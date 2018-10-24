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В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий
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24 октября 2018, 12:46
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В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской
В Самаре продолжается охота на незаконные автостоянки: на этот раз убрали нелегальную парковку на улице Партизанской в районе дома № 55. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района выяснили, что местная автостоянка работала без правоустанавливающих документов. В итоге охранная будка и ограждение были …
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24 октября 2018, 12:20
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Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения
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24 октября 2018, 11:29
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На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»
В воскресенье, 28 октября, официально откроется обновленное основное поле стадиона «Металлург». Первый матч на новом искусственном покрытии сыграют сборная ветеранов России и команда ветеранов «Крыльев Советов». На поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+.
За сборную России будут …
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24 октября 2018, 08:32
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В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»
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23 октября 2018, 12:18
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Под Самарой случилось ДТП с 5 автомобилями
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22 октября 2018, 01:19
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В Самарской области в ДТП погиб депутат
Стало известно, что накануне вечером в ДТП в Сызранском районе погиб 35-летний депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов. Авария произошла в воскресенье вечером на трассе между селами Троицкое и Чекалино. По информации силовиков, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, …
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22 октября 2018, 12:11
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Один погиб и двое пострадало в страшном ДТП с фурой в Самарской области
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21 октября 2018, 03:08
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В Самаре отметили День пожилого человека
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2 октября 2018, 10:32
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В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации
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28 сентября 2018, 12:22
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Пенсионеры составляют треть населения Самарской области
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26 сентября 2018, 05:16
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Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста
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14 сентября 2018, 11:21