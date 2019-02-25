В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска и участковые отработали все места сбыта похищенного. В итоге им удалось установить марку машины, на которой перевозили пропавшее. В краже заподозрили жителей Смышляевки 20 и 25 лет. Вскоре их задержали, во время беседы с полицейскими парни признались. Они пояснили, что контейнеры сдали в пункт приема металлолома, а деньги прокутили. Сейчас в отношении них завели уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемым грозит до 5 лет за решеткой, сообщили в региональном Главке полиции.
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19 февраля 2019, 11:52
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26 января 2018, 10:48
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28 декабря 2017, 08:01
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17 января 2017, 06:50
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