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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля
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4 февраля 2019, 05:22
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25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре
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4 февраля 2019, 02:57
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Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей
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4 февраля 2019, 02:37
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В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской
Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке …
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4 февраля 2019, 10:24
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Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт
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4 февраля 2019, 07:58
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Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду
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4 февраля 2019, 07:32
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Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу
В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки …
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1 февраля 2019, 05:27
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В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик
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29 января 2019, 11:40
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В Самаре возведут школу на 1360 мест в Крутых Ключах
В областной столице построят новую школу, рассчитанную на 1360 учеников. Располагаться образовательное учреждение будет в жилом районе Крутые Ключи. В департаменте градостроительства рассказали, что сейчас специалисты прорабатывают привязку новой школы за домами по улице Мира, уже «двигают» в сторону оврага …
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28 января 2019, 12:46
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Новый приют для бездомных животных появится в Самаре
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21 июня 2018, 01:31
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Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию
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16 мая 2018, 03:44
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К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре
В регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, должны будут построить приюты-передержки для бездомных собак. А их проверкой займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, передают федеральные …
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5 марта 2018, 08:03
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В блогах: бывшее здание вытрезвителя отдали животным
Блогер chanych_85 рассказывает о заброшенном здании на улице Грозненской, которое сейчас обретает вторую жизнь. "Интересный для разового посещения объект", - считает автор поста. "Его официальное название: медвытрезвитель при ОВД по Куйбышевскому району. В середине 2000-х произошла реформа, в результате …
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19 сентября 2016, 06:33
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