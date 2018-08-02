3
14
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888    d8P                       8888888b.             Y88b   d88P 
 d88P  Y88b  888   d8P                        888  "Y88b             Y88b d88P  
 888    888  888  d8P                         888    888              Y88o88P   
 888         888d88K      888  888   .d8888b  888    888  88888888     Y888P    
 888  88888  8888888b     `Y8bd8P'  d88P"     888    888     d88P      d888b    
 888    888  888  Y88b      X88K    888       888    888    d88P      d88888b   
 Y88b  d88P  888   Y88b   .d8""8b.  Y88b.     888  .d88P   d88P      d88P Y88b  
  "Y8888P88  888    Y88b  888  888   "Y8888P  8888888P"   88888888  d88P   Y88b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде

В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде

В среду, 1 августа, в Тольятти 58-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi ASX по улице Матросова в сторону набережной Комсомольского района. В 17:30 напротив дома № 38-а по Коммунистической на регулируемом перекрестке улиц Коммунистической и Матросова автомобилист сбил 15-летнего 
2 августа 2018, 01:29
Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб

Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб

В ночь с 1 на 2 августа в историческом центре областной столицы произошла авария. На пересечении улиц Венцека и Галактионовской водитель иномарки «Киа» не сумел справиться с управлением и врезался в бетонный столб. Световая опора покосилась и повредила пешеходные ограждения, 
2 августа 2018, 11:24
В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», 
2 августа 2018, 10:48
Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

В среду, 1 августа, в районе автозаправки на улице Котовского в Сызрани случилось ДТП. МАЗ врезался в металлическое ограждение, которое располагается вдоль проезжей части. В этот момент водитель большегруза направлялся в сторону выезда из города. Как рассказали очевидцы, перед грузовиком 
1 августа 2018, 05:15
Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

31 июля в Тольятти произошла авария. 44-летний мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Лесная со стороны бульвара 50 лет Октября. На одном из перекрестков водитель попытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в «Hyundai Tucson». После удара иномарка 

1 августа 2018, 02:05
Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

25 июля в Самаре произошла авария с участием ребенка. Во 2 квартале поселка Мехзавод под колесами «Хендэ Гетз», за рулем которой сидела 27-летняя женщина, оказался 8-летний мальчик. За мгновение до аварии он решил быстро перебежать дорогу.

В результате наезда мальчик получил 

26 июля 2018, 02:45
Мгновенная карма: в Самаре водитель

Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу

Сегодня около 10 часов утра на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко столкнулись «Фольксваген» и «Гранта». Девушка на иномарке поворачивала налево к торговому центру «Космопорт» на зеленый сигнал светофора и не пропустила «Ладу», на большой скорости двигавшуюся со стороны улицы 

20 июля 2018, 10:58
Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

28 июня серьёзное ДТП произошло в Самарской области. Около 18:30 на Хрящевском шоссе около поселка Выселки столкнулись «Лада Гранта» и КамАЗ. Как сообщают очевидцы, все произошло из-за того что одна из машин пошла на обгон .

«Легковушка почти пополам 
29 июня 2018, 10:41
В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти

В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти

В Тольятти на 4-е сутки поисков нашли 44-летнего Сергея Володковича.
 
Как пишет «Волга Ньюс», 8 мая мужчина вышел из Тольяттинской ГКБ № 2 имени Баныкина, но до дома так и не дошел. По словам родственников, в медучреждение его привезла 
13 мая 2018, 06:47
Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

ДТП с участием ребенка произошло 16 апреля в Сызрани. Случилось оно около 11:00 в Опорном переулке. Там автомобиль «BMW» сбил 54-женщину. Она шла по дороге с коляской, в которой находился 2-летний ребенок.

В результате аварии жительница города серьезных травм 
17 апреля 2018, 09:59
Мужчина на легковушке улетел в кювет в Самарской области

Мужчина на легковушке улетел в кювет в Самарской области

9 апреля ДТП произошло в Безенчукском районе. В 02:40 56-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал по дороге со стороны поселка Осинки в сторону поселка Приволжье. Автомобилист двигался на большой скорости. На одном из участков он не справился с управлением и 

10 апреля 2018, 06:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх