В ближайшие дни на погоду в Самарской области будет влиять антициклон, сформировавшийся над районами Скандинавии. Воздушные массы, которые поступают в Поволжье с северных и северо-западных частей России, обусловят погоду без осадков со слабым ветром. Температура будет типичной для этого времени