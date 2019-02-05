2
47
00
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
Самарцам показали проект ретро-почты

Самарцам показали проект ретро-почты

В Сети появилась визуализация здания ретро-почты на улице Молодогвардейской, которую могут открыть в бывшем доме купца Иванова. Авторы идеи рассказали, что гости музея смогут увидеть почту конца XIX века, почувствовать ее особенную атмосферу и написать письмо гусиным пером. Как рассказал 
5 февраля 2019, 01:30
В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

7 лет лишения свободы строгого режима и принудительное лечение у психиатра - таков вердикт суда, вынесенный в отношении бывшего военнослужащего, участника боевых действий в Чечне, многодетного отца Евгения Копцева. Напомним, по версии следствия он в ночь с 13 на 14 
5 февраля 2019, 01:14
В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя

В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя

В Самаре полицейские нашли цех по изготовлению и хранению алкогольных напитков. Производство располагалось в гаражном боксе на улице Железной Дивизии в Промышленном районе областной столицы. При осмотре помещения оперативники обнаружили линию по розливу алкоголя, тару, фурнитуру для незаконного производства алкоголя, 
5 февраля 2019, 01:08
В Самарской области ввели новые правила охоты

В Самарской области ввели новые правила охоты

Сейчас в Самарской области оформлено порядка 80 тысяч охотничьих билетов, которые дают право на приобретение оружия, а разрешений на право охоты выдано всего 30 тысяч. 
 
- Оружие - это предмет повышенной опасности. Получение охотничьего билета и права на охоту - самый 
1 февраля 2019, 10:15
Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей

Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей

В Самарской области задержали браконьера. Мужчину, который незаконно убил лося, 29 января остановили на территории Шигонского района, сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 258 «Незаконная охота». Нарушителю грозил срок от 3 до 5 
1 февраля 2019, 04:20
Под Сызранью охотник тащил на буксире трех незаконно убитых кабанов и попался егерям

Под Сызранью охотник тащил на буксире трех незаконно убитых кабанов и попался егерям

В Шигонском районе охотник на снегоходе перевозили трех незаконно убитых кабанов, передает «Волжская коммуна». По информации областного департамента охоты и рыболовства, в ночь на 10 января при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора на территории угодья «Волжское ГООХ» егерями, совместно 
12 января 2019, 03:49
Собака подстрелила своего хозяина по дороге на охоту

Собака подстрелила своего хозяина по дороге на охоту

Игнорирование правил безопасного обращения с оружием едва не привело к гибели жителя США Сонни Гиллиган. 74-летний мужчина отправился на охоту. С собой он взял ружье и трех собак. Полностью заряженное оружие Гиллиган положил на заднее сиденье, и туда же отправил 
2 ноября 2018, 01:30
Самарцев просят поучаствовать в учете колоний городских ласточек

Самарцев просят поучаствовать в учете колоний городских ласточек

Администрация Жигулевского заповедника обратилась к жителям Самарской области с просьбой принять участие в учете колоний городских ласточек. Их численность постоянно сокращается по вине человека. В населенных пунктах птица гнездится на мостах, каменных или кирпичных строениях. В основном - старых, но 

28 мая 2018, 07:03
Нашествие ворон ожидается в Тольятти

Нашествие ворон ожидается в Тольятти

Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев рассказал в "Фейсбуке", что в Автограде участились вызовы на отлов различных животных. Ежегодно в начале мая жители обращаются за помощью для эвакуации рептилий, привезенных случайно с дачных участков, или залетевших в помещение летучих мышей. Последние 
11 мая 2018, 02:28
Синоптики прогнозируют теплый май в России

Синоптики прогнозируют теплый май в России

Синоптики считают, что май в России в целом будет теплым. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, на территории страны прогнозируется температура около и выше нормы. Речь идет о Центральном федеральном округе, Юге России, большей части Сибири и Дальнего Востока.
27 апреля 2018, 03:45
Блогер показал фото весны в Самарской области

Блогер показал фото весны в Самарской области

Блогер Алексей Авдейчев показал 
18 апреля 2018, 09:00
Клещи покусали семерых человек в Самарской области

Клещи покусали семерых человек в Самарской области

Сезон клещей начался. Причем их активность гораздо выше, чем обычно. Членистоногие  кровососы уже покусали 7 жителей Самарской области. Для сравнения, в прошлом году в это же  время к врачам обратились всего двое пострадавших.

В нашем регионе после укусов клещей пока никто не умирал, но 

16 апреля 2018, 04:46
С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только 
9 апреля 2018, 12:50
Французы хотят создать самолет с крыльями, как у птицы

Французы хотят создать самолет с крыльями, как у птицы

Французские ученые решили усовершенствовать крылья самолетов. Специалисты хотят создать систему, при которой они станут более подвижными, подобно птичьим. Задумка заключается в том, чтобы сделать принципиально новую механизацию задней части крыльев. Во время полета элементы будут колебаться, уменьшая аэродинамическое сопротивление, шумность, 
11 января 2018, 08:02
Сюжет для Хичкока, проклятие для жителей: В Сызрани поведали про дом, куда 15 лет прилетают умирать птицы

Сюжет для Хичкока, проклятие для жителей: В Сызрани поведали про дом, куда 15 лет прилетают умирать птицы

На видеохостинге YouTube опубликован ролик, снятый в доме в Юго-Западном районе. Автор видео рассказал, что уже 15 лет птицы прилетают и умирают в техническом этаже их подъезда.

«Все загажено, вокруг – одни трупы. Обращение в ЖКХ «УК Центр» 
8 января 2018, 04:06
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх