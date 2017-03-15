В Самарской области в многоквартирных домах сегодня работают свыше 6 тысяч лифтов. Больше половины выработали свой срок и требуют замены.
На текущий момент по программе капремонта в губернии заменено только 560 лифтов в 110 многоквартирных домах. Жильцы 9-этажки на улице Ново-Вокзальной несколько лет не могли нормально пользоваться лифтами. Зачастую оказывались в плену у застрявшей в шахте кабины.
Галина Григорьева, жительница дома №215 по ул.Ново-Вокзальной, г.Самара:
«Лифт со дня построения дома не менялся, почти 40 лет. Лифт был уже старый, изношенный, очень часто ломался».
На общем собрании в конце прошлого года жильцы проголосовали за замену лифтов во всех 4-х подъездах.
В кабинах появились цифровое табло и звуковое сопровождение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нашли управу на вандалов - установлено видеонаблюдение, ударопрочные кнопки, все поверхности покрыты защитным лаком - разрисовать их теперь не получится. Применены и энергосберегающие технологии. Кабины, тросы, лебедка - полностью заменены, грузоподъемность увеличилась с 320 до 400 килограммов. В целом работа лифтов стала более мягкой и плавной. Все комплектующие производства Щербинского лифтового завода. Оборудование, которое сосредоточено в этом помещении - полностью отечественного производства. Гарантия на него - 25 лет. Стоимость комплекта на 1 подъезд - миллион 800 тысяч рублей. Сами ремонтные работы заняли примерно 2 недели.
Анатолий Гурьянов, исполнительный директор ООО "Лифт-Ремонт"
«Весь цикл контролируется компьютером нашим цифровым и передается на диспетчерский пункт, соответственно обеспечивается работа лифта и полная безопасность всех пассажиров. Работали мы с усердием, чтобы сделать этот процесс быстрым, чтобы не останавливать, чтобы старики, пенсионеры не почувствовали этого цикла замены лифта».
Замена лифтов была профинансирована на 7 миллионов 200 тысяч рублей благодаря программе капремонта многоквартирного жилого фонда.
Валерий Бастин, ведущий инженер отдела технического надзора службы заказчика НО "Фонд капитального ремонта" Самарской области:
«Жители очень многие сейчас решают, делают протокол собрания - отказываются от фасадов ремонтов, и просят лифты. В подъезде 20 семей или 30. И чтобы собрать, там по 100 тысяч надо, чтобы набрать на лифт. А капитальный ремонт сделали, в кредит установили - люди постепенно оплачивают, там небольшие суммы - 250-270, например, сам оплачиваю».
В рамках программы капремонта, в губернии уже заменено лифтовое оборудование в 110 домах, на 2017 намечены работы еще в 34-х многоэтажках.
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