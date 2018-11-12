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5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»

5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»

12 ноября стартовало голосование за присвоение имени выдающейся личности самарскому аэропорту Курумоч. Процедура проходит в рамках заключительного этапа проекта "Великие имена России". Цель последнего - назвать крупнейшие международные воздушные гавани именами известных людей.

До момента, когда станет известно второе 
12 ноября 2018, 10:48
Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году

Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году

Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в конце 2019 года. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, на обоих космодромах - и на «Байконуре», и на «Восточном» продолжится эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, 
12 ноября 2018, 10:00
Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области

Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области

Владимир Аветисян возглавил федерацию баскетбола Самарской области. В понедельник его кандидатуру единогласно одобрили на общем отчетно-выборном собрании этой общественной организации. Федерация баскетбола Самарской области лишилась своего президента в сентябре этого года, когда из жизни ушел ее глава, председатель губернской думы 
12 ноября 2018, 09:46
В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили

В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили "банный день"

Сотрудники Жигулевского заповедника поведали в соцсети "ВКонтакте", что установленной в нацпарке видеокамере удалось заснять "банный день" маленьких кабанов. Малыши пришли к грязевой купальне без мамы и устроили там веселые игры. Кабанчики делают подобные купальни в лесных лужах. Грязь защищает 
12 ноября 2018, 07:41
В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta

В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta

В паблике "Life" также в "ВК" рассказали про австрийского журналиста, который похвалил новую "Ладу Весту Кросс". Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену: в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро. Соответствие двигателя экостандарту Евро-6 и 
12 ноября 2018, 07:09
В выходные в Самарской области обещают до -10

В выходные в Самарской области обещают до -10

По прогнозам синоптиков, до 9 ноября в Самарской области будет умеренно теплая погода без осадков. Но к концу недели через регион пройдет холодный атмосферный фронт, местами выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температурный фон понизится.
 
‍В ночь на 
8 ноября 2018, 02:06
Дождей в Самарской области до четверга не будет

Дождей в Самарской области до четверга не будет

По прогнозам синоптиков, средняя температура в регионе в первой декаде ноября будет на 2.5 градуса по Цельсию выше среднего многолетнего значения. Во вторник атлантический циклон отойдет за Урал, уступая дорогу очередному антициклону. До четверга в Самарской области не прогнозируют осадки, 
6 ноября 2018, 01:43
В Самаре в выходные обещают потепление и местами дожди

В Самаре в выходные обещают потепление и местами дожди

В ноябре, по данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха будет выше многолетних значений, ожидается -1.2, -2.7 градусов по Цельсию. Месячное количество осадков будет около и больше нормы.
 
В выходные в Самарской области заметно потеплеет. В ночь на субботу, 3 ноября, ожидается 
2 ноября 2018, 10:50
Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер

Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер

В ближайшие дни на погоду в Самарской области будет влиять антициклон, сформировавшийся над районами Скандинавии. Воздушные массы, которые поступают в Поволжье с северных и северо-западных частей России, обусловят погоду без осадков со слабым ветром. Температура будет типичной для этого времени 
30 октября 2018, 05:02
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