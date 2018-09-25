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Материалы по теме:

В Самаре заменят облицовку памятника воинам-интернационалистам

В Самаре заменят облицовку памятника воинам-интернационалистам

В областной столице хотят отремонтировать памятник воинам-интернационалистам, установленный на площади Памяти на пересечении улиц Мичурина и Осипенко. Аукцион уже объявлен, подрядчику готовы заплатить 7,13 млн рублей. Победитель конкурса будет обязан заменить облицовку мемориального комплекса, причем, мрамор и гранит должны полностью 
25 сентября 2018, 10:45
В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК

В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК

Стало известно о несчастном случае в Сызрани. В прошлую пятницу, 21 сентября, кровельщики ООО «Управляющая компания «Центр» проводили опилку деревьев. Но внезапно стрела гидроподъемника сломалась и вместе с люлькой, в которой находились люди, упала на землю. Один из кровельщиков с 
25 сентября 2018, 10:24
В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи

В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи

В понедельник, 24 сентября, в Тольятти случилась авария с каретой скорой помощи. По предварительным данным, столкновение произошло в 16:45 на улице Транспортной в Автозаводском районе. Двое медиков получили черепно-мозговые травмы и ушибы. После оказания помощи одного из сотрудников скорой госпитализировали, 
25 сентября 2018, 10:06
В Тольятти эксперты проверили радиационный фон на бывшем заводе «Фосфор»

В Тольятти эксперты проверили радиационный фон на бывшем заводе «Фосфор»

В Тольятти специалисты изучили радиационный фон у бывшего завода «Фосфор». Напомним, что ранее в прессе прошла информация, что здание бывшего цеха № 81 на заброшенном заводе фонит. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области провело внеплановую проверку 
25 сентября 2018, 08:51
Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте 

24 сентября 2018, 01:27
Госслужащих в России поощрят материально

Госслужащих в России поощрят материально

Госслужащих простимулируют материально. Как следует из проекта федерального бюджета в 2019-20 годах, чиновникам в виде бонусов планируется дополнительно выплатить более 138 и почти 209 миллиардов рублей, соответственно. Суммарно почти 346 миллиардов. До конца 2018 года профильные министерства (Минэкономразвития, Минфин и 
21 сентября 2018, 11:23
В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками

В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками

Самарская губернская дума готовится утвердить распределение дополнительных доходов регионального бюджета. Как уже рассказывала ТЕРРА, в связи с этим расходы будут увеличены на 876 миллионов рублей. 
 
Из 876 миллионов рублей, которые дополнительно поступили в областной бюджет, 300 планируют направить на погашение долгов 
21 сентября 2018, 10:35
Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Для оценки ситуации в сфере ЖКХ эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в росийских регионах. На основании этих данных и был составлен их рейтинг. По итогам 2017 

20 сентября 2018, 10:28
Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею

Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею

Житель Самары выиграл 1 миллион рублей в лотерею, а счастливый билет он купил на почте. В первом полугодии этого года более 7,5 миллионов победителей лотерей приобрели выигрышные билеты в отделениях Почты России. По лотерейным билетам выплатили 6 млн выигрышей на 
19 сентября 2018, 05:30
600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань выпустят в Самаре

600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань выпустят в Самаре

В Самаре потратят 126 тысяч рублей на выпуск 600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань. Таким образом, на один билет из бюджета пойдет около пяти рублей. Муниципальное предприятие «Коммунально-бытовые услуги» предоставляет скидку на помыв в общих отделениях городских бань 

21 мая 2018, 08:03
На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей

На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей

В 2018 году на реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из федерального бюджета былы выделены 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство АВТОСТАТ со ссылкой на Минпромторг. Уточняется, что, учитывая ограниченный объем финансирования, а также  большой спрос на 
25 января 2018, 01:26
В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество

В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество

Новый удар по самарскому бизнесу. Налог на движимое имущество будет возрожден в 2018 году. Такие поправки в Налоговый кодекс ко второму чтению подготовило правительство РФ и одобрил комитет Госдумы по бюджету. Напомним, в конце 2012-го ставки обнулили, но касалось это 

11 декабря 2017, 08:09
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