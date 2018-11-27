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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
В лидеры не попала: Самарская область стала 24-й в рейтинге трезвости

В лидеры не попала: Самарская область стала 24-й в рейтинге трезвости

Самарская область заняла 24-е место в рейтинге трезвости российских регионов. Результаты исследования опубликовал портал федерального проекта «Трезвая Россия». При ранжировании субъектов использовались шесть базовых критериев: число умерших от отравления алкоголем; количество больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм; число 
27 ноября 2018, 12:25
Областные власти прокомментировали ситуацию в школе № 81

Областные власти прокомментировали ситуацию в школе № 81

Минздрав и Минобрнауки Самарской области  прокомментировало ситуацию в школе № 81. Напомним, что образовательное учреждение было закрыто на карантин.

- Образовательный процесс осуществляется в дистанционной форме. Педколлектив владеет такими технологиями. Всем остальным школам в Самарской области поручено усилить контроль 
19 ноября 2018, 09:12
В Самаре сокращается число курильщиков

В Самаре сокращается число курильщиков

Каждый третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Его цель - еще раз напомнить людям о вреде никотиновой зависимости и сподвигнуть тех, кто ей подвержен, отказаться от этого пагубного пристрастия. 
 
Количество курильщиков в Самарской области в последние годы неуклонно 
15 ноября 2018, 09:32
В Самаре пытаются обанкротить

В Самаре пытаются обанкротить "Современные медицинские технологии"

В Самаре попытаются обанкротить скандально-известную фирму "Современные медицинские технологии". Соответствующий иск в областной арбитражный суд поступил от Самарской клинической горбольницы №1 имени Пирогова. Сумма требований в материалах дела не уточняется. Однако, как уже сообщала ТЕРРА, в августе областное минэкономразвития 
13 ноября 2018, 09:47
Роспотребнадзор обеспокоен вспышкой в Британии гепатита Е

Роспотребнадзор обеспокоен вспышкой в Британии гепатита Е

Одна из основных  тем, которую сегодня с утра муссируют все средства массовой информации: предупреждение Роспотребнадзора о вспышке в Британии гепатита Е. Изначально он обнаружен в импортируемых в Великобританию продуктах из свинины: ветчине, колбасе, сосисках и так далее. По данным минздрава 

4 сентября 2017, 11:22
В Самарской области стремительно растет число заболевших вирусным гепатитом А

В Самарской области стремительно растет число заболевших вирусным гепатитом А

Тревожная статистика. В Самарской области стремительно растет число заболевших вирусным гепатитом А, который поражает печень человека. Его еще называют болезнью грязных рук. За первые четыре месяца этого года такой диагноз поставили 137 жителям региона. Это почти в 3 раза больше, 

23 мая 2017, 05:31
Главной причиной смертности во всем мире стал вирусный гепатит

Главной причиной смертности во всем мире стал вирусный гепатит

Специалисты из Англии и США установили, что главной причиной смертности на планете оказался вирусный гепатит. Этот недуг превысил показатели малярии с туберкулезом и фактически достиг результата ВИЧ.
Исследования проводили ученые из Университета штата Вашингтон и Имперского колледжа Лондона. Как отмечается, 

7 июля 2016, 01:58
Ученым удалось создать быстродействующее лекарственное средство от гепатита С

Ученым удалось создать быстродействующее лекарственное средство от гепатита С

Совместными усилиями ученых из КНР и США создано лекарственное средство от гепатита С. Согласно заявлениям разработчиков, этот чудо-препарат борется с болезнью не только крайне быстро, но и высокоэффективно: опасный вирус исчезает практически бесследно.
В западной прессе сообщается, что лечение от 
2 ноября 2015, 05:08
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