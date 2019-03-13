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Материалы по теме:

В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря

В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря

В Тольятти задержали мужчину, которого подозревают в том, что он сообщил о минировании одного из театров города. Ранее неизвестный позвонил в дежурную часть № 24 УМВД России по Тольятти. Дежурный отправил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Полицейские проверили здание, кинолог 
13 марта 2019, 10:53
«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт

«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт

В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный человек, который планировал совершить теракт. 
13 марта 2019, 10:19
Телебашню в Самаре «раскрасят» в цвета «Крыльев Советов»

Телебашню в Самаре «раскрасят» в цвета «Крыльев Советов»

Башня телецентра на улице Советской Армии заиграет новыми красками: ее будут «переодевать» в цвета футбольного клуба «Крылья Советов». 
 
- Подсветка будет меняться за два дня до и после матча команды, а также в день игры, - сообщили представители самарского клуба.
13 марта 2019, 09:21
В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка

В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка

Во вторник утром, 12 марта, во время снегопада иномарка Hyundai Solaris сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в жилой зоне на улице 70 лет Октября в Автограде. После столкновения пострадавшая выжила, но ей потребовалась помощь врачей, сообщили в отделе 
13 марта 2019, 08:45
Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз 
7 марта 2019, 11:03
Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Должник из Самарской области рассчитался с родственниками после того, как приставы арестовали его имущество. Исполнительное производство завели в отделе Октябрьска. Местный житель должен был отдать жене брата 300 тысяч рублей, которые он занял, но не вернул в оговоренный срок. Судебные 
28 февраля 2019, 05:06
Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов

Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов

Житель Самарской области погасил долги по коммуналке после ареста его счетов. В отделе судебных приставов Отрадного завели исполнительное производство о взыскании с местного жителя долгов за газ, тепло и электроэнергию. На мужчине «висела» задолженность в 33 тысячи рублей. Во время 
22 февраля 2019, 10:55
В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

Судебные приставы на месяц прикрыли узбекское кафе в Тольятти. Миграционная служба выяснила, что на кухне там работала гражданка Узбекистана, у которой не было разрешения. В отношении владельца точки общепита составили протокол по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение 
21 февраля 2019, 09:19
Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась приостановления работы торгового центра «Омега». В здании была проведена проверка, которая показала, что оно эксплуатируется с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть здание. 18 июня иск был удовлетворен, 
29 июня 2018, 02:58
Из-за нарушения пожарной безопасности закрыт фитнес-клуб в торговом центре Самары

Из-за нарушения пожарной безопасности закрыт фитнес-клуб в торговом центре Самары

В Самаре в ТРК «Московский» из-за нарушения пожарной безопасности закрыли фитнес-клуб «Территория фитнеса». Сообщение о приостановке работы клуба по техническим причинам появилось еще в прошлую пятницу, 6 апреля. Планировалось, что он снова откроется 9 апреля, но этого не произошло. Позже 

12 апреля 2018, 10:19
В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре

В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре

В Самаре в Пасху, 8 апреля, водитель «Рено» сбил пенсионерку около торгового центра на Ново-Садовой. ДТП произошло в 18:10. Иномаркой управлял мужчина 1980 года рождения. Его водительский стаж – 12 лет.

«По предварительной версии, двигаясь задним ходом по прилегающей территории торгового 

9 апреля 2018, 01:52
Дверь торгового центра защемила ухо 6-летней девочки в Астрахани

Дверь торгового центра защемила ухо 6-летней девочки в Астрахани

19 февраля в одном из торговых центров Астрахани произошло ЧП. Во время выхода из молла автоматические двери зажали голову 6-летней девочки. В результате ЧП ребенок получил травму уха.

Сразу после инцидента девочку доставили в областную детскую клиническую больницу. Там 
19 февраля 2018, 09:31
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