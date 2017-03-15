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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Самарский Минфин не хочет финансировать

Самарский Минфин не хочет финансировать "Фонд капитального ремонта"

Сегодня споры разгорелись из-за отказа областного минфина выделить 95 миллионов рублей на содержание Фонда капремонта. Ведомство считает: региональный оператор должен сам себя финансировать. Однако народные избранники считают: это может замедлить темп приведения в порядок многоэтажек, особенно с учетом неполной собираемости 

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К ЧМ-2018 в Самаре отремонтируют 90 лифтов

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За рекламу в лифтах Самары заплатят 2,8 млн рублей

За рекламу в лифтах Самары заплатят 2,8 млн рублей

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В самарском торговом центре

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Сегодня, 3 февраля, в 18:15 на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС по Самарской области поступила информация о том, что в самарском торговом центре "Биг-Бен" застряла лифтовая кабина, в которой находилось два человека, передает Волга Ньюс со ссылкой на источники 
3 февраля 2016, 10:35
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