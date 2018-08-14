6
51
40
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан. 
 
В частности, чиновники побывали в автобусах № 1,50 и 51 14 августа. Замечания жителей Красноглинского района касаются расписания и 
14 августа 2018, 05:35
На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон. Напомним, что этим летом во время ливней этот участок на Московском шоссе был размыт. 

Напомним, что склон около Ботанического сада реконструировали во время капремонта Московского шоссе в 2015 году. 
14 августа 2018, 04:35
На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью 
14 августа 2018, 03:52
В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области

В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области

Во вторник, 13 августа, в Самарской области при прохождении атмосферного фронта местами прошел кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой. В последующие дни под влиянием антициклона азовского происхождения установится сухая и солнечная погода. Но в пятницу с очередным холодным фронтом 
14 августа 2018, 02:33
В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.

Во время проверки 
14 августа 2018, 02:07
Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника

Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника

Полицейские из Сергиевского района проводят проверку инцидента, который случился днем 9 августа. Оказалось, что на 11-летнюю девочку напал взрослый мужчина. По предварительным данным, он попытался надругаться над ней, но школьница не растерялась и ранила его ножом в спину. К счастью, 
14 августа 2018, 01:24
Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный

Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный

Непростая ситуация сложилась в польском городе Камень-Поморски. Все местные полицейские в полном составе ушли на больничные. Это связано с тем, что в отделениях сложилась острая нехватка сотрудников. Кроме того, летом многие ушли в отпуска. В итоге, на тех, кто остался 
13 августа 2018, 09:11
Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке

Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке

Безенчукский следственный отдел завел уголовное дело на мужчину, который отправлял свои интимные фотографии через социальную сеть. По версии следствия, с июля по август этого года подозреваемый присылал в социальной сети свои личные фото «в стиле ню» несовершеннолетней девочке. Сейчас расследование 
13 августа 2018, 09:02
В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал

В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал

В Сызрани на обоях в квартире, где произошло нападение на девушку, обнаружили трогательную клятву. «Клянусь не бить и не употреблять наркотики», - написал мужчина, который едва не зарезал свою любимую. Напомним, что 7 августа в одном из домов по улице 
13 августа 2018, 05:05
Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани

Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани

Вот уже больше месяца полицейские разыскивают пропавшую жительницу Сызрани. 39-летняя Наталья Непеина ушла из дома 3 июля и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид женщине около 40-45 лет, телосложение среднее, темные крашеные волосы, карие глаза.

Была одета в разноцветный 

13 августа 2018, 01:51
В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей

В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что представитель одного из подразделений полиции Самары получил от некоего мужчины 600 тысяч рублей. Деньги были платой за общее покровительство.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Начальник регионального главка полиции, генерал-лейтенант 
8 августа 2018, 12:58
Под суд в Самарской области пойдет парень, срубивший 10-метровый дуб на дрова

Под суд в Самарской области пойдет парень, срубивший 10-метровый дуб на дрова

В Приволжском районе завершено расследование уголовного дела, которое завели на жителя Самарской области за вырубку леса. В апреле в дежурную часть обратился сотрудник лесничества. Он рассказал, что неизвестный мужчина в районе села Обшаровка рубит дерево. Полицейские задержали злоумышленника на месте 
8 августа 2018, 11:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх