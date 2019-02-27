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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 25.02.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В среду, 27 февраля, в областной столице встали трамваи на улице Ставропольской. Как рассказывают очевидцы, на путях между улицей Советской Армии и Партсъезда застрял грузовик. Фура перегородила проезд, и пассажирам трамвая пришлось искать другие способы добраться до места назначения - 
27 февраля 2019, 05:31
В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать

В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"

Гужевой транспорт до сих пор, и в XXI веке, помогает спасать жизни людям в Самарской области. 23 февраля карета «скорой помощи» не смогла проехать к месту вызова в селе Благодаровка Борского района и пациента вывезли из населенного пункта на санях, 
27 февраля 2019, 04:47
В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной

В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной

В этом году в Самаре высадят почти 33 000 квадратных метров цветников. Как сообщили в горадминистрации, улицы областной столицы украсят бегонии, петунии, ипомеи, катарантусы и еще примерно 50 растений. Клумбы разместят на бульварах, в скверах, парках и других общественных пространствах. 
27 февраля 2019, 04:25
Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

В Сызрани произошла шокирующая история: неизвестные живодеры жестоко расправились с собакой, перед смертью животное пережило настоящие пытки. У собаки, привязанной к столбу, выбиты зубы и переломаны лапы. Погибшее животное нашли вечером во вторник, 26 февраля, около автобусной остановки в районе 
27 февраля 2019, 03:53
В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ 
27 февраля 2019, 08:43
В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили 

26 февраля 2019, 03:23
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Накануне вечером, 22 февраля, под Сызранью случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Примерно в 17:00 неподалеку от «Октябрьского» выезда на федеральную трассу М-5 столкнулись Datsun On-DO и грузовик Renault. По информации регионального Главка полиции, 43-летний мужчина ехал на иномарке в сторону 
22 февраля 2019, 03:05
Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Очевидцы сообщают о жестком ДТП на перекрестке улиц Советской и Свободы в Самаре, которое произошло около половины двенадцатого часа дня на трамвайных путях.

По мнению свидетелей тарана, столкновение могло произойти по той причине, что водитель автомобиля не увидел приближающегося 
22 февраля 2019, 12:18
В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома № 18 по улице Аэродромной в Железнодорожном районе на 16-летнего подростка. Это произошло 19 февраля примерно в 15:00. Когда наледь обрушилась на юношу, он получил закрытый компрессионный перелом грудных 
21 февраля 2019, 07:49
В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В понедельник, 18 февраля, в Ставропольском районе на дороге местного значения в снежный занос между населенными пунктами Севрюкаево и Сосновый Солонец попал микроавтобус «Богдан». Он перевозил пассажиров по маршруту № 323 «Севрюкаево - Тольятти». В этот момент в нем находились 
19 февраля 2019, 08:50
ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Житель областной столицы запечатлел странную забаву самарской молодежи: он заснял, как сначала две молодые девушки пытаются выбраться из окна стоящего на месте трамвая № 3, но затем снова «ныряют» в салон транспортного средства. Позже их приятель закинул в вагон свой 
13 февраля 2019, 10:18
Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Наезд на пешехода, по словам проходивших мимо граждан, случился около семи часов вечера в районе перекрестка улиц Подшипниковой и Ерошевского в Самаре. Водитель автомобиля с характерным знаком на крыше, сбил на зебре мужчину средних лет.
 
По словам очевидцев, пострадавший 

13 февраля 2019, 07:47
Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Сотрудники самарского управления ГИБДД просят жителей города помочь с поиском виновника ДТП. Все произошло 11 февраля на проспекте Масленникова. Водитель на неизвестном автомобиле ехал по дороге в сторону улицы Скляренко. В районе дома №8 под колесами легковушки оказалась 19-летняя девушка. 

13 февраля 2019, 02:59
В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашелся школьник, который пропал полтора месяца назад. Напомним, что 16-летний Виталий Е. вышел из дома на улице Железнодорожной 26 декабря и не вернулся. С родными он связывался последний раз вечером того же дня. Полицейские искали его на чердаках, 
13 февраля 2019, 12:55
В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В понедельник, 14 января, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 16:00 34-летняя молодая женщина ехала на иномарке Mercedes Benz E200 по улице 40 лет Победы в районе дома № 35. Автомобилистка сбила 17-летнего пешехода, который пересекал дорогу 
15 января 2019, 04:16
Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым

Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым

В среду, 25 июля, в отставку ушел глава Ставропольского района региона Валерий Анисимов. Это решение он принял после завершения в селе Нижнее Санчелеево расширенного совещания, посвящённого социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Председательствовал на мероприятии врио губернатора Самарской 
26 июля 2018, 10:15
Начинающая автоледи врезалась в опору ЛЭП под Тольятти

Начинающая автоледи врезалась в опору ЛЭП под Тольятти

22 апреля в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП. 31-летняя автоледи на «Ладе», получившая права только в этом году, ехала по улице Дачная села Русская Борковка со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Северная. Женщина двигалась на высокой скорости, не 

23 апреля 2018, 01:45
Отомстил: В Самарской области селянин спалил склад работодателя

Отомстил: В Самарской области селянин спалил склад работодателя

Житель села Осиновка Ставропольского района поджог склад хозяйства, в котором хранились семена подсолнуха и химвещества. Злоумышленник пояснил, что он «пустил красного петуха» из мести: у него возникли споры по поводу заработной платы с хозяином амбара.
 
Экспертиза установила, что был 
8 декабря 2017, 11:12
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