Излишняя жесткость: что делать, если в квартиру поступает некачественная вода? Некоторое время назад губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, во время которого каждый мог сообщить ему о наболевшей проблеме. В числе тех, кто обратился к главе региона, были … Некоторое время назад губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, во время которого каждый мог сообщить ему о наболевшей проблеме. В числе тех, кто обратился к главе региона, были