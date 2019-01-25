1
32
06
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре лжеглавврач обманул 91-летнего ветерана ВОВ на 185 тысяч рублей

В Самаре лжеглавврач обманул 91-летнего ветерана ВОВ на 185 тысяч рублей

В Самарской области 91-летний ветеран ВОВ стал жертвой мошенников. Пенсионер, инвалид II группы, перевел 185 тысяч рублей за лекарства злоумышленнику, который выдавал себя за главврача областной больницы имени Середавина, сообщает региональный уполномоченный по правам человека. Преступник сообщил, что ветерану необходима 

8 декабря 2017, 01:06
Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Послание в кабмин с просьбой тщательного анализа антитабачной концепции, представленной Минздравом, направила ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции. Об этом информирует РБК.
Авторы послания критикуют ряд инициатив министерства. Табачники заявляют о нежелании раскрывать состав продукции, поскольку, по 

2 ноября 2017, 12:02
Законопроект о посмертном донорстве внесли в Госдуму

Законопроект о посмертном донорстве внесли в Госдуму

Проект закона о посмертном донорстве, дающий возможность гражданину России документировать свое согласие либо несогласие на изъятие органов после смерти, направили сенаторы на рассмотрение Государственной думы. Об этом информирует «РИА Новости».
В пояснительной записке к документу отмечается, что «в 2014 году 

30 октября 2017, 05:13
Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете

Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете

Минздрав не согласовал законопроект, подразумевающий продажу спиртных напитков в Сети с 1 января 2018-го. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на замглаву ведомства Дмитрия Костенникова.
Как отмечается, Минфин не предложил мер по запрету доступа несовершеннолетних к данной продукции в 

30 октября 2017, 10:10
На людей может обрушиться эпидемия вирусной пневмонии

На людей может обрушиться эпидемия вирусной пневмонии

Американские ученые обнаружили новый патоген, провоцирующий воспаление легких. И пока лекарства от него нет. Если вирус распространится по планете и эффективный метод борьбы против него так и не будет найден, это может привести к смерти миллионов человек, считают исследователи.
Отметим, 
16 ноября 2015, 04:38
У Льва Дурова в больнице обнаружили тяжелую пневмонию

У Льва Дурова в больнице обнаружили тяжелую пневмонию

По сообщению лечащих врачей, состояние Льва Дурова стало хуже и теперь оно оценивается как очень тяжелое. У всенародно любимого актера диагностирована пневмония - дыхательная недостаточность нарастает. Врачи продолжают работать над стабилизацией состояния пациента.

Напомним, 83-летнего Льва Дурова в бессознательном 
14 августа 2015, 02:12
Самарцев призывают делать прививки от пневмонии

Самарцев призывают делать прививки от пневмонии

В Самарской области началась вакцинация против пневмонии. Прививки бесплатно делают детям до года и пожилым людям от 60 лет. Для остальных граждан стоимость процедур составит от полутора до трех тысяч рублей.
 
В 2014 году вакцину от пневмококка – возбудителя пневмонии – 
22 июля 2015, 11:44
От пневмонии стало умирать больше россиян

От пневмонии стало умирать больше россиян

За минувший год в стране от заболеваний органов дыхания умерло на 10 тысяч человек больше, чем в 2013-м. Пугающие цифры озвучил главный терапевт России Александр Чучалин. Всего такие болезни привели к гибели более 280 тысяч человек.

Пневмония остается одной из главных 

9 февраля 2015, 12:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх