На людей может обрушиться эпидемия вирусной пневмонии Американские ученые обнаружили новый патоген, провоцирующий воспаление легких. И пока лекарства от него нет. Если вирус распространится по планете и эффективный метод борьбы против него так и не будет найден, это может привести к смерти миллионов человек, считают исследователи.

Отметим, …