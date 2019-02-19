Пробка тянется от Зеленовки: на трассе М-5 столкнулись иномарка и грузовики Во вторник утром, 19 февраля, произошла авария на 986 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в районе Зеленовки. Столкнулись три транспортных средства: иномарка Toyota, грузовики «ГАЗ» и «Валдай». Они двигались в попутном направлении со стороны областной столицы в Тольятти. Травмы получил …