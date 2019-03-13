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В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря
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13 марта 2019, 10:53
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«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт
В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный человек, который планировал совершить теракт.
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13 марта 2019, 10:19
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Телебашню в Самаре «раскрасят» в цвета «Крыльев Советов»
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13 марта 2019, 09:21
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В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка
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13 марта 2019, 08:45
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Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика
В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз …
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7 марта 2019, 11:03
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Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода
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28 февраля 2019, 05:06
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Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов
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22 февраля 2019, 10:55
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В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе
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21 февраля 2019, 09:19
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Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти
Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась приостановления работы торгового центра «Омега». В здании была проведена проверка, которая показала, что оно эксплуатируется с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.
Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть здание. 18 июня иск был удовлетворен, …
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29 июня 2018, 02:58
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Из-за нарушения пожарной безопасности закрыт фитнес-клуб в торговом центре Самары
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12 апреля 2018, 10:19
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В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре
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9 апреля 2018, 01:52
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Дверь торгового центра защемила ухо 6-летней девочки в Астрахани
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19 февраля 2018, 09:31
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