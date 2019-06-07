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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
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5 июня 2019, 02:57
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На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков
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5 июня 2019, 10:02
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В Самаре открылось движение по Утевской
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29 мая 2019, 01:28
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На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»
В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, …
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22 мая 2019, 05:05
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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта
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21 марта 2019, 01:36
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У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5
Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной …
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2 марта 2019, 09:56
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Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине
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2 марта 2019, 10:05
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На въездах в Самару установят дорожные весы
На въездах в Самару появятся пункты автоматического весогабаритного контроля автомобилей. Они позволят защитить отремонтированные дороги в областном центре от слишком тяжёлых фур, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Один из таких пунктов установят у моста через реку Сок. Второй …
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26 февраля 2019, 03:43
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В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»
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22 февраля 2019, 11:14
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В Самаре изменится схема движения троллейбуса №7
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14 сентября 2018, 04:23
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Изменилось расписание движения «ОМов» между Самарой и Рождествено
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5 сентября 2018, 03:32
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Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре
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17 августа 2018, 09:49
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Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью
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26 июня 2018, 02:46
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Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре
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20 июня 2018, 03:49
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Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти
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13 июня 2018, 10:10
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