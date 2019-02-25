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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают 
25 февраля 2019, 04:55
Самарец продает перстень с изумрудом, сделанный в XIX веке

Самарец продает перстень с изумрудом, сделанный в XIX веке

Житель областной столицы разместил необычный лот на сайте объявлений. Он продает старинный перстень с изумрудом, сделанный в Российской империи в конце XIX века. Собственник просит за раритет 200 тысяч рублей. Размер кольца — 19,5, а масса - 8,31 грамма. 
25 февраля 2019, 01:02
В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной 
25 февраля 2019, 10:01
Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из 
24 февраля 2019, 06:19
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Очевидцы сообщают о жестком ДТП на перекрестке улиц Советской и Свободы в Самаре, которое произошло около половины двенадцатого часа дня на трамвайных путях.

По мнению свидетелей тарана, столкновение могло произойти по той причине, что водитель автомобиля не увидел приближающегося 
22 февраля 2019, 12:18
Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, 
21 февраля 2019, 02:02
В России хотят «реанимировать» вытрезвители

В России хотят «реанимировать» вытрезвители

В России могут снова появиться вытрезвители, куда на некоторое время будут помещать лиц в состоянии алкогольного опьянения. С соответствующей инициативой выступила одна из парламентских фракций. Предполагается, что нетрезвых граждан будет доставлять в спецучреждение полиция. При этом любителям "выпить лишнего" придется 

20 февраля 2019, 02:29
1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию

1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию

Этой зимой в Государственную жилищную инспекцию по Самарской области поступило свыше 1000 жалоб от жителей на действия или бездействие управляющих компаний. В связи с рекордным количеством осадков, возросло число проблем с протекающими кровлями в многоквартирном жилом фонде. По закону УК 
19 февраля 2019, 12:09
Полиция ищет в Самарской области беременную воровку

Полиция ищет в Самарской области беременную воровку

На днях в полицию города Отрадный за помощью обратилась 55-летняя женщина. Она сообщила, что потеряла кошелек, в котором находились деньги и банковские карты. Через некоторое время после случившегося на ее телефон стали поступать сообщения о том, что с ее «пластика» 
19 февраля 2019, 11:52
Нигде покоя нет: в Самаре таксист обокрал уснувшую пассажирку

Нигде покоя нет: в Самаре таксист обокрал уснувшую пассажирку

Автомобилист умудрился снять со спящей женщины цепочку и вытащить из ее сумки кошелек с деньгами. Однако «спалился» горе-воришка на ломбарде. Именно туда он понес свою «добычу» и оставил там свои реальные ФИО и домашний адрес.

Мужчина был задержан полицейскими по месту 

17 февраля 2019, 04:06
В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор 
14 февраля 2019, 12:14
Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала

Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала

Жители Самары пожаловались главе региона Дмитрию Азарову на состояние автовокзала «Центральный».

«Грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность всего персонала!» - перечисляет недостатки транспортного узла один из пользователей соцсетей.

Автор обращения добавляет, что не знает ни одного положительного отзыва об автовокзале. И 

1 октября 2018, 10:34
В МЧС рассказали об ущербе от урагана в Самарской области

В МЧС рассказали об ущербе от урагана в Самарской области

В Самарской области в МЧС рассказали об ущербе и последствиях урагана, который прошел через регион в среду, 30 мая. Пострадали восемь человек: шестеро в Самаре и по одному в Тольятти и Сызрани. Повреждения получили около трех десятков машин. Ветер повалил 
31 мая 2018, 04:59
В Самаре разгорается война на рынке ЖКХ

В Самаре разгорается война на рынке ЖКХ

В Самаре разгорается война на рынке жилищно-коммунальных услуг. Управляющие компании все активнее пытаются увеличить зону обслуживания. В частности, компания «Возрождение», которая работает с 50 домами в Советском и Промышленном районах, активно пытается получить объекты одной из крупнейших УК региона - 

22 февраля 2018, 05:12
Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит 
26 января 2018, 10:48
В Тольятти директор управляющей компании присвоил собранные с жильцов 600 тысяч рублей

В Тольятти директор управляющей компании присвоил собранные с жильцов 600 тысяч рублей

В Тольятти полицейские раскрыли мошенничество в сфере ЖКХ. Директор управляющей компании присвоил собранные с жильцов многоквартирных домов деньги, предназначенные для оплаты поставленных ресурсов и коммунальных услуг.

По данным силовиков, в период с января по август 2016 года 51-летний директор УК обманом 

17 января 2018, 10:36
В 2018 году рынок ЖКХ ждут большие перемены

В 2018 году рынок ЖКХ ждут большие перемены

Поставщики услуг отопления и горячего водоснабжения перейдут на прямые расчеты с собственниками жилья. В результате, управляющие компании потеряют возможность контролировать огромные финансовые потоки платежей населения.

До 4 января 2018 года будут внесены последние поправки в проект Федерального закона «О внесении изменений 

28 декабря 2017, 08:01
В Самаре ночью горели автосервиc и жилой дом на Главной

В Самаре ночью горели автосервиc и жилой дом на Главной

В ночь на среду, 15 ноября, в Куйбышевском районе Самары горели автосервис и жилой дом. Пожар произошел на улице Главной в 3:24 минуты. По сообщению МЧС, загорелось помещение автосервиса и огонь перекинулся на крышу жилой двухэтажки площадью 250 квадратных метров. 

15 ноября 2017, 10:49
Под Самарой сбросили отходов на 90 миллионов рублей

Под Самарой сбросили отходов на 90 миллионов рублей

90 миллионов рублей составил ущерб от незаконной свалки в Богатовском районе области. Как сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура, в результате проведенной проверки выяснилось, что на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,5 гектара вывозились производственные и бытовые отходы. При этом ущерб 

7 августа 2017, 03:54
Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар

Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар

Такая норма вступила в силу после нового года. В Самарской области за год количество внеплановых проверок по обращению жителей снизилось почти на полторы сотни - с 495 до 345. Эксперты полагают, что тенденция к сокращению вмешательств в бизнес продолжится. С 

17 января 2017, 06:50
По факту разлива серной кислоты под Самарой завели уголовное дело

По факту разлива серной кислоты под Самарой завели уголовное дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Речь идет об инциденте, произошедшем в середине ноября на территории Красноярского района Самарской области. В ночь на 17 ноября из цистерны грузовика «МАЗ» 
29 декабря 2015, 02:24
В Калининграде нашли 170 кг кокаина в контейнере с мороженой курицей

В Калининграде нашли 170 кг кокаина в контейнере с мороженой курицей

Брикеты с наркотическим средством были упакованы в мешки и спрятаны в емкостях с мороженым мясом птицы на теплоходе, который следовал по маршруту «Бразилия — Германия — Россия».

Кокаин изъят и проходит экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 
27 августа 2015, 04:26
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