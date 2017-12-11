Это в два раза больше, чем в прошлом. Всего в отношении неплательщиков было возбуждено 12 тысяч исполнительных производств, а закончено тысячей меньше. Самый большой долг на сегодняшний момент — 1,5 миллиона рублей, минимальный — 10 тысяч.
«Значительного роста должников по алиментам в Самарской области на сегодняшний день нет. Ну, и, соответственно, значительного снижения по количеству должников тоже не произошло», — рассказал Денис Шильников, заместитель руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области, заместитель главного судебного пристава Самарской области.
Неплательщикам ограничивают выезд за рубеж и выписывают штрафы, минимальный — 5 тысяч рублей. Арестовывают и имущество. Так, в этом году его конфисковали у 1700-т человек. Если после этого выплаты не возобновляются — возбуждается уголовное дело. Стали судебные приставы и активнее контролировать работодателей должников.Теперь каждый работодатель, не должен задерживать зарплаты.
Есть и новшества в выплате алиментов. Если раньше с должника можно было взыскать и неустойку - по полпроцента в день от общей суммы, то теперь на момент несовершеннолетия ребенка в исполнительном листе фиксируется лишь тело долга. А проценты придется взыскивать в суде самостоятельно.
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