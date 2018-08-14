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«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий
Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан.
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14 августа 2018, 05:35
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На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон
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14 августа 2018, 04:35
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На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta
Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью …
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14 августа 2018, 03:52
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В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области
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14 августа 2018, 02:33
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В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме
В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.
Во время проверки …
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14 августа 2018, 02:07
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Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника
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14 августа 2018, 01:24
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Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный
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13 августа 2018, 09:11
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Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке
Безенчукский следственный отдел завел уголовное дело на мужчину, который отправлял свои интимные фотографии через социальную сеть. По версии следствия, с июля по август этого года подозреваемый присылал в социальной сети свои личные фото «в стиле ню» несовершеннолетней девочке. Сейчас расследование …
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13 августа 2018, 09:02
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В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал
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13 августа 2018, 05:05
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Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани
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13 августа 2018, 01:51
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В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей
Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что представитель одного из подразделений полиции Самары получил от некоего мужчины 600 тысяч рублей. Деньги были платой за общее покровительство.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Начальник регионального главка полиции, генерал-лейтенант …
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8 августа 2018, 12:58
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Под суд в Самарской области пойдет парень, срубивший 10-метровый дуб на дрова
В Приволжском районе завершено расследование уголовного дела, которое завели на жителя Самарской области за вырубку леса. В апреле в дежурную часть обратился сотрудник лесничества. Он рассказал, что неизвестный мужчина в районе села Обшаровка рубит дерево. Полицейские задержали злоумышленника на месте …
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8 августа 2018, 11:49