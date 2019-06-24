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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку

Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку

Спрос на ипотеку в России в ближайшее время падать не будет, даже несмотря на то, что в 2019-м году, по сравнению с предыдущим, кредитные ставки выросли на 10 % - к такому выводу пришли самарские финансисты, о чем и рассказали 
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24 июня 2019, 08:38
Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра

Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра

Уже во вторник, 25 июня, снова заработает паромная переправа между левым и правым берегами Волги у Сызрани. Паром курсирует между Сызранью и Бестужевкой с 26 апреля, но по техническим причинам суда несколько дней не ходили. С началом этого сезона паром 
24 июня 2019, 05:33
В Самаре из-за ремонта водовода перекроют часть Московского шоссе

В Самаре из-за ремонта водовода перекроют часть Московского шоссе

В понедельник вечером, 24 июня будет ограничено движение транспорта на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры на 2 и 3 полосе по направлению в город. В этом районе будут проводиться аварийные работы на водоводе. Ограничение будет действовать с 22:00 до 
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В Самаре снова открылся Ботанический сад

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В понедельник, 24 июня, в столице 63-го региона открылся для посетителей после масштабной реконструкции старейший на Волге Ботанический сад. По словам его директора Светланы Розно, он заработал в пробном режиме. Ремонтные работы все еще продолжаются. Озвучен и самый важный вопрос 
24 июня 2019, 04:57
В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ

В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ

Выпускница 11-го класса из Сызрани стала мамой после ЕГЭ по математике. 29 мая она пришла сдавать экзамен на последнем месяце беременности, поэтому около школы в районе Образцовской площадки дежурила бригада «скорой помощи». По информации Западного управления регионального министерства образования, обучающаяся 
4 июня 2019, 09:37
Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области

Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области

Основная волна Единого госэзамена в этом году продлится до 1 июля. Литературу с географией уже сдали. Результаты будут известны не позднее 11 июня. Математика была в минувший вторник. 31 мая - история, химия, 3 июня русский язык , 5 -го 
30 мая 2019, 09:15
В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников

В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников

В пятницу, 24 мая, для самарских выпускников общеобразовательных школ прозвенел Последний звонок. В эти минуты на набережной продолжается праздник. В этом году учебные заведения окончили 13 816 одиннадцатиклассников. Напомним, что ранее во время Последнего звонка планировался запуск 5000 белых воздушных 
24 мая 2019, 02:16
В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров

В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров

В пятницу, 24 мая, в школах Самары пройдут Последние звонки. Первоначально организаторы анонсировали запуск 5 тысяч белых воздушных шаров в небо на площади Славы, но сейчас от этой идеи отказались. Неравнодушные жители были обеспокоены, как акция отразится на экологии, 
22 мая 2019, 02:01
121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ

121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ

121 выпускник в Самарской области в этом году не допущен до сдачи единого государственного экзамена. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель регионального министра образования Светлана Бакунина. По ее словам, ЕГЭ не смогут сдать 0,8% от общего числа выпускающихся из школ 

22 мая 2019, 11:43
В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ

В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ

В России пройдет очередной эксперимент над процедурой сдачи ЕГЭ. Суть его стоит в том, что жители восьми регионов страны смогут наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора 
20 мая 2019, 02:25
В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В пятницу, 24 мая, в школах областной столицы пройдут Последние звонки для учащихся 11 классов. Как рассказала на заседании комитета по образованию в городском парламенте руководитель департамента образования Самары Елена Чернега, масштабный праздник состоится на склоне у площади Славы — 
17 мая 2019, 11:05
Тест: угадайте фильм Леонида Гайдая по одному кадру

Тест: угадайте фильм Леонида Гайдая по одному кадру

Кто не знает фильмов режиссера Леонида Гайдая? На картинах признанного гения советских комедий выросло не одно поколение людей. Хотя многим из них уже более полувека, они до сих пор смотрятся с большим удовольствием. Они сочетают в себе все, что необходимо 
13 ноября 2018, 11:10
Новый искусственный голос Google почти неотличим от человеческого

Новый искусственный голос Google почти неотличим от человеческого

Компания Google провела тесты преобразователя текста в речь Tacotron 2. Он может синтезировать голос, фактически неотличимый от человеческого. Программа действует по принципу нейронной сети и способна верно выделять слова и расставлять акценты во фразах.
Основная часть существующих преобразователей такого рода 

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Экзамен для чиновника: Госслужащих в регионах обяжут подтверждать квалификацию

Экзамен для чиновника: Госслужащих в регионах обяжут подтверждать квалификацию

Чиновникам в российских регионах, принимающих участие в реализации приоритетных проектов кабмина, нужно будет подтверждать свою квалификацию. Экзамен по проектному управлению будет сдаваться в виде специального теста.
Как информируют «Известия» со ссылкой на департамент проектной деятельности кабмина, чиновнику потребуется в определенный 

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Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
Проваливших экзамен на профпригодность пошлют на пересдачу. Также может быть рассмотрен вопрос 

9 июня 2017, 11:06
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