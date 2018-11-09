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Материалы по теме:

Вдова отравленного банкира Екатерина Пузикова официально стала адвокатом

Вдова отравленного банкира Екатерина Пузикова официально стала адвокатом

Екатерина Пузикова, вдова отравленного замруководителя самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, официально стала адвокатом.Соответствующая запись появилась на сайте Самарской областной коллегии. Девушка сдала квалификационный экзамен. Ей присвоен реестровый номер 3070, в базе коллегии она значится как адвокат-индивидуал под именем Екатерина 
10 ноября 2018, 08:50
В Самаре на украшение трех улиц к Новому году потратят 87 млн рублей

В Самаре на украшение трех улиц к Новому году потратят 87 млн рублей

В Самаре направят 87 миллионов рублей на украшения для трёх улиц к Новому Году, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о Московском шоссе, Ново-Садовой и улице Демократической на участке до Ташкентской. Согласно техзаданию, в декабре подрядчику предстоит 
10 ноября 2018, 08:35
В блогах: в Самаре налоговая служба взыскивала с фирмы 1 рубль 31 копейку

В блогах: в Самаре налоговая служба взыскивала с фирмы 1 рубль 31 копейку

Самарчанка Анна Кондратьева рассказала в "Фейсбуке" про сомнительную эффективность местной налоговой службы. "У них на счету каждая копейка. Налоговая бдит. Любая организация сегодня регулярно получает от ФНС различные требования. Но бывает и такое. Недоимка по страховым взносам - 1 
11 ноября 2018, 04:56
В блогах: в ИК-28 открылся реабилитационный центр «Аврора»

В блогах: в ИК-28 открылся реабилитационный центр «Аврора»

Блогер Евгений Синюков поведал, что в самарской исправительной колонии № 28 в селе Рождествено открылся реабилитационный центр «Аврора». Это второй подобный центр в уголовно-исполнительной системе региона и двадцатый по счету в стране. Первый в Самарской области был открыт в 
10 ноября 2018, 08:30
В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани

В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани

В паблике "Черный список | Сызрань" соцсети "ВКонтакте" показали, как выглядит местное гинекологическое отделение. Учреждение находится в первом микрорайоне на Монгоре. В палате на третьем этаже больницы так же тепло, как и на улице. А еще тут плесень, грязь, 
10 ноября 2018, 08:10
Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области

Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области

В ночь на 8 ноября в Самарской области произошло ДТП сразу с четырьмя автомобилями. Водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом ехал по трассе М-5 от  Тольятти в направлении Сызрани. На 905-километре мужчина 
8 ноября 2018, 11:18
«ТЕРРА» поздравляет с Днем народного единства

«ТЕРРА» поздравляет с Днем народного единства

4 ноября отмечается один из главных государственных праздников.
4 ноября 2018, 11:50
В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, 
31 октября 2018, 02:46
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой

В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения 34-летней Лины Сторожевой. По информациии осведомленного источника, не исключено, что она предпочла скрыться по своей воле — у нее были проблемы, связанные с работой. Однако правоохранители просят всех, кто располагает 
29 октября 2018, 10:07
СОБР Росгвардии отмечает 26-летие

СОБР Росгвардии отмечает 26-летие

8 октября у бойцов элитного спецподразделения профессиональный праздник.
8 октября 2018, 03:45
Самаре исполнилось 432 года со дня основания

Самаре исполнилось 432 года со дня основания

В минувшие выходные Самара отметила День города. По официальным данным, областной столице исполнилось 432 года. Торжественные мероприятия в течение трех дней проходили в Струковском саду и на всех городских площадях. На набережной работала юбилейная площадка телерадиокомпании ТЕРРА - напомним, в 
10 сентября 2018, 11:54
В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)

В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)

Популярный блогер и поэт Александр Гутин сообщил в "Фейсбуке" о наступлении Рош-Ха-Шана - еврейского Нового года! "У евреев все не как у людей, - иронизирует Гутин. - И пишем справа налево, и Новый год у нас осенью. И отмечают 
8 сентября 2018, 10:53
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