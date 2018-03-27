Уже в апреле спиртное можно будет продавать в магазинах с площадью торгового зала менее 50 квадратных метров. При этом расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Кроме того, реализацию разрешат в заведениях общепита с общей площадью зала обслуживания меньше тех же 50 метров в ночное время. За такое решение проголосовали депутаты губернской думы на пленарном заседании.
В Самарской области в прошлом году было зарегистрировано почти 45 тысяч преступлений из них свыше 8 тысяч особо тяжкие. Тем не менее, есть тенденция на снижение этих показателей. Об этом на пленарном заседании губдумы депутатам доложил руководитель областного главка полиции Александр Винников. Он рассказал, что почти треть правонарушений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Активно идет борьба с контрафактным алкоголем в 2017-м было закрыто 7 подпольных цехов по его изготовлению.
«За год было много и цехов закрыто, и линий по разливу. Действительно - это зло существует. Но я вам больше скажу - на начало года 17-го стоимость подпольной бутылки водки в Самарской области было около 40 рублей, то сейчас эта цифра возросла до 60 с небольшим», - сообщил начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников.
Нелегальные напитки, по мнению депутатов реализуются через так называемые разливайки. Тем не менее, прокуратура потребовала привести региональные законы в соответствие с федеральными и снять запрет на продажу алкоголя в кафе и барах, где площадь зала обслуживания составляет менее 50 квадратных метров. Кроме того, отменить ограничения в отношении торговых точек, расположенных в многоэтажках. Предписание надзорного органа было одобрено большинством голосов. Против проголосовали коммунисты и либерал-демократы.
«Мы понимаем возмущения жителей города Самары, Самарской области. В связи с этим, с учетом того, что был принят федеральный закон, полномочия по введению ограничений на объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, взяты на федеральный уровень и мы сегодня влиять на это не можем. Тем не менее, три месяца назад мы направили законодательную инициативу о том, чтобы государственная дума вернула эти полномочия в субъект», - сообщилпредседатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов.
Искать поддержку депутаты Самарской области будут и на уровне ПФО. Соответствующие письма уже направлены коллегам.
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