В Самаре появится новый приют для бездомных животных. По этому вопросу администрация города провела публичные слушания. В итоге, против возведения объекта не было высказано ни одного возражения.

Новый приют разместится в Куйбышевском районе. Его планируют развернуть на улице Утевской. Он будет …