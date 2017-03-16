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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Впервые в истории в Самарской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Впервые в истории в Самарской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

ЧП областного масштаба. Впервые в истории в Самарской области на ее территории зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Губернской свиноводческой отрасли может быть нанесен смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей.
Как сообщили "Терре" в региональном управлении "Россельхознадзора", вспышка африканской 

15 марта 2017, 03:18
Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия

Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия

Заболеваемость гриппом и ОРВИ особенно высока среди детей в возрасте 7-14 лет.
По данным областного Роспотребнадзора за минувшую неделю в регионе зарегистрировано более 18 тысяч заразившихся. Из них 8 тысяч - жители Самары.
По совокупному населению недельный эпидемический порог был 

7 февраля 2017, 06:02
Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Классы пустуют. Каникулы продлили до 12 января включительно. Цель таких мер - разобщить детей, которые в первую очередь подвержены сезонным вирусам. При этом сами ученики в эти дни наоборот стараются общаться друг с другом как можно больше. 

За минувшую неделю число 

10 января 2017, 07:11
В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ

В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ

Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине. Сейчас готовится постановление главного санитарного врача города 

10 января 2017, 11:03
В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели

В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели

В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в столице 63-го региона превышает норму на 28 процентов, пишет «Волга Ньюс». В настоящее время готовится постановление главного санитарного врача города о введении ограничительных 

9 января 2017, 10:32
В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

Тревожная статистика - практически во всех регионах, соседствующих с Самарской областью, свирепствует африканская чума свиней. Вспышки этой инфекции зафиксированы в Пензенской и Саратовской областях. Накануне очаг заболевания ликвидировали в поселке Нурлат - это на границе нашего региона с Татарстаном. Основные 

8 ноября 2016, 04:46
Из-за африканской чумы в Самарской области сократят популяцию кабанов

Из-за африканской чумы в Самарской области сократят популяцию кабанов

В Самарской области сразу на 80 процентов снизят популяцию дикого кабана. Министерство природных ресурсов России рекомендовало пойти на такую радикальную меру для противодействия проникновению на территорию губернии африканской чумы свиней (АЧС).

Случаи обнаружения АЧС зафиксированы в непосредственной близости к 
18 октября 2016, 10:23
Над Самарской областью нависла угроза африканской чумы свиней

Над Самарской областью нависла угроза африканской чумы свиней

В соседнем Татарстане зафиксированы смертельные случаи на частных подворьях. В этот вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план по предотвращению распространения на территории страны этого заболевания. Согласно документу в муниципалитетах, где уже зафиксированы вспышки, уничтожают свиней, а в соседних с ними 

4 октября 2016, 07:01
Луиш Фигу выступил с предложением увеличить количество членов мундиаля до 48

Луиш Фигу выступил с предложением увеличить количество членов мундиаля до 48

Экс-лидер национальной команды Португалии по футболу Луиш Фигу, претендующий на пост главы ФИФА, выступил с идеей увеличить количество участников финальной пульки чемпионатов мира с 32 до 40 или даже до 48.

«Я думаю, что при этом длительность турнира вырастет примерно на 

19 февраля 2015, 08:48
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