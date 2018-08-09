|
Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей
60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.
Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь …
|
9 августа 2018, 11:40
|
Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо
Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного …
|
9 августа 2018, 11:21
|
Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре
В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.
После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, …
|
9 августа 2018, 10:55
|
На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение
|
9 августа 2018, 10:27
|
Экс-полицейский из Самары заплатит 300 тысяч рублей за взятку
|
1 августа 2018, 10:47
|
Александр Хинштейн рассказал, что хотели сделать из стадиона «Самара Арена»
Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн обвинил предыдущее руководство региона в самовольном изменении проекта стадиона «Самара Арена». По его словам, это привело к удорожанию объекта с 13 до 19 миллиардов рублей.
«Площадь «Самара Арена» стала больше «Лужников», а 42% помещений - оказались …
|
24 июля 2018, 11:04
|
Александр Хинштейн хочет баллотироваться в Госдуму от Самарской области
Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил о желании баллотироваться на довыборах депутата Госдумы от Самарской области. Соответствующее предложение ему сделал врио губернатора Дмитрий Азаров на открытии концертно-театрального комплекса "Дирижабль" в Самаре, сообщает ВолгаНьюс.
Вакантное место представителя региона в федеральном парламенте …
|
18 июня 2018, 09:35
|
Еще один сотрудник силовых структур задержан в Самаре
В Самаре задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. Это полицейский, который, по версии следствия, обещал за 500 тысяч рублей воспрепятствовать возбуждению уголовного дела на гражданина по статье «мошенничество». Деньги ему передали в сентябре 2017-го, но вскрылось все это только сейчас. …
|
25 апреля 2018, 02:30
|
Обвинение во взяточничестве предъявили 2 полковникам ФСБ в Самаре
В Самаре во вторник, 24 апреля, двум арестованным полковникам областного управления ФСБ Павлу Чермашенцеву и Сергею Гудованому предъявили обвинение в получении взятки. Как уже сообщала «ТЕРРА», они, а также двое предполагаемых посредников были задержаны 11 апреля. По версии следствия, подозреваемые …
|
24 апреля 2018, 03:36
|
Около 80 млн рублей изъяли у арестованного сотрудника ФСБ в Самаре
В Самаре избрана мера пресечения сотрудникам ФСБ, подозреваемым в получении взятки, и их предполагаемым посредникам. Как уже сообщала «ТЕРРА», фигуранты уголовного дела – замруководителя службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Сергей Гудованый и начальник отдела «М» Павел Чермашенцев. Гудованый заявил …
|
13 апреля 2018, 09:44
|
В блогах: «Почему у Володина есть «твиттер», а у Андрияновой нет?»
Экс-депутат Госдумы от Самарской области, а ныне советник директора Росгвардии Александр Хинштейн выступил в "Твиттере" с критикой главы гордумы Самары Галины Андрияновой. Причина: она до сих пор не завела себе аккаунт в сервисе микроблогов. Все началось с обращения одного …
|
23 января 2018, 01:20
|
Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков
|
4 декабря 2017, 07:01