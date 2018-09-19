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В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов
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19 сентября 2018, 12:28
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73 детские площадки в Самаре могут быть опасны для малышей
В Самаре 73 детские площадки находятся в охранной зоне водопроводных и канализационных линий разного диаметра. Как отметили специалисты "РКС-Самара", в России уже были смертельные случаи, когда дети проваливались в коллекторы, получали ранения при выбросе воды под давлением. Организация просит представителей …
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19 сентября 2018, 12:05
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Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска
Полицейские рассказали, где находился 11-летний мальчик из Чапаевска, которого волонтеры и силовики искали три недели. Подросток сбежал из социального учреждения еще 28 августа. Пока полицейские и волонтеры осматривали чердаки и подвалы, проверяли торговые центры, заброшенные дома и дачи несовершеннолетний "тусил" …
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19 сентября 2018, 11:37
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На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области
В среду, 19 сентября, стало известно, что доходная и расходная части бюджета Самарской области увеличатся на 876 млн рублей. Об этом сообщили на заседании правительства региона под председательством первого вице-губернатора Александра Нефёдова. Доходы образовались по нескольким причинам: от поступивших федеральных …
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19 сентября 2018, 11:05
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Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела
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19 сентября 2018, 10:53
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Самарские медики сняли видеообращение к Владимиру Путину
Блогер Тамара Правдина сообщает в "ЖЖ"-сообществе samara_ru что медики стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района Самары подготовили видеообращение к президенту Владимиру Путину. По словам сотрудников, главный врач муниципального учреждения Сергей Буланов издает внутренние приказы, осложняющие работу персонала. Кроме того, …
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27 июня 2018, 10:27
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77 млн рублей заплатит скорая помощь за перевозку самарских медиков
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18 июня 2018, 08:02
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Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют в Самаре
В Самаре Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют путем объединения с центром повышения квалификации медиков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области. Число сотрудников увеличится, при этом из штата присоединяемого колледжа выведут директора, главного бухгалтера и часть административно-управляющего персонала. В центре …
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4 июня 2018, 04:04
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В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти
В Тольятти на 4-е сутки поисков нашли 44-летнего Сергея Володковича.
Как пишет «Волга Ньюс», 8 мая мужчина вышел из Тольяттинской ГКБ № 2 имени Баныкина, но до дома так и не дошел. По словам родственников, в медучреждение его привезла …
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13 мая 2018, 06:47
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В Самарской области зафиксирована вспышка мышиной лихорадки
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31 августа 2015, 11:05
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С начала августа мышиной лихорадкой заболели 102 жителя Самарской области
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10 сентября 2014, 03:04