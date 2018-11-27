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В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"
Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. …
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27 ноября 2018, 07:02
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В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен
Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул …
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27 ноября 2018, 06:53
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В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом
В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.
Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой …
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27 ноября 2018, 05:13
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Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном
Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к …
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27 ноября 2018, 04:50
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Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора
Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, …
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27 ноября 2018, 04:27
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В лидеры не попала: Самарская область стала 24-й в рейтинге трезвости
Самарская область заняла 24-е место в рейтинге трезвости российских регионов. Результаты исследования опубликовал портал федерального проекта «Трезвая Россия». При ранжировании субъектов использовались шесть базовых критериев: число умерших от отравления алкоголем; количество больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм; число …
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27 ноября 2018, 12:25
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Областные власти прокомментировали ситуацию в школе № 81
Минздрав и Минобрнауки Самарской области прокомментировало ситуацию в школе № 81. Напомним, что образовательное учреждение было закрыто на карантин.
- Образовательный процесс осуществляется в дистанционной форме. Педколлектив владеет такими технологиями. Всем остальным школам в Самарской области поручено усилить контроль …
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19 ноября 2018, 09:12
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В Самаре сокращается число курильщиков
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15 ноября 2018, 09:32
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В Самаре пытаются обанкротить "Современные медицинские технологии"
В Самаре попытаются обанкротить скандально-известную фирму "Современные медицинские технологии". Соответствующий иск в областной арбитражный суд поступил от Самарской клинической горбольницы №1 имени Пирогова. Сумма требований в материалах дела не уточняется. Однако, как уже сообщала ТЕРРА, в августе областное минэкономразвития …
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13 ноября 2018, 09:47
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Роспотребнадзор обеспокоен вспышкой в Британии гепатита Е
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4 сентября 2017, 11:22
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В Самарской области стремительно растет число заболевших вирусным гепатитом А
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23 мая 2017, 05:31
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Главной причиной смертности во всем мире стал вирусный гепатит
Специалисты из Англии и США установили, что главной причиной смертности на планете оказался вирусный гепатит. Этот недуг превысил показатели малярии с туберкулезом и фактически достиг результата ВИЧ.
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7 июля 2016, 01:58
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Ученым удалось создать быстродействующее лекарственное средство от гепатита С
Совместными усилиями ученых из КНР и США создано лекарственное средство от гепатита С. Согласно заявлениям разработчиков, этот чудо-препарат борется с болезнью не только крайне быстро, но и высокоэффективно: опасный вирус исчезает практически бесследно.
В западной прессе сообщается, что лечение от …
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2 ноября 2015, 05:08