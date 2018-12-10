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Материалы по теме:

«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию

«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию

Игроки и тренерский штаб основного и молодежного составов «Крыльев Советов» ушли в отпуск после заключительного матча с «Ростовом». Главная команда соберется в Москве 12 января. После медосмотра футболисты отравятся 14 января в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сбор 
10 декабря 2018, 05:49
В Самаре направлено в суд дело о вымогательстве миллиона долларов

В Самаре направлено в суд дело о вымогательстве миллиона долларов

В Самаре направлено в суд уголовное дело по факту вымогательства 1 миллиона долларов. Его фигурантами стали четверо мужчин 43, 41, 32 и 24 лет. По версии следствия, с августа по декабрь 2017 года они вымогали у 47-летнего бизнесмена миллион долларов 
10 декабря 2018, 05:05
Зампрокурора Промышленного района арестован на 2 месяца

Зампрокурора Промышленного района арестован на 2 месяца

В субботу, 8 декабря, суд арестовал на время следствия заместителя прокурора Промышленного района Самары Олега Анищенко. Он был заключен под стражу на два месяца, до 7 февраля. Напомним, что мужчина стал фигурантом дела о получении взятки. По версии следствия, он 
10 декабря 2018, 04:13
В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области судебные приставы арестовали спецтехнику. Это произошло после того, как крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний 320 тысяч рублей за удобрения и семена.

Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд 
10 декабря 2018, 02:34
Самарскую область накроет метель и сильный ветер

Самарскую область накроет метель и сильный ветер

В ближайшие часы погода в Самарской области может серьезно испортиться. Региональное ГУ МЧС по ссылкой на Приволжское УГМС сообщает, что с вечера вторника, 27 ноября, до вечера среды в губернии будет облачность, небольшой и умеренный снег. В южной половине региона 
27 ноября 2018, 02:06
До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах

До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах

В Самарской области до четверга включительно будет время от времени идти снег, температурный фон будет близким к климатической норме. В ночь на вторник, 27 ноября, облачно, в большинстве районов - небольшой и умеренный снег. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 
26 ноября 2018, 02:28
Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

В пятницу утром, 23 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» образовалась большая пробка. По всей видимости, затор возник в том числе из-за непогоды.
 
- Пробка на М5 в сторону Тольятти начинается с Большой Рязани, стоим уже час, - пишет один 
23 ноября 2018, 12:07
В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

Мэрия Тольятти передает штормовое предупреждение: по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 4 октября, в Автограде и Ставропольском районе будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15 м/с, причем, он 
4 октября 2018, 11:58
Со среды Самарскую область оккупируют дожди

Со среды Самарскую область оккупируют дожди

До пятницы, 21 сентября, на погоду в Самарской области будет влиять холодный фронт с волнами. Синоптики обещают дожди разной интенсивности и похолодание. В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме.
18 сентября 2018, 04:19
Когда начнет таять снег в Самарской области?

Когда начнет таять снег в Самарской области?

Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей 

2 апреля 2018, 11:42
Плохие метеоусловия: В Курумоче задержали рейсы до Стамбула и Сургута

Плохие метеоусловия: В Курумоче задержали рейсы до Стамбула и Сургута

Сегодня, 25 ноября, в самарском аэропорту Курумоч 34 пассажирам более 11 часов пришлось ожидать вылета в Стамбул, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

«Воздушное судно должно было вылететь в 00:50. Но из-за плохих метеоусловий рейс отложили. 
25 ноября 2017, 03:57
Мокрый снег, моросящий дождь и туман: В выходные Самару накроет гребнем атлантического циклона

Мокрый снег, моросящий дождь и туман: В выходные Самару накроет гребнем атлантического циклона

В выходные, 11 и 12 ноября, в Самарской области сохранится преимущественно теплая погода, сообщает Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, это заслуга гребня антициклона, центр которого расположился в восточных районах Казахстана.

Ветер ожидается слабый. В ночные и утренние часы 
11 ноября 2017, 03:54
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