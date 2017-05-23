Тревожная статистика. В Самарской области стремительно растет число заболевших вирусным гепатитом А, который поражает печень человека. Его еще называют болезнью грязных рук. За первые четыре месяца этого года такой диагноз поставили 137 жителям региона. Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2016-го. И на треть выше среднемноголетнего показателя.
Наиболее высокий уровень заболеваемости в Самаре, Тольятти и Чапаевске, сообщает Роспотребнадзор. Вирус передается контактно-бытовым путем, через пищу и воду. Симптомы: резкое повышение температуры тела до 38-40 градусов, тошнота, головные боли, затем начинает желтеть слизистая рта, оболочки глаз и кожа. Гепатит А может грозить печеночной недостаточностью, которая при отсутствии лечения приводит к коме или летальному исходу, а также холециститом, циррозом и даже раком печени. Впрочем, чаще всего эта инфекция хорошо поддается терапии, и серьезных последствий удается избежать.
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