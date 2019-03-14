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Материалы по теме:

В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В четверг, 14 марта, Startup Tour открылся в Тольятти, на базе технопарка «Жигулевская долина». На конкурс перспективных проектов заявилось около 300 организаций, 30 вышло в финал. По итогам мероприятия будут распределены гранты от фонда «Сколково», а самые успешные участники получат 
14 марта 2019, 10:30
В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». 
14 марта 2019, 10:19
Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?

Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?

В Самарской области растет количество безработных. В ближайшее время их число пополнят почти 800 сотрудников «РКЦ «Прогресс». Руководство предприятия уже уведомило об этом региональную службу занятости населения. На «РКЦ «Прогресс» началось массовое сокращение. До конца апреля уволят 805 человек, ещё 
14 марта 2019, 09:54
В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

Неприятный случай произошел в Сызрани в среду, 13 марта. Пассажирский автобус начал отъезжать от остановки около драматического театра, но в этот момент одному из пассажиров зажало руку дверью. По словам очевидцев, девочка примерно 12-13 лет выходила через заднюю дверь транспортного 
14 марта 2019, 09:23
Коренная британка заговорила с русским акцентом после инсульта

Коренная британка заговорила с русским акцентом после инсульта

Невероятный случай произошел с жительницей Ливерпуля: после перенесенного инсульта она заговорила с ярко выраженным русским акцентом. Когда у 69-летней Роуз Гриффитс случился приступ инсульта, то женщина перестала чувствовать всю правую сторону тела и потеряла способность говорить, читать и писать.
12 марта 2019, 04:44
Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 067 человек, в том числе 4913 жителей губернской столицы. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с результатами предыдущей недели наблюдается снижение заболеваемости 
7 марта 2019, 10:20
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта 
1 марта 2019, 05:10
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Самарской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю, с 18 по 24 февраля, заразились 13107 человек, в том числе 5049 самарцев. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 10,7% среди совокупного населения региона, а 
27 февраля 2019, 10:17
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%

Порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области превышен на 11%. Сейчас в числе заболевших более 15 тысяч человек. Об этом на брифинге в областном Минздраве рассказал главный внештатный специалист регионального минздрава по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик. Эпидемия 
15 февраля 2019, 08:13
11 тысяч самарцев заболели ОРВИ

11 тысяч самарцев заболели ОРВИ

В Самаре уже второй месяц растет заболеваемость ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, с 2 по 9 октября в Самарской области зарегистрировано 11 с половиной тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Почти половина из них выявлена в Самаре - 6300. На каждые 10 
10 октября 2017, 01:21
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