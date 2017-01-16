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В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей
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9 января 2017, 10:11
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В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке
Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний …
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3 января 2017, 04:56
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В Самаре из рук женщины вырвали сумку с 600 тыс. рублей
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20 декабря 2016, 10:40
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В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали
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10 декабря 2016, 04:57
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В Приволжском районе охотник застрелил женщину, собиравшую грибы
Утром 1 октября в Приволжском районе Самарской области произошло ЧП: на опушке леса, расположенного в километре от деревни Макарьевка Безенчукского района, 41-летний мужчина во время охоты выстрелил в 54-летнюю женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.
По предварительным данным следователей, …
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4 октября 2016, 11:09
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В Самарской области спасатели эвакуировали 5 человек с острова Березовой Рощи
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18 декабря 2015, 11:07
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В Самарской области с лопнувшей резиновой лодки спасли мужчину
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22 октября 2015, 11:55
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На Волге спасли двух мужчин на моторной лодке
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7 октября 2015, 03:31
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Самарская область планирует закупить 1000 овец
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10 июня 2014, 03:46