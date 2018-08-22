22 августа стало известно об очередной антикоррупционной операции, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ. В шестом часу вечера при получении взятки был задержан руководитель исправительной колонии №3 в городе Новокуйбышевск Андрей Гурьянов. Об этом в своем твиттере написал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Сотруднику ФСИН передали 300 тысяч рублей. По версии силовиков, эти деньги предназначались за условно-досрочное освобождение одного из заключенных.
«Антикоррупционный накал в Самарской области продолжает нарастать. Активная работа УФСБ по Самарской обл. вызывает самое искреннее уважение», - резюмирует Хинштейн.
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