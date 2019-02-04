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Материалы по теме:

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно 
4 февраля 2019, 05:37
Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля

Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля

Стало известно, что трамваи снова пустят по Заводскому шоссе после апреля этого года. Движение планируется восстановить после того, как на шоссе завершится ремонт. Напомним, что трамваи не ходят в Юнгородок через Заводское шоссе с лета прошлого года. Маршруты № 2, 
4 февраля 2019, 05:22
25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

В ночь на понедельник, 4 февраля, пожарным пришлось тушить пламя в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 03:17, и по указанному адресу тут же выехали 25 человек, которые использовали 6 единиц техники. Оказалось, что на площади 50 
4 февраля 2019, 02:57
Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска «спалился» на наркотиках. Прокурор Жигулевска направил в городской суд для рассмотрения уголовное дело в отношении 26-летнего неоднократно судимого за тяжкие преступления папы трех детей. Его обвиняют в пяти случаях сбыта и покушения на продажу наркотиков в 
4 февраля 2019, 02:37
В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке 
4 февраля 2019, 10:24
Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

В ближайшие дни Сеть снова «атакуют» мемы о дорожных червях, которые виноваты в проблемах с самарскими дорогами: 3 февраля на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова возник провал на проезжей части. Как сообщили в ГУ МВД по 
4 февраля 2019, 07:58
Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

В воскресенье, 3 февраля, спасатели из Сызрани пришли на помощь мужчине с ребенком. Глава семейства сам обратился к сотрудникам оперативной службы и поведал свою печальную историю. Вместе с шестилетним сыном он отправился покататься по Волге на снегоходе, но между островами 
4 февраля 2019, 07:32
Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки 
1 февраля 2019, 05:27
В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

Накануне, 28 января, в Автограде произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 16:00 Hyundai Creta ехал по улице Матросова в районе дома № 10. По пути иномарка сбила 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказали 
29 января 2019, 11:40
В Самаре возведут школу на 1360 мест в Крутых Ключах

В Самаре возведут школу на 1360 мест в Крутых Ключах

В областной столице построят новую школу, рассчитанную на 1360 учеников. Располагаться образовательное учреждение будет в жилом районе Крутые Ключи. В департаменте градостроительства рассказали, что сейчас специалисты прорабатывают привязку новой школы за домами по улице Мира, уже «двигают» в сторону оврага 
28 января 2019, 12:46
Новый приют для бездомных животных появится в Самаре

Новый приют для бездомных животных появится в Самаре

В Самаре появится новый приют для бездомных животных. По этому вопросу администрация города провела публичные слушания. В итоге, против возведения объекта не было высказано ни одного возражения.

Новый приют разместится в Куйбышевском районе. Его планируют развернуть на улице Утевской. Он будет 

21 июня 2018, 01:31
Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию

Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию

Питомцу самарского приюта «Надежда» доберману по кличке Логан нашли новый дом в Германии. По словам волонтеров, пса подобрали в районе Аглоса. У него серьезно была повреждена одна лапа – ее пришлось ампутировать. Пристроить собаку зоозащитникам удалось через социальные сети. Все 

16 мая 2018, 03:44
К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре

К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре

В регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, должны будут построить приюты-передержки для бездомных собак. А их проверкой займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, передают федеральные 

5 марта 2018, 08:03
В блогах: бывшее здание вытрезвителя отдали животным

В блогах: бывшее здание вытрезвителя отдали животным

Блогер chanych_85 рассказывает о заброшенном здании на улице Грозненской, которое сейчас обретает вторую жизнь. "Интересный для разового посещения объект", - считает автор поста. "Его официальное название: медвытрезвитель при ОВД по Куйбышевскому району. В середине 2000-х произошла реформа, в результате 
19 сентября 2016, 06:33
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