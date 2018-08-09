В Самарской области молодой человек попал под поезд. Это случилось под Самарой в ночь на понедельник, 2 июля. Пострадавший – 20-летний юноша. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, он получил травму на 1034 километре перегона Мыльная – Безенчук. По предварительным сведениям, …