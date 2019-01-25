Минздрав Самарской области предупредил жителей региона об увеличении случаев пневмонии. Медики просят ограничить посещение мест массового скопления людей. Особенно это касается беременных женщин и детей до 3 лет. Зачастую больные пневмонией не догадываются об этом и сами назначают себе лечение, в итоге попадают в больницу с тяжелой, запущенной формой заболевания. В этом году от осложнений после гриппа уже скончались два человека. Это жители Самары и Кинель-Черкасс. Они не были привиты.
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В Самаре лжеглавврач обманул 91-летнего ветерана ВОВ на 185 тысяч рублей
В Самарской области 91-летний ветеран ВОВ стал жертвой мошенников. Пенсионер, инвалид II группы, перевел 185 тысяч рублей за лекарства злоумышленнику, который выдавал себя за главврача областной больницы имени Середавина, сообщает региональный уполномоченный по правам человека. Преступник сообщил, что ветерану необходима …
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8 декабря 2017, 01:06
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Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет
Послание в кабмин с просьбой тщательного анализа антитабачной концепции, представленной Минздравом, направила ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции. Об этом информирует РБК.
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2 ноября 2017, 12:02
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Законопроект о посмертном донорстве внесли в Госдуму
Проект закона о посмертном донорстве, дающий возможность гражданину России документировать свое согласие либо несогласие на изъятие органов после смерти, направили сенаторы на рассмотрение Государственной думы. Об этом информирует «РИА Новости».
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30 октября 2017, 05:13
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Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете
Минздрав не согласовал законопроект, подразумевающий продажу спиртных напитков в Сети с 1 января 2018-го. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на замглаву ведомства Дмитрия Костенникова.
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30 октября 2017, 10:10
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На людей может обрушиться эпидемия вирусной пневмонии
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16 ноября 2015, 04:38
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У Льва Дурова в больнице обнаружили тяжелую пневмонию
По сообщению лечащих врачей, состояние Льва Дурова стало хуже и теперь оно оценивается как очень тяжелое. У всенародно любимого актера диагностирована пневмония - дыхательная недостаточность нарастает. Врачи продолжают работать над стабилизацией состояния пациента.
Напомним, 83-летнего Льва Дурова в бессознательном …
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14 августа 2015, 02:12
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Самарцев призывают делать прививки от пневмонии
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22 июля 2015, 11:44
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От пневмонии стало умирать больше россиян
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9 февраля 2015, 12:53
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