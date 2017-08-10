Два очага сальмонеллы выявлены в Самарской области в первой половине 2017 года. Один из них в Самаре, где заболели 24 человека, другой – в Чапаевске – там восемь пострадавших. Среди них двое детей, указано в сообщении ведомства. Оба случая связаны с употреблением продукции общественного питания, отметили специалисты.
Источниками инфекции являются в основном домашние животные и птицы, инфицированные продукты животноводства. Опасность также представляет вода открытых водоемов, загрязненная сточными выбросами. Бактерии гибнут при температуре 65-70 градусов.
Для профилактики заболевания медики рекомендуют соблюдать правила гигиены. Нужно отказаться от покупки еды в местах несанкционированной торговли, а также яиц с поврежденной или загрязненной скорлупой. Молоко перед употреблением необходимо прокипятить. При появлении первых признаков заболевания (расстройство стула, тошнота, боли в животе) следует незамедлительно обратиться к врачу.
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