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«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию
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10 декабря 2018, 05:49
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В Самаре направлено в суд дело о вымогательстве миллиона долларов
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10 декабря 2018, 05:05
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Зампрокурора Промышленного района арестован на 2 месяца
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10 декабря 2018, 04:13
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В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы
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10 декабря 2018, 02:34
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Самарскую область накроет метель и сильный ветер
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27 ноября 2018, 02:06
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До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах
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26 ноября 2018, 02:28
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Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка
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23 ноября 2018, 12:07
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В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер
Мэрия Тольятти передает штормовое предупреждение: по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 4 октября, в Автограде и Ставропольском районе будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15 м/с, причем, он …
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4 октября 2018, 11:58
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Со среды Самарскую область оккупируют дожди
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18 сентября 2018, 04:19
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Когда начнет таять снег в Самарской области?
Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей …
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2 апреля 2018, 11:42
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Плохие метеоусловия: В Курумоче задержали рейсы до Стамбула и Сургута
Сегодня, 25 ноября, в самарском аэропорту Курумоч 34 пассажирам более 11 часов пришлось ожидать вылета в Стамбул, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
«Воздушное судно должно было вылететь в 00:50. Но из-за плохих метеоусловий рейс отложили. …
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25 ноября 2017, 03:57
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Мокрый снег, моросящий дождь и туман: В выходные Самару накроет гребнем атлантического циклона
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11 ноября 2017, 03:54