы, граждане РФ имеют законное право на видеофиксацию того, что с ними происходит. В частности, 

18 мая 2017, 11:09
Самарские ученые-медики пополнили реестр отечественного ПО

Самарские ученые-медики пополнили реестр отечественного ПО

Инновационный комплекс "Луч-С", созданный самарскими учёными-медиками, будет включен в реестр отечественного ПО. Новая технология позволяет врачам в любой момент получить доступ к общей базе рентгеновских снимков, результатам УЗИ, МРТ, КТ.
Программно-аппаратный комплекс "Луч-С" включает станции-передатчики, которые конвертируют изображение и отправляют его 

17 мая 2017, 06:22
Лицензия на здоровье: новый фармацевтический завод в Тольятти заработает уже в этом году

Лицензия на здоровье: новый фармацевтический завод в Тольятти заработает уже в этом году

Новый фармацевтический завод в Тольятти получил лицензию и начнет работать уже в этом году. Сейчас на предприятии, которое является "дочкой" жигулевского "Озона" и построено на территории экономической зоны, идут пусконаладочные работы. Иностранцы отстраивают свое оборудование.
Планируется, что "Озон Фарм" будет 

17 мая 2017, 02:59
Смертельная тенденция - антибиотики теряют свою силу

Смертельная тенденция - антибиотики теряют свою силу

Смертельная  тенденция. Врачи всего мира говорят о растущей устойчивости микробов к антибиотикам, продлившим среднюю продолжительность жизни людей на 20 лет. Это чревато тем, что многие инфекционные заболевания могут стать неизлечимыми.
Почти 70 лет антибиотики считались  панацеей от многих инфекционных заболеваний. 

20 апреля 2017, 12:32
Работодателей обяжут выявлять у сотрудников болезни и провожать на учебу

Работодателей обяжут выявлять у сотрудников болезни и провожать на учебу

Минтруд хочет обязать работодателей выявлять профессиональные заболевания у сотрудников. В ведомстве считают, что если у работника обнаружены первые признаки профнедуга, то человека следует «переобучать и переводить на другое место». Чиновники аргументируют, что будет «правильней деньги по несчастным случаям на производстве 

12 апреля 2017, 03:10
Новую вакцину от гриппа испытывают в Петербурге

Новую вакцину от гриппа испытывают в Петербурге

В НИИ гриппа в Санкт-Петербурге начались испытания новой вакцины от гриппа. Новое средство собираются опробовать на добровольцах в самом скором времени.
Эксперименты на лабораторных мышах и морских свинках продемонстрировали безопасность и иммуногенность этого лекарства. Как поясняют ученые, препарат устойчив к 

9 февраля 2017, 04:41
На Самарскую область наступают вирусы

На Самарскую область наступают вирусы

По данным областного Роспотребнадзора, в Самаре эпидпорог по гриппу превышен более чем на 35%. В  школах карантин.
Эксперты посчитали, что в прошлую неделю в регионе было зарегистрировано почти 17 000 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. И это только официальная статистика. 

25 января 2017, 10:06
Главной причиной смертности во всем мире стал вирусный гепатит

Главной причиной смертности во всем мире стал вирусный гепатит

Специалисты из Англии и США установили, что главной причиной смертности на планете оказался вирусный гепатит. Этот недуг превысил показатели малярии с туберкулезом и фактически достиг результата ВИЧ.
Исследования проводили ученые из Университета штата Вашингтон и Имперского колледжа Лондона. Как отмечается, 

7 июля 2016, 01:58
Ученым удалось создать быстродействующее лекарственное средство от гепатита С

Ученым удалось создать быстродействующее лекарственное средство от гепатита С

Совместными усилиями ученых из КНР и США создано лекарственное средство от гепатита С. Согласно заявлениям разработчиков, этот чудо-препарат борется с болезнью не только крайне быстро, но и высокоэффективно: опасный вирус исчезает практически бесследно.
В западной прессе сообщается, что лечение от 
2 ноября 2015, 05:08
Ученые из России придумали сенсор для выявления ранних стадий рака

Ученые из России придумали сенсор для выявления ранних стадий рака

Отечественными специалистами был разработан высокочувствительный сенсор, с помощью которого можно  обнаружить не только раковую опухоль на самых ранних стадиях, но также ВИЧ и гепатит. Устройство можно поместить в том числе в смартфон или любой другой портативный гаджет - сенсор не 
17 августа 2015, 03:15
Самарская область потратит 300 млн рублей на лечение ВИЧ и гепатитов B и C

Самарская область потратит 300 млн рублей на лечение ВИЧ и гепатитов B и C

Все средства будут направлены на покупку препарата "Лопинавир+Ритонавир". Информация опубликована на сайте госзакупок. Всего планируется приобрести 12 тысяч упаковок для Тольятти и 30,5 тысячи для Самары.

Известно, что "Лопинавир+Ритонавир" является одним из наиболее эффективных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Препарат 
8 мая 2015, 05:26
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