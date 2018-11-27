В Самаре сокращается число курильщиков Каждый третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Его цель - еще раз напомнить людям о вреде никотиновой зависимости и сподвигнуть тех, кто ей подвержен, отказаться от этого пагубного пристрастия. … Количество курильщиков в Самарской области в последние годы неуклонно