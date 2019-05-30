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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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Уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже нормального значения на 2 метра
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24 мая 2019, 08:49
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Владельцы туалета на Кировском рынке заплатят 700 тысяч коммунальщикам
Коммунальщики в Самаре решили пройтись с рейдом по торговым павильонам на Кировском рынке, чтобы проверить, как они подключены к сетям водоснабжения и водоотведения. Интересно, что владельцы местного общественного туалета, который посетители рынка посещали платно, были постоянными нарушителями - они не …
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17 мая 2019, 02:38
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Излишняя жесткость: что делать, если в квартиру поступает некачественная вода?
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17 мая 2019, 02:12
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Волга «потеряла» воду
Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения, информирует минприроды Республики Татарстан. На такую меру гидроэнергетики вынуждены были пойти после резкого уменьшения уровня воды в Волге. По информации ведомства, приток в Камский речной бассейн значительно вырос, при этом уменьшился сброс воды в …
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16 мая 2019, 12:07
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В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду
В ночь на четверг, 25 апреля, в Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду. На трубе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по которой она поступает в район, произошел технологический сбой. Рабочие провели диагностику, пробное отключение и подготовительные работы, сообщили в «РКС-Самара».
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24 апреля 2019, 12:15
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Сбросы Жигулевской ГЭС достигнут максимума к 27 апреля
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23 апреля 2019, 08:21
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С дрейфующих льдин на Волге спасатели эвакуировали десятерых рыбаков
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2 декабря 2014, 06:22
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Уровень воды в Куйбышевском водохранилище на 85 см выше нормы
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5 июня 2013, 09:22
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Начало паводка в Самарской области прогнозируется на апрель
Места разливов грядущей весной будут отличны от затопленных территорий прошлогоднего половодья. Это следует из докладов первой в этом году межведомственной противопаводковой комиссии. В четверг, 28 февраля, ее провел председатель правительства Самарской области Александр Нефедов. Учитывая промерзание грунта, количество снега и …
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1 марта 2013, 09:52
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Уровень воды на Куйбышевском водохранилище остается на 2 метра выше обычного
На сегодняшний день уровень воды на Куйбышевском водохранилище на 2 метра выше обычного, сообщили синоптики региона. Это связано с многоводьем, наблюдаемым по всему Волжско-Камскому каскаду. Сейчас водохранилище пропускает воды столько, сколько приходит. Благодаря этому уровни понижаются. Когда произойдёт снижение до …
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6 декабря 2012, 12:17
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