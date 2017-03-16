В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя
За прошлый год только сотрудниками полиции ликвидировано 7 подпольных цехов, изъято более 29 тысяч декалитров контрафакта. Это в 2 раза больше чем в 2015-ом.
Сейчас в магазинах, так же как и на производстве, внедрена единая государственная автоматизированная информационная система учета. В этом году сотрудники министерства экономического развития и управления экономической безопасности вместе пойдут с проверками по точкам общепита. Задача - проверить соблюдение юрлицами законодательстве в сфере оборота алкоголя, выяснить не продают ли там контрафактные горячительные напитки.
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Проверочную закупку провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В дальнейшем в гараже на Ново-Садовой было …
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В Самаре на Заводском шоссе нашли крупную партию контрафактного алкоголя
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18 августа 2016, 11:38