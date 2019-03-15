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Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником
Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
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15 марта 2019, 10:29
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В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов
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15 марта 2019, 10:07
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В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств
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15 марта 2019, 08:48
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«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика
В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
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15 марта 2019, 08:25
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В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров
Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях …
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22 февраля 2019, 04:16
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Куда сдавать разбитые градусники и отработанные ртутные лампы?
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21 февраля 2019, 12:02
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Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций
Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый …
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18 февраля 2019, 10:27
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Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей
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18 февраля 2019, 01:38
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В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции
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11 февраля 2019, 11:47
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Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области
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20 июня 2018, 03:35
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Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии
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26 апреля 2018, 04:57
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Первый отель на солнечных батареях построят в Норвегии
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30 марта 2018, 06:47
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После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров
21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего …
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2 ноября 2017, 09:52
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Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец
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30 октября 2017, 08:30
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Уничтожение «санкционки»: Ликвидацию оплатят владельцы запрещенных продуктов
Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в настоящее время анализирует предложение, согласно которому оплачивать уничтожение так называемой санкционной пищевой продукции будут ее владельцы.
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15 сентября 2017, 08:20
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СМИ: США собрались хранить ядерные отходы с военных кораблей в Айдахо
ВМС Соединенных Штатов и Министерство энергетики собираются возвести в Айдахо объект для хранения отработанного ядерного топлива с военных кораблей и субмарин. Стоимость масштабного проекта составит $1,6 млрд. Об этом информирует Associated Press.
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4 октября 2016, 10:30
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РФ в три раза увеличила экспорт чёрной икры
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26 февраля 2016, 01:29
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Катафалк с гробом, наполненным черной икрой, задержали под Хабаровском
Останавливая транспортное средство – ритуальный автобус, дальневосточные правоохранители не предполагали, какой сюрприз их ожидает. Целью проверки оказалось банальное превышение скорости, что для данного вида транспорта по меньшей мере нетипично.
Водитель поведал стражам порядка, что внутри гроба находится тело умершей женщины …
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27 октября 2015, 11:50
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130 килограммов контрафактной черной икры оценили в 10 миллионов
Директор вагона-ресторана поезда Хабаровск – Москва задержан за нелегальную перевозку более чем центнера черной икры. Эксперты оценили стоимость груза в 10 миллионов рублей.
Документов на деликатес, упакованный в 12 пластиковых контейнеров, у него не оказалось. По результатам проведенного исследования выяснилось, что …
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12 декабря 2014, 11:02
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В Самаре мужчина украл банку черной икры из магазина
Полиция задержала подозреваемого в краже из продуктового магазина на ул. Солнечной в Самаре. Преступление было совершено 16 октября. Злоумышленник украл банку черной икры стоимостью 1700 рублей.
Момент кражи зафиксировала камера наблюдения. На видео один из покупателей заходит в торговый зал, достает …
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4 декабря 2014, 04:06
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