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Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой
Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к …
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7 декабря 2017, 02:03
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Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина
В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.
«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой …
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7 декабря 2017, 10:04
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Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет
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6 декабря 2017, 04:03
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Под Самарой в ДТП с фурой на М-5 пострадали женщина и младенец
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6 декабря 2017, 02:32
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Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»
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3 декабря 2017, 03:34
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В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город
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30 ноября 2017, 02:31
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В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок
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20 ноября 2017, 01:12
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В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП
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16 ноября 2017, 02:33
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В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса
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10 ноября 2017, 08:31
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В Самаре 63-летняя автоледи на иномарке сбила двух человек
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18 июля 2017, 11:51
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Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео
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3 июля 2017, 04:13
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Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти
Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении …
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11 июня 2017, 04:41