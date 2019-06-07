Самарское речное пассажирское предприятие внесло изменения в расписание движения теплоходов между Речным вокзалом и Рождествено. С 5 сентября суда будут курсировать в утренние часы с 6:00 до 9:00 с интервалом в 45 минут. С более подробным расписанием всегда можно ознакомиться …