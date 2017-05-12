В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов За 4 месяца 2017 года в городе Самара было зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 16 человек и 359 получили ранения. Из общего количества аварий 141 – наезд на пеших участников дорожного движения, в которых 8 человек погибли и …