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В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было 
26 ноября 2018, 01:57
В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве 
26 ноября 2018, 01:45
Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 48-летнего жителя Тольятти. Мужчина выуживал рыбу в акватории Волги с помощью «электроудочки», то есть запрещенным орудием лова. Тольяттинец рыбачил в районе села Печерское, ему удалось поймать 64 рыбы различных пород. 
 
26 ноября 2018, 01:16
В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

На улице Ташкентской в Самаре полицейские задержали мужчину - он распивал спиртное в общественном месте. Во время составления протокола 35-летний безработный самарец сильно нервничал, и стражи порядка решили обыскать его. В присутствии понятых у него обнаружили полиэтиленовый пакет с белым 
26 ноября 2018, 12:25
В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В понедельник утром, 26 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. По словам очевидцев, на Московском шоссе, напротив здания Пенсионного фонда по Промышленному району, прорвало трубу с холодной водой. Она залила проезжую часть и потекла в тоннель на пересечении 
26 ноября 2018, 11:55
«Нет на них управы!» От Самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

«Нет на них управы!» От Самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

Как уже сообщала ТЕРРА, полмесяца назад в Самаре разгорелся резонансный скандал из-за парковки у филармонии. Горожан после концерта Сергея Войтенко ждал неприятный сюрприз. Их личные автомобили были эвакуированы на основании того, что парковка на прилегающих улицах организована по четным и 
25 ноября 2018, 04:04
В Самаре водитель Porsche Panamera Turbo S протаранил Lada Vesta

В Самаре водитель Porsche Panamera Turbo S протаранил Lada Vesta

Вчера, 24 ноября, около 23 часов в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского случилась авария. Там столкнулись Porsche Panamera Turbo S и Lada Vesta.
 
По словам очевидцев, автомобилист на «крутой тачке» не справился с управлением и его 
25 ноября 2018, 03:22
4 человека пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса на Московском шоссе

4 человека пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса на Московском шоссе

Сегодня, 24 ноября, на перекрёстке Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной произошло ДТП с участием общественного транспорта.
 
Автобус ЛиАз, двигаясь в сторону «Парк Хауса», столкнулся с трамваем, который ехал по 11-му маршруту. От удара вагон сошёл с рельс, а лобовое 
24 ноября 2018, 04:34
В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В четверг. 22 ноября, в областной столице произошла авария, в которой были травмированы два пожилых пешехода. В 10:40 37-летний водитель иномарки SKODA Yeti ехал по улице Чернореченской со стороны Аксакова. Когда он поворачивал на Владимирскую, то сбил двух женщин 76 
23 ноября 2018, 04:07
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