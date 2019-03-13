Телебашню в Самаре «раскрасят» в цвета «Крыльев Советов» Башня телецентра на улице Советской Армии заиграет новыми красками: ее будут «переодевать» в цвета футбольного клуба «Крылья Советов».

… - Подсветка будет меняться за два дня до и после матча команды, а также в день игры, - сообщили представители самарского клуба.