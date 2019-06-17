|
В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами
|
17 июня 2019, 04:48
|
В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП
|
17 июня 2019, 12:51
|
На въезде в Самару появился «паровозик» из семи машин
В понедельник утром, 17 июня, на въезде в столицу 63-го региона произошла массовая авария. На Южном шоссе столкнулись грузовая «ГАЗель» и шесть легковушек. По словам очевидцев в соцсетях, от Яицкого до Придорожного образовалась пробка. Оказалось, что это классическое ДТП …
|
17 июня 2019, 12:21
|
На Мехзаводе водитель фуры «прощелкал клювом» и «собрал» 4 машины на перекрестке
|
16 июня 2019, 01:32
|
Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию
В столице 63-го региона вышел в отставку начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. В пятницу, 14 июня, состоялись его торжественные проводы на пенсию, на них присутствовал руководитель областного МВД Александр Винников. Исполнять обязанности начальника самарской полиции будет замначальника …
|
14 июня 2019, 05:48
|
В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист
|
14 июня 2019, 04:04
|
В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал
|
14 июня 2019, 03:13
|
В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб
|
14 июня 2019, 12:57
|
Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде
|
14 июня 2019, 11:42
|
Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл
|
10 июня 2019, 03:17
|
Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области
В Сети появилось видео с места жуткой аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу, 7 июня, автомобиль «Лада Ларгус» залетел под автокран, 7 человек получили ранения, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. …
|
7 июня 2019, 03:12
|
В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка
|
7 июня 2019, 01:45
|
В районе Красного Яра легковушку разорвало в ДТП с автокраном
Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу рано утром, 7 июня, на 128 километре трассы М-5 при подъезде к Красному Яру столкнулись «Лада Ларгус» и большегруз «КамАЗ». По предварительным данным, легковушка въехала в автокран, …
|
7 июня 2019, 11:00
|
В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной
|
6 июня 2019, 10:02
|
В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу
|
5 июня 2019, 12:31
|
В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор
|
31 мая 2019, 01:08
|
В Самарской области в ДТП с УАЗом пострадал подросток
|
13 мая 2019, 01:54
|
Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся
|
2 марта 2019, 08:23
|
В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка
Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень …
|
17 февраля 2019, 02:29
|
Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился
|
12 февраля 2019, 11:31
Мы Вам перезвоним!