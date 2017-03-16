В Самаре задержали сбытчика контрафактных сигарет. Сначала, для проверки информации, полицейские купили у него 50 блоков, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Проверочную закупку провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В дальнейшем в гараже на Ново-Садовой было …