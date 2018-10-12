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В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей
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12 октября 2018, 02:34
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В Самарской области охранник зарезал жену из ревности
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12 октября 2018, 02:13
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Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина
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12 октября 2018, 12:03
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Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого
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12 октября 2018, 11:48
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Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до …
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11 октября 2018, 05:34
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В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4
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10 октября 2018, 02:44
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Начало новой недели обойдется без сильного похолодания
Начало новой рабочей недели в Самарской области обойдется без серьезного похолодания. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные Приволжского УГМС.
В понедельник будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-запада со …
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8 октября 2018, 11:06
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Бабье лето 2.0: Самару «накроет» теплый воздух из Атлантики
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7 октября 2018, 10:17