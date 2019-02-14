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Материалы по теме:

В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор 
14 февраля 2019, 12:14
Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

В Октябрьске вступил в силу приговор в отношении 23-летнего парня, которого обвиняли в убийстве. Во время судебного процесса мужчина рассказал, что в декабре 2017 года он ударил 35-летнего приятеля - тот провинился, рассказав при спящих детях анекдот. Пострадавший пошел в 
14 февраля 2019, 11:45
В Самаре построят лыжероллерную трассу

В Самаре построят лыжероллерную трассу

В следующем году в Самаре начнется строительство лыжероллерной трассы. Она разместится на базе «Чайка». Об этом в своем Твиттере написало региональное Министерство спорта. Возведение трассы предварительно включено в национальный проект «Демография».

В ведомстве подчеркивают, что на объекте можно будет проводить тренировки 

14 февраля 2019, 10:34
Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

С четверга, 14 февраля, в Самарской области снова обещают снег. По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве районов обещают небольшой и умеренный снег, мокрый, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха составит -1, -6 градусов по Цельсию. В ночи на 
14 февраля 2019, 08:37
В «день трех восьмерок» в Самаре побит рекорд по количеству свадеб

В «день трех восьмерок» в Самаре побит рекорд по количеству свадеб

В красивую дату, «день трех восьмерок» - 18.08.2018 в Самарской области наблюдался настоящий свадебный бум. В регионе поженились более 600 пар, а в самарском Дворце бракосочетания на Молодогвардейской был поставлен рекорд по количеству пар, заключивших союз в этот день. В 
20 августа 2018, 11:37
Экспресс-тест на ВИЧ пройдут будущие молодожены в самарском «Теремке»

Экспресс-тест на ВИЧ пройдут будущие молодожены в самарском «Теремке»

Во вторник, 17 июля, самарский СПИД-центр откроет мобильную лабораторию во дворце бракосочетаний «Теремок» на улице Молодогвардейской, 238. Во время акции «Знать о ВИЧ - значит жить!» всем парам, которые придут подавать заявление на регистрацию брака, предложат провериться на месте. Они 
16 июля 2018, 11:37
В блогах: «Вместе» весело шагать»

В блогах: «Вместе» весело шагать»

Блогер Костя Иваненко сообщает, что в Самаре состоялся отчетный концерт танцевальной студии "Надежда", организованный клубом поддержки семьи и детства "Вместе". Еще совсем юные артисты вместе со своими наставниками подготовили целую программу: вокальные и танцевальные номера и даже выступление 
30 мая 2018, 05:14
Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире

Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире

В Самаре двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в квартире дома на улице Промышленности. Четырехлетний малыш госпитализирован. Инцидент произошел в понедельник, 2 апреля, после девяти часов вечера. У взрослых – мужчины 28 лет и 23-летней женщины легкая степень отравления. 

4 апреля 2018, 12:53
Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет

Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет

Средний возраст, в котором российские женщины решаются родить первого ребенка, увеличивается. В 2015-2017 годах этот показатель составил 26,1 года. Для сравнения: в 1990-е он равнялся 20,9 года. Такие данные со ссылкой на Росстат приводят «Известия».

Кроме того, увеличился 
22 января 2018, 12:21
Новая льготная ипотека: самарские эксперты посчитали, сколько сможет сэкономить семья с 2 или 3 детьми

Новая льготная ипотека: самарские эксперты посчитали, сколько сможет сэкономить семья с 2 или 3 детьми

Ипотека в России становится все более доступной. Год от года ставки по таким кредитам снижаются. Если в конце 2016-го они упали на докризисный уровень и составили в среднем 12, 7% годовых, то сейчас они уже ниже 10%. И спрос на 

16 января 2018, 07:03
В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. 
16 января 2018, 09:43
Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
В процессе своей работы ученые проанализировали две базы данных, содержащих 

26 декабря 2017, 09:42
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