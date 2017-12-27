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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
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704 полицейских будут охранять самарцев в новогоднюю ночь

В Самарской области в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 запланировано проведение почти двух сотен массовых мероприятий, которые, по оценке МВД, могут посетить порядка 40 тысяч человек. В новогоднюю ночь охранять порядок во время праздничных гуляний 

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В Самарской области полиция всего за четыре часа раскрыла разбойное нападение на семью. Преступление было совершено в Красноярском районе. В селе Хилково в дом супружеской пары ворвались трое неизвестных в масках. Это случилось примерно в 23:30. 38-летнего хозяина налетчики избили 

21 декабря 2017, 02:41
В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе

В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе

В Самарской области Росгвардия задержала предполагаемого вора в женской шубе. Инцидент произошел в городе Отрадный. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования обратили внимание на мужчину, на котором была женская шуба. Силовики, представившись, обратились к прохожему, поинтересовавшись все ли у него 

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В Самаре охранник четыре раза ограбил коттедж на 8 просеке

В Самаре охранник четыре раза ограбил коттедж на 8 просеке

В Самаре 41-летний сотрудник службы охраны предстанет перед судом по делу о серии краж из коттеджа на 8 просеке. Хозяйка дома лишилась часов и драгоценностей. Общая сумма ущерба превысила три миллиона рублей. По данным полиции, в течение трех лет было 

18 декабря 2017, 10:58
МВД планирует брать отпечатки пальцев у иностранцев при въезде в Россию

МВД планирует брать отпечатки пальцев у иностранцев при въезде в Россию

Министерство внутренних дел намерено установить с 1 июля 2019-го обязательную дактилоскопию и фотографирование для зарубежных граждан, которым для пересечения российской границы не требуется виза. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на специалистов министерства.
Как поясняется, данную меру планируют распространять на 

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В Самаре при получении взятки задержан прокурор Безенчукского района

В Самаре при получении взятки задержан прокурор Безенчукского района

В Самаре при получении 750 тысяч рублей задержан прокурор Безенчукского района

«Прокурор Безенчукского района Самарской области Андрей Павлов задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денежных средств. Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры», - сообщает 
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Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии

Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии

В Самарской области сотрудница Росгвардии в свободное от службы время помогла задержать пьяного водителя. Это случилось в поселке Стройкерамика Волжского района. Нарушителя, едва не сбившего человека, заметила командир отделения вневедомственной охраны по Волжскому району Екатерина Челмодеева - женщина как раз 

5 декабря 2017, 10:25
В Самаре директор фирмы пытался подкупить полицейского-начальника

В Самаре директор фирмы пытался подкупить полицейского-начальника

В Самаре задержан подозреваемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Это 67-летний мужчина, директор фирмы. По данным МВД, он пытался подкупить начальника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Сумма взятки составляла 200 рублей.

Деньги предназначались «за не проведение проверочных мероприятий 

30 ноября 2017, 05:05
В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100

В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100

За прошлый год в Самарской области выявили поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. Всего изъято 35 штук. Рублевых подделок нашли 746, сообщили в Банке России. Это вдвое меньше, чем в 2015-м, когда изъяли 444 фальшивки. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 

23 марта 2017, 02:49
ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

За четвертый квартал 2016 года в России было выявлено 14,3 тыс. фальшивых рублевых банкнот. Их общая сумма составила 46,5 млн рублей. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Больше всего фальшивых купюр оказалось среди пятитысячных — 8,125 

24 января 2017, 01:12
Самарец расплатился с кредиторами 5-тысячными купюрами «Банка приколов»

Самарец расплатился с кредиторами 5-тысячными купюрами «Банка приколов»

В Самаре вынесен обвинительный вердикт в отношении 38-летнего местного жителя Сергея И. Мужчина занимался мошенничеством и украл чужое имущество, сообщает прокуратура Самарской области.
 
Как установили следователи, что в августе этого года гражданин взял в долг у трех своих знакомых 
12 ноября 2016, 03:04
В Самарской области распространяли фальшивые 5-тысячные купюры

В Самарской области распространяли фальшивые 5-тысячные купюры

Об этом сообщает областное МВД. На хранении, перевозке и сбыте фальшивок попались шесть жителей Жигулевска в возрасте от 20 до 27 лет. Злоумышленники расплачивались ими в торговых точках, действуя не только на территории 63-го региона, но и близлежащих соседних. В 

19 мая 2016, 12:01
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