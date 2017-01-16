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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке

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В Приволжском районе охотник застрелил женщину, собиравшую грибы

Утром 1 октября в Приволжском районе Самарской области произошло ЧП: на опушке леса, расположенного в километре от деревни Макарьевка Безенчукского района, 41-летний мужчина во время охоты выстрелил в 54-летнюю женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.

По предварительным данным следователей, 

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В Самарской области спасатели эвакуировали 5 человек с острова Березовой Рощи

В четверг, 17 декабря, сызранские спасатели выезжали на остров Березовой Рощи. Он находится в русле реки Волги на территории Приволжского района неподалеку от села Бестужевка.

Пять человек не смогли вернуться домой из-за поломки двигателя моторной лодки. Вызов поступил в 
18 декабря 2015, 11:07
В Самарской области с лопнувшей резиновой лодки спасли мужчину

В Самарской области с лопнувшей резиновой лодки спасли мужчину

За минувшие сутки в Самарской области было зарегистрировано одно происшествие на воде. Оно случилось на Волге рядом с островом Первомайский в Приволжском районе. Помощь потребовалась 41-летнему мужчине на резиновой лодке. Его судно оказалось повреждено, порвался воздушный отсек лодки.
 
На 
22 октября 2015, 11:55
На Волге спасли двух мужчин на моторной лодке

На Волге спасли двух мужчин на моторной лодке

Самарские спасатели провели операцию по эвакуации терпящих бедствие на Волге. Инцидент произошел во вторник, 6 октября, в восемь часов вечера в Приволжском районе.
 
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Самарская область планирует закупить 1000 овец

Самарская область планирует закупить 1000 овец

Самарская область намерена купить на Северном Кавказе одну тысячу овец тонкорунных пород, сообщает региональный минсельхоз. В ведомстве аргументируют, что сейчас на рынках наблюдается хороший спрос на овечью шерсть, большие ее объемы закупают в Татарстане и Башкирии. В ближайшее время в 

10 июня 2014, 03:46
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