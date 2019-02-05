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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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Самарцам показали проект ретро-почты
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5 февраля 2019, 01:30
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В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек
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5 февраля 2019, 01:14
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В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя
В Самаре полицейские нашли цех по изготовлению и хранению алкогольных напитков. Производство располагалось в гаражном боксе на улице Железной Дивизии в Промышленном районе областной столицы. При осмотре помещения оперативники обнаружили линию по розливу алкоголя, тару, фурнитуру для незаконного производства алкоголя, …
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5 февраля 2019, 01:08
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В Самарской области ввели новые правила охоты
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1 февраля 2019, 10:15
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Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей
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1 февраля 2019, 04:20
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Под Сызранью охотник тащил на буксире трех незаконно убитых кабанов и попался егерям
В Шигонском районе охотник на снегоходе перевозили трех незаконно убитых кабанов, передает «Волжская коммуна». По информации областного департамента охоты и рыболовства, в ночь на 10 января при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора на территории угодья «Волжское ГООХ» егерями, совместно …
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12 января 2019, 03:49
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Собака подстрелила своего хозяина по дороге на охоту
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2 ноября 2018, 01:30
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Самарцев просят поучаствовать в учете колоний городских ласточек
Администрация Жигулевского заповедника обратилась к жителям Самарской области с просьбой принять участие в учете колоний городских ласточек. Их численность постоянно сокращается по вине человека. В населенных пунктах птица гнездится на мостах, каменных или кирпичных строениях. В основном - старых, но …
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28 мая 2018, 07:03
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Нашествие ворон ожидается в Тольятти
Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев рассказал в "Фейсбуке", что в Автограде участились вызовы на отлов различных животных. Ежегодно в начале мая жители обращаются за помощью для эвакуации рептилий, привезенных случайно с дачных участков, или залетевших в помещение летучих мышей. Последние …
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11 мая 2018, 02:28
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Синоптики прогнозируют теплый май в России
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27 апреля 2018, 03:45
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Блогер показал фото весны в Самарской области
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18 апреля 2018, 09:00
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Клещи покусали семерых человек в Самарской области
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16 апреля 2018, 04:46
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С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары
Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только …
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9 апреля 2018, 12:50
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Французы хотят создать самолет с крыльями, как у птицы
Французские ученые решили усовершенствовать крылья самолетов. Специалисты хотят создать систему, при которой они станут более подвижными, подобно птичьим. Задумка заключается в том, чтобы сделать принципиально новую механизацию задней части крыльев. Во время полета элементы будут колебаться, уменьшая аэродинамическое сопротивление, шумность, …
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11 января 2018, 08:02
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Сюжет для Хичкока, проклятие для жителей: В Сызрани поведали про дом, куда 15 лет прилетают умирать птицы
На видеохостинге YouTube опубликован ролик, снятый в доме в Юго-Западном районе. Автор видео рассказал, что уже 15 лет птицы прилетают и умирают в техническом этаже их подъезда.
«Все загажено, вокруг – одни трупы. Обращение в ЖКХ «УК Центр» …
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8 января 2018, 04:06
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