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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника

В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника

В Самаре разгорается новый коррупционный скандал. По предварительной информации, при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного района Валерий Улитин и посредник - адвокат облколлегии Юлия Пожидаева. Об 
6 декабря 2018, 09:01
Главой Нефтегорского района стал Александр Баландин

Главой Нефтегорского района стал Александр Баландин

В четверг, 6 декабря, были подведены итоги конкурса на замещение должности главы Нефтегорского района области. Вакантное кресло занял Александр Баландин, руководивший министерством строительства Самарской области.
 
- С декабря 2016 года я возглавлял Минстрой. Впереди – новая работа. Покидаю должность с 
6 декабря 2018, 08:36
В блогах: администрация Ленинского района

В блогах: администрация Ленинского района "креативно" украсила свое здание

Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке", как администрация Ленинского района умудрилась украсить свое здание к Новому году. "В любом случае символично! Неужели до такого утренняя зарядка доводит?" - иронизирует автор. Читателей креатив чиновников повеселил. Даже предложили это здание досрочно объявить 
6 декабря 2018, 07:48
В блогах: самарцы попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами

В блогах: самарцы попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами

В паблике "ВК" - "Новости Самары - Самара life" горожане попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами. Пост адресован ГИБДД и областному правительству. "Такие светофоры нужны, чтобы водители были предупреждены о том, сколько времени у них есть для проезда 
6 декабря 2018, 07:42
В блогах: ты маньяк?

В блогах: ты маньяк?

Об абсурдной ситуации поведали в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". По ночному Автограду теперь ходят молодые активисты и спрашивают запоздалых прохожих, не маньяки ли те... Похоже, город накрыло подобие истерии после случившегося на днях нападения молодого парня с ножом на 
6 декабря 2018, 07:28
В губдуме обсуждают конституционные права и свободы человека

В губдуме обсуждают конституционные права и свободы человека

Конференция "Конституционные права и свободы человека и гражданина" стартовала в Самарской Губернской Думе. Она посвящена 25-летию Конституции РФ и 70-летию юбилея Всеобщей декларации прав человека.  . В 1993 году за Конституцию РФ проголосовали 58.3% граждан. Тогда был дан старт построению 

4 декабря 2018, 11:37
В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в 
21 ноября 2018, 09:37
Самарцам могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00

Самарцам могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00

20 ноября депутаты - члены комитета самарской губдумы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции рассмотрели поправки в региональный закон «о тишине». Парламентарии рассматривают возможность расширения временных рамок, в которые нельзя шуметь. Сейчас ограничения действуют на период с 22:00 до 
20 ноября 2018, 03:20
Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений. 
 
Фракцию партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе возглавил депутат сразу трех последних созывов, основатель первой общественной приемной региональных единороссов Александр Живайкин. Раньше лидером этой 
14 ноября 2018, 10:39
В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным

В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным

В Самарской области началось общественное обсуждение резонансного «закона о тишине». Дискуссия продлится до 11 августа.

Напомним, что если новые поправки будут приняты, то в многоквартирных домах запретят проводить шумные ремонтные и погрузочные работы и вечеринки с 20:00 до 08:00 
5 июля 2018, 01:41
Ужесточить закон о тишине предложили в Самарской области

Ужесточить закон о тишине предложили в Самарской области

В Самарской области могут ужесточить закон о тишине. Предполагается ввести запрет на шум в домах в обеденное время (с 13 до 15 часов) и с 20:00 до 8 часов утра (в 
4 апреля 2018, 11:58
Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

14 февраля в комитете Саратовской областной думы по строительству и ЖКХ рассмотрели инициативу внесения правок в Жилищный кодекс. 
14 февраля 2018, 01:22
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