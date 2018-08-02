В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти



Как пишет «Волга Ньюс», 8 мая мужчина вышел из Тольяттинской ГКБ № 2 имени Баныкина, но до дома так и не дошел. По словам родственников, в медучреждение его привезла … В Тольятти на 4-е сутки поисков нашли 44-летнего Сергея Володковича., 8 мая мужчина вышел из Тольяттинской ГКБ № 2 имени Баныкина, но до дома так и не дошел. По словам родственников, в медучреждение его привезла