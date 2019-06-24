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В Самаре снова открылся Ботанический сад
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24 июня 2019, 04:57
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В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице
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24 июня 2019, 04:16
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Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков
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24 июня 2019, 03:57
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В Самаре появилась новая зарядная станция для электрокаров
В самарском торговом комплексе «Гудок», расположенном на улице Красноармейской, установили еще одну зарядную станцию для электромобилей. Как отметили представители ТК, она выглядит как обычная бензоколонка, но вместо шлангов с заправочными пистолетами у нее провода с разъемами или розетки, в которые …
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24 июня 2019, 03:21
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Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой
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24 июня 2019, 02:39
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На Волжском проспекте в Самаре сбили насмерть косулю
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24 июня 2019, 01:11
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В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка
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24 июня 2019, 11:46
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В Самаре из-за технической неисправности аварийно сел самолет Анапа - Уфа
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24 июня 2019, 11:07
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Фуры загорелись под Сызранью после ДТП
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24 июня 2019, 08:26
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В Тольятти «двенадцатая» сбила ребенка на «зебре»
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22 июня 2019, 04:16
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В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое
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21 июня 2019, 02:44
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Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод
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21 июня 2019, 12:09
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В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу
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20 июня 2019, 08:23
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В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку
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20 июня 2019, 01:43
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Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео
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4 июня 2019, 03:50
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В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы
Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую …
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4 июня 2019, 01:39
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»
В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, …
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22 мая 2019, 05:05
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