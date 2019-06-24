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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В понедельник, 24 июня, в столице 63-го региона открылся для посетителей после масштабной реконструкции старейший на Волге Ботанический сад. По словам его директора Светланы Розно, он заработал в пробном режиме. Ремонтные работы все еще продолжаются. Озвучен и самый важный вопрос 
24 июня 2019, 04:57
В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В воскресенье, 23 июня, в Сызрани произошла авария, в которой один человек погиб, а второй - получил серьезные травмы. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в 11:45 52-летний водитель ехал на иномарке Infiniti EX25 по улице Жукова 
24 июня 2019, 04:16
Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков

Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков

В ночь на 24 июня в военном госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве скончался Владимир Разенков, ветеран Сызранского ВВАУЛ, председатель ветеранской организации Сызрани, полковник в отставке. По словам его коллег, Владимир Федорович еще накануне был весел и общался с 
24 июня 2019, 03:57
В Самаре появилась новая зарядная станция для электрокаров

В Самаре появилась новая зарядная станция для электрокаров

В самарском торговом комплексе «Гудок», расположенном на улице Красноармейской, установили еще одну зарядную станцию для электромобилей. Как отметили представители ТК, она выглядит как обычная бензоколонка, но вместо шлангов с заправочными пистолетами у нее провода с разъемами или розетки, в которые 
24 июня 2019, 03:21
Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой

Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой

С пятницы, 5 июля, в Самарской области фурам запретят ездить на отрезке с 890 по 981 километр автодороги трассы М-5 «Урал» на участке от Сызрани до Зеленовки. Ограничения введут с 10:00 до 22:00 по местному времени по пятницам и воскресеньям 
24 июня 2019, 02:39
На Волжском проспекте в Самаре сбили насмерть косулю

На Волжском проспекте в Самаре сбили насмерть косулю

В понедельник, 24 июня, в центре Самары под колеса машины угодило дикое животное. На Волжском проспекте, неподалеку от пересечения с улицей Маяковского машина сбила косулю. Скорее всего, водитель не успел среагировать на животное, которое появилось перед ним внезапно. Снимки с 
24 июня 2019, 01:11
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка

В столице 63-го региона началась доследственная проверка по факту столкновения катеров, в результате которого погибла молодая девушка. Напомним, что в пятницу, 21 июня примерно в 23:00 на Волге напротив пляжа «Барбошина поляна» в 300 метрах от берега не смогли разъехаться 
24 июня 2019, 11:46
В Самаре из-за технической неисправности аварийно сел самолет Анапа - Уфа

В Самаре из-за технической неисправности аварийно сел самолет Анапа - Уфа

В ночь на понедельник, 24 июня, в Самаре аварийно приземлился самолет авиакомпании Utair, летевший из Анапы в Уфу. На борту лайнера находились 99 пассажиров и экипаж воздушного судна. Самолет сел из-за технической неисправности. По словам пресс-секретаря уфимского аэропорта Татьяны Ризван, 
24 июня 2019, 11:07
Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

В воскресенье, 23 июня, на трассе под Сызранью зафиксировали серьезное ДТП. В 20:26 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что на 885-м километре автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Варламово в Сызранском районе столкнулись два 
24 июня 2019, 08:26
В Тольятти «двенадцатая» сбила ребенка на «зебре»

В Тольятти «двенадцатая» сбила ребенка на «зебре»

Вчера, 21 июня, в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. На пересечении улиц Комсомольской и Новопромышленной водитель на ВАЗ-2112 сбил 13-летнего подростка.
 
По предварительным денным, семья вместе с детьми собиралась переходить дорогу. Малыша вынули из коляски, и 
22 июня 2019, 04:16
В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

Накануне, 20 июня, в Сергиевском районе произошла авария, травмы в которой получили три человека. В 01:24 35-летняя женщина ехала на Lada Priora по улице Сквозной в поселке Сургут в направлении села Сергиевск. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением 
21 июня 2019, 02:44
Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

В пятницу, 21 июня, в районе дома № 123 по улице Нагорной во время гидравлических испытаний произошел порыв трубопровода. Сотрудники «ПТС» отключили подачу воды, выставили ограждения. Сейчас они ликвидируют коммунальную аварию. По словам местных жителей в соцсетях, там забил коммунальный 
21 июня 2019, 12:09
В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которых подозревают во взяточничестве и двух местных жителей — им инкриминируют посредничество во взяточничестве. По версии следствия, 10 июня, правоохранители получили 310 и 40 тысяч рублей через посредников. 
20 июня 2019, 08:23
В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В среду, 19 июня, в Октябрьске произошла авария с пострадавшими. Вечером 23-летняя девушка на ВАЗ-21101 ехала около дома № 34 по улице Макаренко. По версии полицейских, она не сумела справиться с управлением и врезалась в иномарку Renault Sandero, которая в 
20 июня 2019, 01:43
Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент жуткой аварии, в которой погибла молодая женщина, попал в объектив камеры видеонаблюдения, ролик разместили в группе "ДТП 163 Самара". Напомним, что во вторник, 4 июня, на пересечении улиц Солнечной и Губанова в районе 7-й просеки столкнулись две 
4 июня 2019, 03:50
В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую 
4 июня 2019, 01:39
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, 
22 мая 2019, 05:05
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