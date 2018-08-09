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Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах
Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном …
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9 августа 2018, 11:24
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«Разбили стекло и напугали людей»: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай
В четверг, 9 августа, в областной столице произошел неприятный инцидент. По словам местных жителей, неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами на отрезке между улицами Стара-Загора и Фадеева.
«Между Стара-Загора и Фадеева стреляли в трамвай, разбито стекло», написали очевидцы.
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9 августа 2018, 11:02
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52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО
Прокуратура Советского района Самары выяснила, что в ООО СК «Родник» возникла гигантская задолженность по зарплате перед работниками. 322 бывшим сотрудникам предприятия не выплатили вовремя 52 млн. рублей. Сотрудники надзорного ведомства встретились с сотрудниками компании, объяснили им, что они могут обращаться …
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9 августа 2018, 09:51
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«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска
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9 августа 2018, 06:39
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Поездного вора поймали в Сызрани
В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который похитил деньги с банковской карты. В дежурную часть Сызранского линейного отдела МВД на транспорте поступила информация о краже банковской карты у пассажира поезда «Санкт-Петербург - Москва». На счетах …
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26 июля 2018, 10:43
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Прямой поезд начал курсировать в Абзахию из Самары
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10 июля 2018, 11:21
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Попавший под поезд юноша потерял руку под Самарой
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2 июля 2018, 11:31
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Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке
В Самаре недалеко от Зубчаниновки грузовым поездом насмерть сбило женщину. Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня, около 23 часов. Женщина переходила пути по тропе в районе 1115-го километра железной дороги. По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Личность погибшей …
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25 июня 2018, 12:24