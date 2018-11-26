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В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было …
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26 ноября 2018, 01:57
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В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора
Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве …
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26 ноября 2018, 01:45
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Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы
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26 ноября 2018, 01:16
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В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон
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26 ноября 2018, 12:25
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В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе
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26 ноября 2018, 11:55
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«Нет на них управы!» От Самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили
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25 ноября 2018, 04:04
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В Самаре водитель Porsche Panamera Turbo S протаранил Lada Vesta
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25 ноября 2018, 03:22
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4 человека пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса на Московском шоссе
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24 ноября 2018, 04:34
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В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек
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23 ноября 2018, 04:07