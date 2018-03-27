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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия Министерства внутренних дел работает с начала этой недели в Самаре. Об этом сообщил руководитель регионального главка Александр Винников. Напомним, сейчас самарское управление находится на особом контроле в Москве. По результатам визита может быть принято решение об отмене этого режима. 

27 марта 2018, 06:15
Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
 
Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в области с 2015 года, пока не смогло 

27 марта 2018, 08:00
Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Посиделка на троих в Безенчукском районе едва не закончилась убийством. Поначалу все шло нормально. Но через некоторое время двое мужчин поссорились. Во время перепалки один из них схватил нож, и замахнулся им на оппонента.

Потерпевший рассказал обо всем полицейским. Правоохранители изъяли 

27 марта 2018, 04:29
В Самаре отменили допограничения на торговлю алкоголем в жилых домах

В Самаре отменили допограничения на торговлю алкоголем в жилых домах

В Самарской области отменили дополнительные ограничения на продажу алкоголя в жилых домах. Они касаются заведений общепита и торговых точек, которые распложены в жилых многоквартирных домах. Во вторник, 27 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за поправки в областной Закон «О 

27 марта 2018, 03:59
Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

В Самаре начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сообщил об обнаружении муляжа взрывного устройства. Из-за этого в понедельник, 26 марта, полицейские выставили оцепление у перекрестка улиц Минской и Черемшанской. Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы 

27 марта 2018, 02:49
Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.

Друге подробности смотрите в 

27 марта 2018, 11:43
Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области

Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области

Жители Самарской области всерьез обеспокоены экологической обстановкой в регионе из-за отсутствия надлежащего контроля за вредными выбросами крупных предприятий, расположенных рядом с Новокуйбышевском, Тольятти и Отрадном. По закону о защите окружающей среды на каждой заводской трубе должны быть установлены измеряющие приборы, 

21 марта 2018, 07:02
В губдме рассказали о возможном обнулении налога на движимое имущество

В губдме рассказали о возможном обнулении налога на движимое имущество

С 1 января все компании Самарской области должны перечислять в бюджет 1,1% от стоимости купленного транспорта и оборудования. А с 2019 года - уже 2,2%. Это не касается лишь аграриев и тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. При этом 

21 марта 2018, 11:56
Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

В Самаре предложили новые поправки в федеральный антиалкогольный закон. Продажу спиртного предлагают запретить в ночное время в кафе, расположенных в жилых домах. Этот вопрос во вторник, 20 марта, обсуждали депутаты в Самарской губернской думе. О новой инициативе рассказал председатель комитета 
20 марта 2018, 01:03
114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. 

20 марта 2018, 11:49
Сотрудникам ТРК «ТЕРРА» вручили награды от Самарской губернской думы

Сотрудникам ТРК «ТЕРРА» вручили награды от Самарской губернской думы

Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов за круглым столом встретился с представителями средств массовой информации. Говорили о предстоящих выборах главы государства, о том, как важно донести до населения необходимость проголосовать 18 марта, тем более что в этот же день на 
31 января 2018, 03:21
Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога

Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога

Самарские байкеры обратились к спикеру губернской думы Виктору Сазонову с просьбой пересмотреть размер налоговой ставки на мототранспорт. В настоящее время в регионе она установлена на уровне 50 рублей за 1 лошадиную силу. По словам мотоциклистов, такие нормативы чрезмерно и неоправданно 

22 января 2018, 07:03
Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

В четверг, 21 декабря, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары продолжает собеседования с претендентами, подавшими заявки. Утром стало известно, что замглавы Самары – руководитель аппарата администрации Владимир Терентьев снял свою кандидатуру с конкурса, так же как и 
21 декабря 2017, 01:35
Александр Винников: «Основная задача - наладить работу и уйти с особого контроля!»

Александр Винников: «Основная задача - наладить работу и уйти с особого контроля!»

6 сентября новый начальник областного главка полиции генерал-майор Александр Винников провел встречу с руководителями региональных СМИ, которая превратилась в его первую пресс-конференцию.
6 сентября 2017, 03:58
В Самаре студентам снизили цены на проезд

В Самаре студентам снизили цены на проезд

Решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте для самарских студентов приостановлено. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

«По решению губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина с 20 ноября 2016 года приостановлено действие постановление главы 

17 ноября 2016, 05:26
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