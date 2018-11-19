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Материалы по теме:

Баскетболисты «Самары» разгромили МБА

Баскетболисты «Самары» разгромили МБА

В воскресенье, 18 ноября, баскетболисты «Самары» в очередном матче чемпионата Суперлиги на своей площадке выиграли у столичного клуба МБА со счетом 77:54.  
 
- Эта победа позволит самарцам укрепить свои позиции в лидирующей группе - сейчас наша команда входит в тройку лидеров 
19 ноября 2018, 10:58
«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

В понедельник рано утром, 19 ноября, жители Тольятти рассказали в соцсетях, что в районе улицы Куйбышева перед выездом с кольца образовались две ямы, провалился асфальт. Движение в сторону Самары было перекрыто, возникла большая пробка. Местных жителей информировали о ситуации с 
19 ноября 2018, 10:39
В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель

В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель

В воскресенье, 18 ноября, на трассе в Самарской области произошла смертельная авария. В 16:20 водитель легковушки Lada Priora ехал в сторону Самары по автодороге М-5 «Урал» в Сергиевском районе. На 1122 километре трассы он столкнулся с грузовиком Scania, который стоял 
19 ноября 2018, 08:33
«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

На площадке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2, установили ограничительные столбики. Теперь водители не смогут туда въехать.
 
«Сделал фото утром. Столбики поставили, — пишет в Твиттер самарец Дмитрий Стародубцев.
 
Власти отреагировали 
17 ноября 2018, 02:42
В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные дни теплее в Самарской области не станет. До сих пор в регионе действует штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Ранее синоптики рассказали, что среднесуточная температура воздуха будет в ноябре на 9 и более градусов ниже нормы. В грядущий 
16 ноября 2018, 02:32
«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.

В среду днем, 
14 ноября 2018, 11:42
В Самарской области в ночь на вторник местами до -18

В Самарской области в ночь на вторник местами до -18

В Самарской области погоду формирует холодный антициклон. В ближайшие сутки его центр расположится как раз над нашим регионом. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, на фоне очень высокого атмосферного давления сохранится малооблачная морозная погода со слабым ветром. К концу недели 
12 ноября 2018, 05:09
В выходные в Самарской области обещают до -10

В выходные в Самарской области обещают до -10

По прогнозам синоптиков, до 9 ноября в Самарской области будет умеренно теплая погода без осадков. Но к концу недели через регион пройдет холодный атмосферный фронт, местами выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температурный фон понизится.
 
‍В ночь на 
8 ноября 2018, 02:06
До среды в Самарской области области обещают до + 26

До среды в Самарской области области обещают до + 26

В первой половине  новой рабочей недели в Самарской области будет довольно тепло и без существенных осадков. Однако, календарная осень уже чувствуется - по ночам столбик термометра будет опускаться местами до 5 градусов тепла. 
 
В ночь на вторник и среду, 4 и 
3 сентября 2018, 11:26
Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло

Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло

В минувший уик-энд, 14 и 15 июля, жители Тольятти снова жаловались на странные запахи в воздухе. По сведениям синоптиков, ночью и утром была практически безветренная погода, каждую ночь отмечалась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Все вредные примеси, присутствовавшие 
17 июля 2018, 02:46
Синоптики: в Самару идут дожди

Синоптики: в Самару идут дожди

В выходные на территории Самарской области ожидается дождь. Температура воздуха в ночь на субботу, 8 августа, составит 9–14 градусов по Цельсию, днем - от 21 до 26 градусов. В воскресенье, 9 августа, ожидается повышение температуры до +28, но вероятность небольшого 
7 августа 2015, 11:37
В Крещенскую ночь в Самарcкой области ожидается до 22-х градусов мороза

В Крещенскую ночь в Самарcкой области ожидается до 22-х градусов мороза

Температура воздуха в Самарской области снова понизится. По данным Приволжского УГМС, предстоящей ночью похолодает до -17 градусов по Цельсию. В большинстве районов небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Днем в субботу, 18 января, ожидается до 15 градусов мороза,  а 

17 января 2014, 10:06
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