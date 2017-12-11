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Материалы по теме:

В Самарской области неплательщики алиментов задолжали 335 млн рублей

В Самарской области неплательщики алиментов задолжали 335 млн рублей

Российские судебные приставы начали серию рейдов по злостным должникам. 11 декабря они планируют заняться фискальными платежами, 18-го – неплательщиками за теплоэнергию, 25-го - приостановкой деятельности различных организаций. 4 декабря самарские приставы прошлись по неплательщикам алиментов.

«Если должник в течение двух и 

6 декабря 2017, 08:04
В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

Эксперты компании «Домашние деньги» подсчитали, что по результатам текущего года порядка 6,8 млн россиян, у которых есть непогашенные долги перед кредитно-финансовыми структурами, могут оказаться потенциально невыездными. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Сегодня в России свыше 9 млн человек имеют просроченную 

4 декабря 2017, 04:09
В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками

В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками

4 декабря в России судебные приставы-исполнители начнут массовые обходы должников.
4 декабря 2017, 01:56
В Самарской области должник пытался обхитрить судебных приставов

В Самарской области должник пытался обхитрить судебных приставов

В Самарской области должник кредитной организации – гражданин «К.» - пытался перехитрить судебных приставов, придумав легенду о «Казахстане» и указав адрес, по которому он на самом деле не проживал.
 
Суд постановил арестовать автомобиль Kia, который являлся предметом залога. Но 

10 ноября 2017, 10:58
Самарца принудительно вселили к бывшей жене

Самарца принудительно вселили к бывшей жене

Жителя Самары не пускала домой бывшая жена, рассказали в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. По данным представителей ведомства, половина квартиры принадлежала мужчине.

«Работниками отдела судебных приставов Октябрьского района г. Самары возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Ш. Предметом исполнения стало 

9 ноября 2017, 11:34
Судебным приставам разрешили задерживать должников по алиментам

Судебным приставам разрешили задерживать должников по алиментам

Судебные приставы в России отныне получили право задерживать должников по алиментам. Соответствующий федеральный закон подписан президентом.
Как следует из данного документа, сотрудники ФССП теперь могут на законных основаниях задерживать и препровождать для составления протокола представителей этой категории. Прежде эти действия 

31 октября 2017, 09:13
ФССП: с отпускников в 2017 году удалось взыскать более 40 млрд рублей

ФССП: с отпускников в 2017 году удалось взыскать более 40 млрд рублей

По сведениям Федеральной службы судебных приставов (ФССП), ограничения на выезд задолжавших государству граждан с января по сентябрь 2017 года дали возможность взыскать с них 41,1 млрд рублей.
Как сказали «Известиям» в ведомстве, на данный момент временно невыездными могут стать граждане 

18 сентября 2017, 11:24
Не приставать: «Неприкосновенные» для судебных приставов счета могут появиться у россиян

Не приставать: «Неприкосновенные» для судебных приставов счета могут появиться у россиян

Специальный социальный счет, недоступный для судебных приставов, может появиться у отдельных категорий должников. Отзыв российского кабмина на соответствующий законопроект уже готовит Министерство юстиции.
Казенные деньги, направляемые должникам в виде пособий и различных выплат, и прежде являлись недоступными для списания по 

17 августа 2017, 03:19
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. безнадежных долгов россиян

СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. безнадежных долгов россиян

Как сообщают российские информагентства, до конца 2017 года из исполнительных производств о взыскании долгов объемом 2 трлн рублей будет закрыто примерно половина дел. Иными словами, приставы могут списать россиянам долгов перед банками на сумму до 1 трлн. Об этом рассказывают 

20 июля 2017, 12:18
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