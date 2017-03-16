В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячиха впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши корреспонденты вместе с сотрудниками управления Россельхознадзора сейчас проверяют качество установленного вблизи границы с Саратовской областью карантина. По данным ведомства, от неизлечимого вируса уже погибли 86 свиней. Каждая должна быть сожжена. Диагноз подтвердили анализы тканей, взятые с туш. Отмечу, что смертельное для животных заболевание опасности людям не несет. Но человек может выступать в роли его переносчика. Численность диких кабанов, которые тоже могут быть вирусоносителями, в регионе максимально сокращена. За три месяца в губернии отстрелено 2600 животных - более половины от общей популяции. В территории Хворостянского района введен режим чрезвычайной ситуации. Глава муниципалитета сейчас находится в правительстве региона для выработки дальнейшего плана действий.
Леонид Кошман, корреспондент ТРК «ТЕРРА»:
- Мы находимся в очаге заражения. Сейчас тут догорают остатки животных, инвентаря, которыми туши перемещены к месту утилизации. МЧС, полиция, ветеринарные службы готовят несколько кордонов – они должны быть окончательно уже сформированы где-то в районе двух часов дня.
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