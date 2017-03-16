Экс-лидер национальной команды Португалии по футболу Луиш Фигу, претендующий на пост главы ФИФА, выступил с идеей увеличить количество участников финальной пульки чемпионатов мира с 32 до 40 или даже до 48.

«Я думаю, что при этом длительность турнира вырастет примерно на …