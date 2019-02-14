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В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана
В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор …
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14 февраля 2019, 12:14
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Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях
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14 февраля 2019, 11:45
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В Самаре построят лыжероллерную трассу
В следующем году в Самаре начнется строительство лыжероллерной трассы. Она разместится на базе «Чайка». Об этом в своем Твиттере написало региональное Министерство спорта. Возведение трассы предварительно включено в национальный проект «Демография».
В ведомстве подчеркивают, что на объекте можно будет проводить тренировки …
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14 февраля 2019, 10:34
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Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре
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14 февраля 2019, 08:37
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В «день трех восьмерок» в Самаре побит рекорд по количеству свадеб
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20 августа 2018, 11:37
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Экспресс-тест на ВИЧ пройдут будущие молодожены в самарском «Теремке»
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16 июля 2018, 11:37
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В блогах: «Вместе» весело шагать»
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30 мая 2018, 05:14
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Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире
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4 апреля 2018, 12:53
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Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет
Средний возраст, в котором российские женщины решаются родить первого ребенка, увеличивается. В 2015-2017 годах этот показатель составил 26,1 года. Для сравнения: в 1990-е он равнялся 20,9 года. Такие данные со ссылкой на Росстат приводят «Известия».
Кроме того, увеличился …
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22 января 2018, 12:21
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Новая льготная ипотека: самарские эксперты посчитали, сколько сможет сэкономить семья с 2 или 3 детьми
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16 января 2018, 07:03
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В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей
В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. …
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16 января 2018, 09:43
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Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни
Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
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26 декабря 2017, 09:42
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