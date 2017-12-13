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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Стоимость жилой недвижимости в Самаре по итогам ноября:
 
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Минимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке 

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