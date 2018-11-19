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Баскетболисты «Самары» разгромили МБА
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19 ноября 2018, 10:58
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«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт
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19 ноября 2018, 10:39
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В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель
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19 ноября 2018, 08:33
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«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2
На площадке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2, установили ограничительные столбики. Теперь водители не смогут туда въехать.
«Сделал фото утром. Столбики поставили, — пишет в Твиттер самарец Дмитрий Стародубцев.
Власти отреагировали …
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17 ноября 2018, 02:42
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В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно
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16 ноября 2018, 02:32
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«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.
В среду днем, …
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14 ноября 2018, 11:42
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В Самарской области в ночь на вторник местами до -18
В Самарской области погоду формирует холодный антициклон. В ближайшие сутки его центр расположится как раз над нашим регионом. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, на фоне очень высокого атмосферного давления сохранится малооблачная морозная погода со слабым ветром. К концу недели …
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12 ноября 2018, 05:09
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В выходные в Самарской области обещают до -10
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8 ноября 2018, 02:06
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До среды в Самарской области области обещают до + 26
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3 сентября 2018, 11:26
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Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло
В минувший уик-энд, 14 и 15 июля, жители Тольятти снова жаловались на странные запахи в воздухе. По сведениям синоптиков, ночью и утром была практически безветренная погода, каждую ночь отмечалась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Все вредные примеси, присутствовавшие …
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17 июля 2018, 02:46
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Синоптики: в Самару идут дожди
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7 августа 2015, 11:37
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В Крещенскую ночь в Самарcкой области ожидается до 22-х градусов мороза
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17 января 2014, 10:06