Вот уже больше месяца полицейские разыскивают пропавшую жительницу Сызрани. 39-летняя Наталья Непеина ушла из дома 3 июля и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид женщине около 40-45 лет, телосложение среднее, темные крашеные волосы, карие глаза.

Была одета в разноцветный …