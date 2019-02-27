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В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской
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27 февраля 2019, 05:31
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В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"
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27 февраля 2019, 04:47
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В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной
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27 февраля 2019, 04:25
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Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки
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27 февраля 2019, 03:53
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В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина
Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ …
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27 февраля 2019, 08:43
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В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»
25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили …
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26 февраля 2019, 03:23
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Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе
В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним …
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25 февраля 2019, 05:45
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку
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22 февраля 2019, 12:18
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В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка
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21 февраля 2019, 07:49
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В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус
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19 февраля 2019, 08:50
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ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери
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13 февраля 2019, 10:18
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Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека
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13 февраля 2019, 07:47
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Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре
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13 февраля 2019, 02:59
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В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад
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13 февраля 2019, 12:55
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В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе
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15 января 2019, 04:16
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Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым
В среду, 25 июля, в отставку ушел глава Ставропольского района региона Валерий Анисимов. Это решение он принял после завершения в селе Нижнее Санчелеево расширенного совещания, посвящённого социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Председательствовал на мероприятии врио губернатора Самарской …
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26 июля 2018, 10:15
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Начинающая автоледи врезалась в опору ЛЭП под Тольятти
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23 апреля 2018, 01:45
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Отомстил: В Самарской области селянин спалил склад работодателя
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8 декабря 2017, 11:12
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