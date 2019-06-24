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Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку
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24 июня 2019, 08:38
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Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра
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24 июня 2019, 05:33
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В Самаре из-за ремонта водовода перекроют часть Московского шоссе
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24 июня 2019, 05:14
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В Самаре снова открылся Ботанический сад
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24 июня 2019, 04:57
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В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ
Выпускница 11-го класса из Сызрани стала мамой после ЕГЭ по математике. 29 мая она пришла сдавать экзамен на последнем месяце беременности, поэтому около школы в районе Образцовской площадки дежурила бригада «скорой помощи». По информации Западного управления регионального министерства образования, обучающаяся …
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4 июня 2019, 09:37
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Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области
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30 мая 2019, 09:15
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В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников
В пятницу, 24 мая, для самарских выпускников общеобразовательных школ прозвенел Последний звонок. В эти минуты на набережной продолжается праздник. В этом году учебные заведения окончили 13 816 одиннадцатиклассников. Напомним, что ранее во время Последнего звонка планировался запуск 5000 белых воздушных …
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24 мая 2019, 02:16
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В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров
В пятницу, 24 мая, в школах Самары пройдут Последние звонки. Первоначально организаторы анонсировали запуск 5 тысяч белых воздушных шаров в небо на площади Славы, но сейчас от этой идеи отказались. Неравнодушные жители были обеспокоены, как акция отразится на экологии, …
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22 мая 2019, 02:01
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121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ
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22 мая 2019, 11:43
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В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ
В России пройдет очередной эксперимент над процедурой сдачи ЕГЭ. Суть его стоит в том, что жители восьми регионов страны смогут наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора …
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20 мая 2019, 02:25
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В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров
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17 мая 2019, 11:05
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Тест: угадайте фильм Леонида Гайдая по одному кадру
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13 ноября 2018, 11:10
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Новый искусственный голос Google почти неотличим от человеческого
Компания Google провела тесты преобразователя текста в речь Tacotron 2. Он может синтезировать голос, фактически неотличимый от человеческого. Программа действует по принципу нейронной сети и способна верно выделять слова и расставлять акценты во фразах.
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28 декабря 2017, 05:06
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Экзамен для чиновника: Госслужащих в регионах обяжут подтверждать квалификацию
Чиновникам в российских регионах, принимающих участие в реализации приоритетных проектов кабмина, нужно будет подтверждать свою квалификацию. Экзамен по проектному управлению будет сдаваться в виде специального теста.
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22 сентября 2017, 11:08
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Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность
Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
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9 июня 2017, 11:06
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