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В Тольятти стартует Startup Tour 2019
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14 марта 2019, 10:30
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В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф
В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». …
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14 марта 2019, 10:19
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Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?
В Самарской области растет количество безработных. В ближайшее время их число пополнят почти 800 сотрудников «РКЦ «Прогресс». Руководство предприятия уже уведомило об этом региональную службу занятости населения. На «РКЦ «Прогресс» началось массовое сокращение. До конца апреля уволят 805 человек, ещё …
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14 марта 2019, 09:54
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В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью
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14 марта 2019, 09:23
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Коренная британка заговорила с русским акцентом после инсульта
Невероятный случай произошел с жительницей Ливерпуля: после перенесенного инсульта она заговорила с ярко выраженным русским акцентом. Когда у 69-летней Роуз Гриффитс случился приступ инсульта, то женщина перестала чувствовать всю правую сторону тела и потеряла способность говорить, читать и писать.
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12 марта 2019, 04:44
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Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области
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7 марта 2019, 10:20
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В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта …
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1 марта 2019, 05:10
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В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и …
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1 марта 2019, 08:52
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В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ
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27 февраля 2019, 10:17
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%
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15 февраля 2019, 08:13
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11 тысяч самарцев заболели ОРВИ
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10 октября 2017, 01:21
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