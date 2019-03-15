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Материалы по теме:

Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
 
Отметим, в декабре 2016 года Ленинский районный суд 
15 марта 2019, 10:29
В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

К концу недели в Самарской области из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ночные часы столбик термометра будет опускаться до -12, а отдельных районах до -17 градусов. На дорогах гололедица.

В ночь на субботу, 16 марта, ожидается переменная облачность без 
15 марта 2019, 10:07
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В четверг, 14 марта, в Детской школе искусств №14 на улице Ставропольской частично обрушился потолок. Как рассказала в соцсетях одна из жительниц областной столицы, крыша течет там уже давно.

«В этом году шёл дождь с потолка несколько дней. Сегодня он 
15 марта 2019, 08:48
«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
 
По версии следствия, в октябре прошлого года подозреваемый в 
15 марта 2019, 08:25
В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях 
22 февраля 2019, 04:16
Куда сдавать разбитые градусники и отработанные ртутные лампы?

Куда сдавать разбитые градусники и отработанные ртутные лампы?

В Самаре работает только одно предприятие, которое перерабатывает ртутные бытовые отходы, среди которых — лампы и градусники.

Эти отходы входят в категорию повышенной опасности. Юридические лица заключают договоры и платят за их переработку.
Обычные граждане могут принести лампочки и 
21 февраля 2019, 12:02
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый 
18 февраля 2019, 10:27
Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

Курс доллара США в 2019 году не опустится ниже 65 рублей. И, скорее всего, будет держаться в диапазоне до 70 рублей. Сейчас давление на отечественную валюту оказывает ожидание нового пакета санкций США против российских компаний и банков. Такие ограничения могут 
18 февраля 2019, 01:38
В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

Во время проверки на рынке «Поток» в областной столице нашли санкционные товары. В розницу горожанам продавали сыры из Германии, Литвы, Италии, Польши, Франции, Финляндии. Напомним, что ввоз этих продуктов в Россию запрещен в ответ на введенные европейскими странами экономические санкции. 
11 февраля 2019, 11:47
Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области уничтожили крупную партию мяса. Житель Кинельского района был остановлен на въезде в столицу губернии. В его машине находились 540 килограммов говядины. При этом на мясе отсутствовали необходимые клейма. Кроме того, у мужчины не было документов, 

20 июня 2018, 03:35
Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии

Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии

В Норвегии построили смотровую площадку на берегу моря с общественным туалетом стоимостью в 2 миллиона долларов.

«Туалет расположен на берегу моря. Волнообразная форма сооружения, мягкая подсветка, скамьи из розового норвежского мрамора, лестница, ведущая к самой кромке воды, — все 
26 апреля 2018, 04:57
Первый отель на солнечных батареях построят в Норвегии

Первый отель на солнечных батареях построят в Норвегии

В Норвегии построят первый в мире отель на солнечных батареях. Он расположится на севере страны за Полярным кругом.

Отель Svart, на крыше которого будут размещены солнечные панели для выработки электроэнергии, строится у подножия ледника Свартисен. Здание будет иметь форму 
30 марта 2018, 06:47
После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров

После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров

21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего 

2 ноября 2017, 09:52
Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец

Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец

Трагедия произошла днем 26 октября у архипелага Шпицбергена. В 10 километрах от Баренцбурга потерпел крушение российский вертолет МИ-8. На его борту которого находились восемь человек -  пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Росгидромета. Бортмехаником Ми-8 был житель Самарской области, 
30 октября 2017, 08:30
Уничтожение «санкционки»: Ликвидацию оплатят владельцы запрещенных продуктов

Уничтожение «санкционки»: Ликвидацию оплатят владельцы запрещенных продуктов

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в настоящее время анализирует предложение, согласно которому оплачивать уничтожение так называемой санкционной пищевой продукции будут ее владельцы.
По сведениям "Известий", в протоколе встречи за подписью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова идет речь 

15 сентября 2017, 08:20
СМИ: США собрались хранить ядерные отходы с военных кораблей в Айдахо

СМИ: США собрались хранить ядерные отходы с военных кораблей в Айдахо

ВМС Соединенных Штатов и Министерство энергетики собираются возвести в Айдахо объект для хранения отработанного ядерного топлива с военных кораблей и субмарин. Стоимость масштабного проекта составит $1,6 млрд. Об этом информирует Associated Press.
Новый объект возведут на территории общей площадью 2,3 

4 октября 2016, 10:30
РФ в три раза увеличила экспорт чёрной икры

РФ в три раза увеличила экспорт чёрной икры

По данным экспертов Минсельхоза, которые, в свою очередь, ссылаются на сведения таможенной статистики, экспорт черной икры по итогам одиннадцати месяцев 2015 года по сравнению с таким же периодом 2014 года вырос троекратно и добрался до показателя 4,71 тонны. За 2014-й 
26 февраля 2016, 01:29
Катафалк с гробом, наполненным черной икрой, задержали под Хабаровском

Катафалк с гробом, наполненным черной икрой, задержали под Хабаровском

Останавливая транспортное средство – ритуальный автобус, дальневосточные правоохранители не предполагали, какой сюрприз их ожидает. Целью проверки оказалось банальное превышение скорости, что для данного вида транспорта по меньшей мере нетипично.
Водитель поведал стражам порядка, что внутри гроба находится тело умершей женщины 
27 октября 2015, 11:50
130 килограммов контрафактной черной икры оценили в 10 миллионов

130 килограммов контрафактной черной икры оценили в 10 миллионов

Директор вагона-ресторана поезда Хабаровск – Москва задержан за нелегальную перевозку более чем центнера черной икры. Эксперты оценили стоимость груза в 10 миллионов рублей.

Документов на деликатес, упакованный в 12 пластиковых контейнеров, у него не оказалось. По результатам проведенного исследования выяснилось, что 

12 декабря 2014, 11:02
В Самаре мужчина украл банку черной икры из магазина

В Самаре мужчина украл банку черной икры из магазина

Полиция задержала подозреваемого в краже из продуктового магазина на ул. Солнечной в Самаре. Преступление было совершено 16 октября. Злоумышленник украл банку черной икры стоимостью 1700 рублей.

Момент кражи зафиксировала камера наблюдения. На видео один из покупателей заходит в торговый зал, достает 

4 декабря 2014, 04:06
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