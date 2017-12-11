В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников Эксперты компании «Домашние деньги» подсчитали, что по результатам текущего года порядка 6,8 млн россиян, у которых есть непогашенные долги перед кредитно-финансовыми структурами, могут оказаться потенциально невыездными. Об этом рассказывают отечественные информагентства.

Сегодня в России свыше 9 млн человек имеют просроченную …