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В Самаре начали дорожать квартиры
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12 декабря 2017, 05:41
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Автомобили могут резко подорожать
Автомобили в России могут резко подорожать. Правительство внесло поправки в законопроект, которым предусмотрено увеличение ставок утилизационного сбора на новые машины с 2018 года. Между тем, 2017-й завершается для отечественного авторынка на положительной ноте. По итогам ноября продажи легковых автомобилей и …
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12 декабря 2017, 09:02
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Составлен экологический рейтинг российских регионов по итогам осени
Эксперты представили экологический рейтинг областей и республик Российской Федерации по результатам осени. Перечень наиболее благополучных регионов обнародовала организация «Зеленый патруль».
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11 декабря 2017, 10:25
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13% жителей Самарской области получают зарплату менее 10 тысяч рублей
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8 декабря 2017, 05:10
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Дмитрий Азаров поднялся в рейтинге глав регионов
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7 декабря 2017, 08:06
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Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
Целью недавнего аналитического исследования было установить величину и распределение зарплат в регионах Российской Федерации. По информации экспертов РИА "Рейтинг", на первых строках этого рейтинга расположились Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также российская столица.
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7 декабря 2017, 10:21
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Исследование: Вторичное жилье дешевеет в большинстве российских регионов
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6 декабря 2017, 12:11
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АвтоВАЗ выпустил в продажу битопливные автомобили «Лада Веста»
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5 декабря 2017, 08:01
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Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября
Эксперты «Автостата» проанализировали текущую ситуацию на отечественном авторынке и узнали, что во второй половине ноября в Российской Федерации изменили стоимость своих транспортных средств 7 автопроизводителей.
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1 декабря 2017, 02:18
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Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу
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28 ноября 2017, 12:01
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В России водителям-новичкам хотят запретить управлять мощными автомобилями
Для автолюбителей, имеющих стаж вождения до 4 лет, хотят установить ограничения мощности эксплуатируемого транспортного средства. С такой инициативой выступила организация "Коллективная защита".
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24 ноября 2017, 02:21
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Исследование: Хакеры смогут убить миллионы автовладельцев по всему миру
Киберпреступники способны взломать программное обеспечение транспортных средств, полностью установить над ними контроль и уничтожить «миллионы» в ходе кибератаки. Так заявил американский ученый из Нью-Йоркского университета Джастин Каппос. Это утверждение растиражировали тут же многочисленные зарубежные средства массовой информации.
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21 ноября 2017, 03:18