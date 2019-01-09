|
«АвтоВАЗ» вышел с каникул
|
10 января 2019, 09:15
|
«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре
|
10 января 2019, 09:04
|
«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички
|
10 января 2019, 08:34
|
Сызранца прирезали под бой курантов
|
10 января 2019, 08:19
|
Насчитали 34 свертка: в Самаре задержали парня с крупной партией амфетамина
В Самаре полицейские помешали сбыту сильнодействующих психотропных веществ в крупном размере. Внимание правоохранителей привлек 27-летний мужчина, у которого при личном досмотре нашли три полиэтиленовых пакета с 34 свертками, перемотанными изолентой. Еще три свертка были спрятаны около одного из клубов губернской …
|
9 января 2019, 01:16
|
Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов
Мировому судье судебного участка № 6 Советского района Самары направлены материалы дела в отношении педагога из областной столицы. Преподавателя Самарского государственного университета путей сообщения подозревают в получении взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. По версии следствия, …
|
29 декабря 2018, 11:44
|
В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество
|
28 декабря 2018, 07:02
|
В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции
|
28 декабря 2018, 04:04
|
В Сызрани женщина-маляр прятала героин в сапоге
|
20 июля 2018, 10:28
|
Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани
|
2 апреля 2018, 09:38
|
В Самарской области банду цыган-наркоторговцев отправили в колонию строгого режима
В начале прошлого года сотрудники Федеральной службы безопасности получили информацию о том, что в Куйбышевском районе Самары орудует банда наркоторговцев. Группа, преимущественно состоящая из цыган, занималась тем, что закупала для последующей перепродажи крупные партии героина. Запрещенные вещества злоумышленники сбывали на …
|
13 февраля 2018, 12:28
|
В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто
В Самаре сотрудниками полиции задержана безработная 51-летняя жительница Чапаевска. По предварительной версии правоохранителей, она собиралась сбыть героин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
|
13 октября 2016, 10:51