10
07
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.06.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами

В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами

В понедельник, 17 июня, на 3 километре самарской обводной дороги в Волжском районе случилось три ДТП. По информации регионального ГУ МВД России, в 07:40 столкнулись три иномарки - Ford C-MAX, Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. Затем сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали еще 
17 июня 2019, 04:48
В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП

В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП

В воскресенье, 16 июня, в 14:00 21-летний водитель иномарки Lifan ехал в поселке Зубчаниновка по улице Краснопресненской. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и его легковушка столкнулась с иномаркой Kia Rio, которая 
17 июня 2019, 12:51
На въезде в Самару появился «паровозик» из семи машин

На въезде в Самару появился «паровозик» из семи машин

В понедельник утром, 17 июня, на въезде в столицу 63-го региона произошла массовая авария. На Южном шоссе столкнулись грузовая «ГАЗель» и шесть легковушек. По словам очевидцев в соцсетях, от Яицкого до Придорожного образовалась пробка. Оказалось, что это классическое ДТП 
17 июня 2019, 12:21
На Мехзаводе водитель фуры «прощелкал клювом» и «собрал» 4 машины на перекрестке

На Мехзаводе водитель фуры «прощелкал клювом» и «собрал» 4 машины на перекрестке

Сегодня, 16 июня, около 7 утра в Самаре в районе посекла Мехзавод произошло ДТП с участием сразу 5 автомобилей - фуры и 4 легковушек. По предварительной версии, водитель на грузовике Scania отвлекся от управления и «собрал» четыре легковых автомобиля, которые 
16 июня 2019, 01:32
Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию

Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию

В столице 63-го региона вышел в отставку начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. В пятницу, 14 июня, состоялись его торжественные проводы на пенсию, на них присутствовал руководитель областного МВД Александр Винников. Исполнять обязанности начальника самарской полиции будет замначальника 
14 июня 2019, 05:48
В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист

В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист

В четверг, 13 июня, в Чапаевске сбили маленького велосипедиста. Вечером, в 20:10 68-летний мужчина направлялся на иномарке «Лифан» по внутридворовой территории улицы Пархоменко в сторону Щорса. По пути он наехал на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Ребенок 
14 июня 2019, 04:04
В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал

В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал

Полицейские из областной столицы разыскивают водителя, который 13 июня сбил ребенка в поселке Зубчаниновка и скрылся. Примерно в 15:40 около дома № 172 по улице Цеховой автомобилист, предположительно, на белом или светлом Lada Largus наехал на двухлетнего мальчика на правой 
14 июня 2019, 03:13
В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб

В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб

В четверг, 13 июня, в Самаре произошла авария с пострадавшим. В 02:30 18-летний водитель, который получил права менее года назад, ехал на иномарке «Фольксваген» по улице Промышленности в направлении Партизанской. По предварительной версии, легковушка парня скатилась на обочину и врезалась 
14 июня 2019, 12:57
Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев разрешил сотрудникам полиции отдыхать в Турции и Таиланде. С 2015 года они не могли туда ездить, поскольку было предположение, что в отношении российских стражей порядка там могут совершить провокации или даже задержания на фоне 

14 июня 2019, 11:42
Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл

Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл

В воскресенье, 9 июня, произошла крупная дорожная авария в Новокуйбышевске. Вечером, в 19:30 33-летний водитель иномарки «Шевроле» ехал по улице Осипенко со стороны улицы 50-летия НПЗ в направлении проспекта Мира. По предварительным данным, автомобилист при повороте налево вне перекрестка не 
10 июня 2019, 03:17
Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области

Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области

В Сети появилось видео с места жуткой аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу, 7 июня, автомобиль «Лада Ларгус» залетел под автокран, 7 человек получили ранения, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 
7 июня 2019, 03:12
В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В четверг, 6 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал ребенок-пешеход. В 14:45 31-летний мужчина ехал на ВАЗ 21723 по проспекту Карла Маркса в направлении Авроры. Внезапно автомобилист сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном 
7 июня 2019, 01:45
В районе Красного Яра легковушку разорвало в ДТП с автокраном

В районе Красного Яра легковушку разорвало в ДТП с автокраном

Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу рано утром, 7 июня, на 128 километре трассы М-5 при подъезде к Красному Яру столкнулись «Лада Ларгус» и большегруз «КамАЗ». По предварительным данным, легковушка въехала в автокран, 
7 июня 2019, 11:00
В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

В столице 63-го региона ушел из жизни мотоциклист, который поступил в больницу после аварии на Товарной. Мужчине было всего 38 лет, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 4 июня в 14:00 водитель, который получил права всего год назад, двигался на 
6 июня 2019, 10:02
В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу

В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона случилась авария, в которой пострадал мотоциклист. В 14:00 38-летний водитель, который получил права всего год назад, двигался на мотоцикле «Хонда» по улице Магистральной со стороны Товарной в направлении Аэропортовского шоссе. По предварительной 
5 июня 2019, 12:31
В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор

В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор

В четверг, 30 мая, в Железнодорожном районе Самары произошла авария с участием мотоциклиста. Примерно в 14:00 35-летняя женщина на иномарке «Форд Фокус» выезжала на дорогу с прилегающей территории напротив дома № 131 по улице Красноармейской. Она не уступила дорогу, нарушила 
31 мая 2019, 01:08
В Самарской области в ДТП с УАЗом пострадал подросток

В Самарской области в ДТП с УАЗом пострадал подросток

В воскресенье, 12 мая, произошла авария в Похвистневском районе. В 18:15 52-летний водитель ехал на автомобиле УАЗ по трассе Похвистнево - Клявлино. По предварительной версии, автомобилист при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра, и его машина столкнулась 
13 мая 2019, 01:54
Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Волонтеры группы Лиза Алерт объявили об окончании поисков подростка в Самаре. В семь часов утра он ушел в школу, но на уроках так и не появился. В половине шестого вечера стало известно, что ребенок погиб.
 
Очевидцы сообщили, что тело 
2 марта 2019, 08:23
В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка

В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка

Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень 

17 февраля 2019, 02:29
Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился

Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился

Спасатели помогли школьнику, который пошел к другу в гости через Волгу. Как рассказали в региональной Поисково-спасательной службе, 13-летний житель села Усолье Ставропольского района вечером вышел из дома и отправился к гости к своему приятелю в Тольятти через замерзшую Волгу. Через 
12 февраля 2019, 11:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх