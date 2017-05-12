Количество приборов, которые позволяют задокументировать выезд за стоп-линию и проезд на красный сигнал светофора, увеличат почти в 2 раза. Сейчас таких аппаратов 39. До конца года их количество возрастет до 73. За превышением скоростного режима следят более 200 аппаратов. Ежедневно региональные сотрудники ДПС регистрируют более 1300 административных нарушений. Еще более 26 тысяч выявляют с помощью дорожных камер.
Кроме того, в этом году в ГИБДД начали использовать мобильные радары. С их помощью стражи порядка могут сами выявлять лихачей."Эти приборы сотрудники ДПС будут использовать на самых основных аварийных участках - это трасса М5, "Самара-Бугуруслан", объездная дорога вокруг Самары и трасса "Самара-Волгоград". Все, что зафиксировано этим прибором, сотрудник ГИБДД самостоятельно удалить не может " - утверждает зам. начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров.
Каждый мобильный радар прошел метрологическую поверку. Приводится в действие нажатием кнопки. Погрешность при определении скорости автомобиля - 2-3 км/ч. Дальность определения от 300 метров. Точность определения - на 150 метрах номер уже читается прибором.
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