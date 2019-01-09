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Материалы по теме:

«АвтоВАЗ» вышел с каникул

«АвтоВАЗ» вышел с каникул

В среду, 9 января, «АвтоВАЗ» возобновил работу после новогодних каникул. Тольяттинский автогигант остановил конвейер 26 декабря; часть сотрудников, не занятых на основных производствах, трудилась до 29-го числа. По итогам прошлого года компания продала в России около 360 тысяч автомобилей. Это 
10 января 2019, 09:15
«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре

«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре

В среду, 9 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед руководителем Самарского УФАС России Леонидом Паком вопрос о необходимости жесткого мониторинга цен на топливо. По словам автомобилистов, с первых чисел января цены на заправках выросли на 1,5-1,8%. Между тем, 
10 января 2019, 09:04
«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички

«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички

«Самарская пригородная пассажирская компания» запустила с 9 января дополнительные электропоезда от Самары до платформы Водинская в поселке Новосемейкино. От самарского жд-вокзала электрички будут отправляться по будням в 09:57 и 16:40. В обратном направлении - только в 14:03. Как объясняют в 
10 января 2019, 08:34
Сызранца прирезали под бой курантов

Сызранца прирезали под бой курантов

В Сызрани возбуждено уголовное дело из-за убийства 34-летнего местного жителя. По информации правоохранителей, мужчина был убит 1 января на Образцовской площадке. По версии следствия, на улице Циолковского 32-летняя женщина повздорила со своим знакомым, схватилась за нож и нанесла своей жертве 
10 января 2019, 08:19
Насчитали 34 свертка: в Самаре задержали парня с крупной партией амфетамина

Насчитали 34 свертка: в Самаре задержали парня с крупной партией амфетамина

В Самаре полицейские помешали сбыту сильнодействующих психотропных веществ в крупном размере. Внимание правоохранителей привлек 27-летний мужчина, у которого при личном досмотре нашли три полиэтиленовых пакета с 34 свертками, перемотанными изолентой. Еще три свертка были спрятаны около одного из клубов губернской 
9 января 2019, 01:16
Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов

Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов

Мировому судье судебного участка № 6 Советского района Самары направлены материалы дела в отношении педагога из областной столицы. Преподавателя Самарского государственного университета путей сообщения подозревают в получении взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. По версии следствия, 
29 декабря 2018, 11:44
В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

Следственный отдел по Промышленному району губернской столицы завел уголовное дело в отношении старшего инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области и члена Палаты адвокатов Самарской области. Их подозревают в покушении на мошенничество.
28 декабря 2018, 07:02
В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти неизвестные решились на необычное похищение - их добычей стала часть металлической иллюминационной композиции в виде лошади. По данным регионального ГУ МВД, преступление произошло 27 декабря примерно с 2:10 до 2:45 на Центральной площади Тольятти.

Полицейские осмотрели место 
28 декабря 2018, 04:04
В Сызрани женщина-маляр прятала героин в сапоге

В Сызрани женщина-маляр прятала героин в сапоге

Суд Сызрани вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в покупке наркотиков. Девушка работала маляром и никогда не имела проблем с законом. Однако она купила за 500 рублей героин массой 0,66 грамма. Пакетик с запрещенным веществом она спрятала в сапог, надетый 
20 июля 2018, 10:28
Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Некоторое время назад в сызранскую полицию поступило сообщение о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. 50-летнего мужчину задержали около одного из домов на улице Майской. При себе у него был обнаружен сверток с белым порошком. 

2 апреля 2018, 09:38
В Самарской области банду цыган-наркоторговцев отправили в колонию строгого режима

В Самарской области банду цыган-наркоторговцев отправили в колонию строгого режима

В начале прошлого года сотрудники Федеральной службы безопасности получили информацию о том, что в Куйбышевском районе Самары орудует банда наркоторговцев. Группа, преимущественно состоящая из цыган, занималась тем, что закупала для последующей перепродажи крупные партии героина. Запрещенные вещества злоумышленники сбывали на 

13 февраля 2018, 12:28
В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто

В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто

В Самаре сотрудниками полиции задержана безработная 51-летняя жительница Чапаевска. По предварительной версии правоохранителей, она собиралась сбыть героин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Накануне полицейские получили информацию о том, что предполагаемая злоумышленница должна передать покупателю наркотики. За женщиной начали 

13 октября 2016, 10:51
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