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Бункер S

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Материалы по теме:

К ногтю: Роспотребнадзор подготовил памятку для посетителей маникюрных салонов

К ногтю: Роспотребнадзор подготовил памятку для посетителей маникюрных салонов

По причине роста популярности услуг ногтевого сервиса Роспотребнадзор разработал рекомендации для посетителей салонов маникюра и педикюра. Эксперты ведомства напомнили основные санитарные правила.
В частности, в целях предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции и прочих опасных недугов специалист обязан проводить весь комплекс противоэпидемических 

10 августа 2017, 09:19
Вирус Коксаки завезли в Тольятти, заболел ребенок

Вирус Коксаки завезли в Тольятти, заболел ребенок

Вирус Коксаки обнаружен в Тольятти. Там заболел трехлетний ребенок.   Инфекция сопровождается повышением температуры до 40 градусов, сыпью и обезвоживанием.  При этом вакцины против  вируса не существует.  Передается  водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Чаще всего им болеют дети. По симптоматике Коксаки похож 

9 августа 2017, 05:52
Самарцев пытались накормить зараженной сельдью

Самарцев пытались накормить зараженной сельдью

В Самарской области конфисковано более 100 килограммов зараженной рыбы. Паразитов обнаружили в тихоокеанской селедке, которая предназначалась для продажи в нашем регионе. Всего в первой половине 2017 года было проверено 28 точек по продаже рыбы. Общая сумму штрафов за нарушения требований 

7 августа 2017, 09:05
Проверили Волгу: о результатах анализов воды на самарских пляжах

Проверили Волгу: о результатах анализов воды на самарских пляжах

На четырех самарских пляжах вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Речь идет о зонах отдыха на спуске улицы Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очередях набережной. Об этом сообщили в самарском региональном управлении Роспотребнадзора, 

7 августа 2017, 07:20
Самарцы привезли с отдыха опасные вирусы, один заболевший умер

Самарцы привезли с отдыха опасные вирусы, один заболевший умер

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги по инфекционной заболеваемости в Самарской области за первую половину 2017 года. Жители региона, вернувшиеся из-за границы, привезли домой ряд экзотических вирусных заболеваний. В числе редких болезней - лихорадки Зика, Денге, Ку-лихорадка, малярия и лихорадка 

3 августа 2017, 09:51
В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

Опасное заболевание "нодулярный дерматит" выявили в Шигонском районе Самарской области. В одном из хозяйств заразились коровы. Геном вируса обнаружен в четырех пробах, сообщили в среду, 19 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Это заболевание, впервые зафиксированное на Мадагаскаре, приводит к отслоению 

20 октября 2016, 10:14
За неделю 6,6 тысяч самарцев заболели ОРВИ

За неделю 6,6 тысяч самарцев заболели ОРВИ

За последнюю неделю в Самарской области зарегистрировано 11 тысяч 300 случаев ОРВИ, в том числе 6 тысяч 600 в Самаре. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Фиксируется снижение заболеваемости на 6 и 8 процентов, соответственно. От гриппа было привито 936 
12 октября 2016, 02:47
В Самаре 12 тысяч человек заболели ОРВИ

В Самаре 12 тысяч человек заболели ОРВИ

В Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Только за минувшую неделю острыми респираторными инфекциями заразились почти 12 тысяч человек. Чуть больше 7 тысяч из них - жители региональной столицы. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что сейчас в основном циркулируют парагрипп и 

5 октября 2016, 01:02
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