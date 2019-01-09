Некоторое время назад в сызранскую полицию поступило сообщение о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. 50-летнего мужчину задержали около одного из домов на улице Майской. При себе у него был обнаружен сверток с белым порошком. …