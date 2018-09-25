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В Самаре заменят облицовку памятника воинам-интернационалистам
В областной столице хотят отремонтировать памятник воинам-интернационалистам, установленный на площади Памяти на пересечении улиц Мичурина и Осипенко. Аукцион уже объявлен, подрядчику готовы заплатить 7,13 млн рублей. Победитель конкурса будет обязан заменить облицовку мемориального комплекса, причем, мрамор и гранит должны полностью …
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25 сентября 2018, 10:45
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В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК
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25 сентября 2018, 10:24
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В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи
В понедельник, 24 сентября, в Тольятти случилась авария с каретой скорой помощи. По предварительным данным, столкновение произошло в 16:45 на улице Транспортной в Автозаводском районе. Двое медиков получили черепно-мозговые травмы и ушибы. После оказания помощи одного из сотрудников скорой госпитализировали, …
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25 сентября 2018, 10:06
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В Тольятти эксперты проверили радиационный фон на бывшем заводе «Фосфор»
В Тольятти специалисты изучили радиационный фон у бывшего завода «Фосфор». Напомним, что ранее в прессе прошла информация, что здание бывшего цеха № 81 на заброшенном заводе фонит. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области провело внеплановую проверку …
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25 сентября 2018, 08:51
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Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста
Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте …
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24 сентября 2018, 01:27
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Госслужащих в России поощрят материально
Госслужащих простимулируют материально. Как следует из проекта федерального бюджета в 2019-20 годах, чиновникам в виде бонусов планируется дополнительно выплатить более 138 и почти 209 миллиардов рублей, соответственно. Суммарно почти 346 миллиардов. До конца 2018 года профильные министерства (Минэкономразвития, Минфин и …
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21 сентября 2018, 11:23
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В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками
Самарская губернская дума готовится утвердить распределение дополнительных доходов регионального бюджета. Как уже рассказывала ТЕРРА, в связи с этим расходы будут увеличены на 876 миллионов рублей.
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21 сентября 2018, 10:35
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Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?
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20 сентября 2018, 10:28
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Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею
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19 сентября 2018, 05:30
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600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань выпустят в Самаре
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21 мая 2018, 08:03
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На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей
В 2018 году на реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из федерального бюджета былы выделены 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство АВТОСТАТ со ссылкой на Минпромторг. Уточняется, что, учитывая ограниченный объем финансирования, а также большой спрос на …
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25 января 2018, 01:26
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В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество
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11 декабря 2017, 08:09