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Пробка тянется от Зеленовки: на трассе М-5 столкнулись иномарка и грузовики
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19 февраля 2019, 02:22
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В селе Жигули ввели карантин из-за погибшей от бешенства лисы
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31 января 2019, 05:17
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Первым покупателем спорткара Lada Vesta Sport стал Дмитрий Азаров
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31 января 2019, 04:00
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На реставрацию Фабрики-кухни может потребоваться 1 млрд рублей
Реконструкция уникального самарского объекта культурного наследия - здания Фабрики-кухни, по всей видимости, потребует в 2 раза больше денег, чем планировалось ранее. Возможно, потребуется миллиард рублей, считает известный защитник памятников архитектуры, депутат Госдумы Александр Хинштейн. По завершении всех работ здесь откроется …
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31 января 2019, 09:56
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