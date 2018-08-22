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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
10 августа 2018, 02:14
Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

В Кировском районном суде Самары прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учебное заведение двоих детей.

Гособвинитель попросил для 
10 августа 2018, 01:51
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На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области

Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.

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9 августа 2018, 03:52
В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.

По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило 

1 августа 2018, 10:32
Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

В Самаре за взятку задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии. Сотрудники ФСБ при содействии собственной службы безопасности ведомства провели спецоперацию в отношении заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова.

В региональном управлении ФСБ официально подтвердили, что речь идет о 

25 июля 2018, 06:32
В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В среду, 25 июля, в Самаре был задержан  начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Сын спикера Губернской думы Виктора Сазонова был взят с поличным при получении взятки. Об этом в своем "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
25 июля 2018, 03:56
Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани

Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани

Сотрудник Росгвардии в Сызрани предотвратил крупную кражу. В свой выходной день прапорщик Вадим Душухин отправился с семьей в торговый центр. В какой-то момент он заметил, как покупатель схватил с прилавка лоток с ювелирными украшениями и попытался спрятать под одеждой. Страж 

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В полиции рассказали правду о задержании у Загородного парка в Самаре

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17 мая 2018, 04:22
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