Многодетные семьи Самарской области могут рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат. В среду областной кабмин изменил нормативы, по которым рассчитываются субсидии тем, у кого есть трое и более детей. Правда, полагаться они будут лишь тем, у кого среднедушевой доход не превышает установленных величин.
«Эту величину мы будем использовать для того, чтобы оценить критерии нуждаемости семьи, для того, чтобы назначить ей выплату на третьего и последующего ребенка. 26 906 рублей, то есть среднедушевой доход семьи должен составлять менее 26 тысяч 906 рублей, тогда эта семья получает право на выплату в соответствии с указом президента», - сообщила врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.
Таких в Самарской области около 14 тысяч. С 1 января 2018-го на третьего и следующего ребенка в возрасте до трех лет они ежемесячно будут получать на 365 рублей больше - по 10 тысяч 328 рублей. Всего на эти цели в бюджете предусмотрено более 2 миллиардов рублей, при этом область рассчитывает получить и федеральное софинансирование.
|
В самарском департаменте образования прокомментировали инцидент в детсаду № 260
Беспрецедентное происшествие в самарском детском саду №260, о котором рассказывала «ТЕРРА», получило оценку городского департамента образования. Напомним, в прокуратуру Кировского района обратились родители. По их словам, 24 ноября во время «тихого часа» детей в старшей группе учреждения отправляли мыть унитазы …
|
12 декабря 2017, 12:55
|
Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело
|
9 декабря 2017, 04:11
|
В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы
Детский сад номер 260 расположен в самом центре поселка Зубчаниновка Кировского района города Самары. Большую часть родителей, которых мы опросили, работа воспитателей устраивает. Однако, как выявила прокуратура, здесь были допущены беспрецедентные нарушения. 24 ноября во время «тихого часа» в старшей …
|
8 декабря 2017, 04:49
|
Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг
Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
|
7 декабря 2017, 05:16
|
Выплаты ветеранам труда Самарской области проиндексируют с 1 января
В Самарской области с Нового года проиндексируют ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сообщили в правительстве Самарской области. Об этом стало известно на пленарном заседании областного парламента, состоявшемся в четверг, 30 …
|
1 декабря 2017, 10:21
|
Как помочь многодетным?
|
25 июля 2017, 01:32
|
Пострадавшим от урагана в Самарской области заплатят
Жителям Самарской области, чьи дома были повреждены в результате урагана 1 июня, получат единовременные социальные выплаты. Соответствующее постановление, подписанное вице-губернатором Александром Нефедовым, опубликовано на сайте областного правительства. Всего на эти цели направят более 430 тысяч рублей. Размер выплат – от …
|
7 июля 2017, 03:19
|
Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты
|
23 июня 2017, 01:05
|
В Самарской области может появиться фонд для выплат работающим пенсионерам
Корректировку системы социальной поддержки в Самарской области официально поддержала общественная палата региона. По мнению её членов, новый порядок назначения и выплат соцпомощи - изменение закономерное. Перераспределение выплат направлено на помощь именно нуждающимся категориям граждан. Кроме того, общественники одобрили и другую …
|
23 марта 2017, 11:28
|
Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил
|
26 декабря 2016, 04:59
|
Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей
Самарская область получит 587 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правительства.
Помощь будет предоставляться в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. …
|
14 декабря 2016, 12:21
|
Многодетным семьям в Орлов овраг проведут коммуникации
Глава Самары Олег Фурсов поручил рассчитать стоимость подключения будущего поселка в Красноглинском районе к сетям.
|
21 октября 2016, 06:14