10
50
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В самарском департаменте образования прокомментировали инцидент в детсаду № 260

В самарском департаменте образования прокомментировали инцидент в детсаду № 260

Беспрецедентное происшествие в самарском детском саду №260, о котором рассказывала «ТЕРРА», получило оценку городского департамента образования. Напомним, в прокуратуру Кировского района обратились родители.  По их словам, 24 ноября во время «тихого часа» детей в старшей группе учреждения отправляли мыть унитазы 
12 декабря 2017, 12:55
Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Организатор перевозки детей на автобусе, который застрял в пробке под Сызранью из-за сильного снегопада, не уведомил ГИБДД о рейсе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уже сообщала ТЕРРА, инцидент произошел 5 декабря. В поездку отправились 39 детей 
9 декабря 2017, 04:11
В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

Детский сад номер 260 расположен в самом центре поселка Зубчаниновка Кировского района города Самары. Большую часть родителей, которых мы опросили, работа воспитателей устраивает. Однако, как выявила прокуратура, здесь были допущены беспрецедентные нарушения. 24 ноября во время «тихого часа» в старшей 

8 декабря 2017, 04:49
Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
В своих экспериментах ученые задействовали 36 детей. Первоначально их попросили зайти в помещение, 

7 декабря 2017, 05:16
Выплаты ветеранам труда‍ Самарской области проиндексируют с 1 января

Выплаты ветеранам труда‍ Самарской области проиндексируют с 1 января

В Самарской области с Нового года проиндексируют ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сообщили в правительстве Самарской области. Об этом стало известно на пленарном заседании областного парламента, состоявшемся в четверг, 30 
1 декабря 2017, 10:21
Как помочь многодетным?

Как помочь многодетным?

Многодетные семьи, которые получают от государства бесплатную землю, сталкиваются с проблемами. Сейчас в нашем регионе заявки на участие в данной программе подали 17 тысяч человек. За весь период реализации проекта, начиная с 2011 года, участки получили около 7 тысяч многодетных 
25 июля 2017, 01:32
Пострадавшим от урагана в Самарской области заплатят

Пострадавшим от урагана в Самарской области заплатят

Жителям Самарской области, чьи дома были повреждены в результате урагана 1 июня, получат единовременные социальные выплаты. Соответствующее постановление, подписанное вице-губернатором Александром Нефедовым, опубликовано на сайте областного правительства. Всего на эти цели направят более 430 тысяч рублей. Размер выплат – от 
7 июля 2017, 03:19
Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты

Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты

В Кировский районный суд направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Лжесотрудница мэрии присвоила  более 11 миллионов рублей для соцвыплат. В деле 34 эпизода.

Преступления были совершены с сентября 2012 по апрель 2016 года. Обвиняемая, по версии следствия, выдавала 

23 июня 2017, 01:05
В Самарской области может появиться фонд для выплат работающим пенсионерам

В Самарской области может появиться фонд для выплат работающим пенсионерам

Корректировку системы социальной поддержки в Самарской области официально поддержала общественная палата региона. По мнению её членов, новый порядок назначения и выплат соцпомощи - изменение закономерное. Перераспределение выплат направлено на помощь именно нуждающимся категориям граждан. Кроме того, общественники одобрили и другую 

23 марта 2017, 11:28
Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил

Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил

Депутаты хотят разрешить им "бесплатно" пользоваться более мощным и вместительным транспортом.
Сейчас от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей в многодетной семье. Льгота распространяется на легковые автомобили с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил и на автобусы до 150 

26 декабря 2016, 04:59
Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей

Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей

Самарская область получит 587 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правительства.

Помощь будет предоставляться в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. 

14 декабря 2016, 12:21
Многодетным семьям в Орлов овраг проведут коммуникации

Многодетным семьям в Орлов овраг проведут коммуникации

Глава Самары Олег Фурсов поручил рассчитать стоимость подключения будущего поселка в Красноглинском районе к сетям.
Территория, на которой 255 многодетных семей Самары могут построить собственное жилье, уже осваивается, но владельцев земельных участков пока отпугивает отсутствие инфраструктуры. Восемь домов построены либо 

21 октября 2016, 06:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх