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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
Уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже нормального значения на 2 метра

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже нормального значения на 2 метра

Волжский водный кризис продолжается. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище остается ниже нормального значения более чем на 2 метра. По состоянию на 23 мая, в водоеме достигнута отметка в 50 метров 73 сантиметра при норме в 53 метра. За последние сутки 
24 мая 2019, 08:49
Владельцы туалета на Кировском рынке заплатят 700 тысяч коммунальщикам

Владельцы туалета на Кировском рынке заплатят 700 тысяч коммунальщикам

Коммунальщики в Самаре решили пройтись с рейдом по торговым павильонам на Кировском рынке, чтобы проверить, как они подключены к сетям водоснабжения и водоотведения. Интересно, что владельцы местного общественного туалета, который посетители рынка посещали платно, были постоянными нарушителями - они не 
17 мая 2019, 02:38
Излишняя жесткость: что делать, если в квартиру поступает некачественная вода?

Излишняя жесткость: что делать, если в квартиру поступает некачественная вода?

Некоторое время назад губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, во время которого каждый мог сообщить ему о наболевшей проблеме. В числе тех, кто обратился к главе региона, были 
17 мая 2019, 02:12
Волга «потеряла» воду

Волга «потеряла» воду

Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения, информирует минприроды Республики Татарстан. На такую меру гидроэнергетики вынуждены были пойти после резкого уменьшения уровня воды в Волге. По информации ведомства, приток в Камский речной бассейн значительно вырос, при этом уменьшился сброс воды в 
16 мая 2019, 12:07
В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду

В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду

В ночь на четверг, 25 апреля, в Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду. На трубе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по которой она поступает в район, произошел технологический сбой. Рабочие провели диагностику, пробное отключение и подготовительные работы, сообщили в «РКС-Самара».
 
24 апреля 2019, 12:15
Сбросы Жигулевской ГЭС достигнут максимума к 27 апреля

Сбросы Жигулевской ГЭС достигнут максимума к 27 апреля

На Волге в районе Самары начал постепенно подниматься уровень воды, информирует Жигулевская ГЭС. 22 апреля на гидрообъекте открыли водосливную плотину. В ближайшие дни пропуск воды будет увеличиваться и достигнет максимума к 27 апреля. Затворы поднимаются медленно, чтобы не навредить рыбе. 
23 апреля 2019, 08:21
С дрейфующих льдин на Волге спасатели эвакуировали десятерых рыбаков

С дрейфующих льдин на Волге спасатели эвакуировали десятерых рыбаков

Сегодня, 2 декабря, операцию по спасению рыбаков с дрейфующих льдин провели спасатели. На сегодняшний день на Куйбышевском водохранилище еще не установился лед, что и привело к данной ситуации.
В 12-м часу дня за помощью обратились шестеро рыбаков, которые находились на 

2 декабря 2014, 06:22
Уровень воды в Куйбышевском водохранилище на 85 см выше нормы

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище на 85 см выше нормы

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище на 85 см выше нормы. Но в ближайшее время резкого снижения этого показателя не ожидают. По словам метеорологов, это связано с большим запасом воды в водохранилищах, которые располагаются выше по каскаду. Следовательно, сбросы воды будут 

5 июня 2013, 09:22
Начало паводка в Самарской области прогнозируется на апрель

Начало паводка в Самарской области прогнозируется на апрель

Места разливов грядущей весной будут отличны от затопленных территорий прошлогоднего половодья. Это следует из докладов первой в этом году межведомственной противопаводковой комиссии. В четверг, 28 февраля, ее провел председатель правительства Самарской области Александр Нефедов. Учитывая промерзание грунта, количество снега и 

1 марта 2013, 09:52
Уровень воды на Куйбышевском водохранилище остается на 2 метра выше обычного

Уровень воды на Куйбышевском водохранилище остается на 2 метра выше обычного

На сегодняшний день уровень воды на Куйбышевском водохранилище на 2 метра выше обычного, сообщили синоптики региона. Это связано с многоводьем, наблюдаемым по всему Волжско-Камскому каскаду. Сейчас водохранилище пропускает воды столько, сколько приходит. Благодаря этому уровни понижаются. Когда произойдёт снижение до 

6 декабря 2012, 12:17
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