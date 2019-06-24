Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку Спрос на ипотеку в России в ближайшее время падать не будет, даже несмотря на то, что в 2019-м году, по сравнению с предыдущим, кредитные ставки выросли на 10 % - к такому выводу пришли самарские финансисты, о чем и рассказали … журналистам