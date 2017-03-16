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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

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Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

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Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%

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Согласно планам, 

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13 декабря 2016, 10:40
Около 9000 изделий Apple задержали на самарской таможне

Около 9000 изделий Apple задержали на самарской таможне

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При досмотре были обнаружены наушники, компьютерные мыши и защитные стекла для мобильных телефонов 
14 октября 2016, 12:42
Минфин выступил против снижения цен на водку

Минфин выступил против снижения цен на водку

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Министерство финансов России выступило против снижения цен на водку. По мнению ведомства, это может привести к выпадению доходов из бюджета.

Сейчас акциз и НДС в себестоимости одной 
30 сентября 2016, 02:08
Бутылка водки может подешеветь до 100 рублей

Бутылка водки может подешеветь до 100 рублей

Минпромторг предложил почти вдвое, до 100 рублей за бутылку, снизить минимальную стоимость водки. В ведомстве считают, что это поможет сделать покупку легального алкоголя максимально доступной, остановит самоговарение, ликвидирует теневой рынок. По мнению чиновников, объём потребления спиртного на душу населения не 

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В Самаре полицейские изъяли 145 000 контрафактных сигарет

В Самаре задержали сбытчика контрафактных сигарет. Сначала, для проверки информации, полицейские купили у него 50 блоков, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

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В Самаре на Заводском шоссе нашли крупную партию контрафактного алкоголя

В Самаре на Заводском шоссе нашли крупную партию контрафактного алкоголя

Очередную партию контрафактного алкоголя обнаружили в Самаре, на Заводском шоссе. Полицейские проверили магазин-склад с табличкой "Незамерзайка" и нашли там 3,5 тысячи литров спиртного. На некоторых бутылках уже были наклеены поддельные акцизные марки. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в причастности к данному 

18 августа 2016, 11:38
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