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704 полицейских будут охранять самарцев в новогоднюю ночь
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22 декабря 2017, 02:42
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В Самарской области полиция за 4 часа раскрыла разбойное нападение на семью
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21 декабря 2017, 02:41
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В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе
В Самарской области Росгвардия задержала предполагаемого вора в женской шубе. Инцидент произошел в городе Отрадный. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования обратили внимание на мужчину, на котором была женская шуба. Силовики, представившись, обратились к прохожему, поинтересовавшись все ли у него …
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18 декабря 2017, 11:34
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В Самаре охранник четыре раза ограбил коттедж на 8 просеке
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18 декабря 2017, 10:58
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МВД планирует брать отпечатки пальцев у иностранцев при въезде в Россию
Министерство внутренних дел намерено установить с 1 июля 2019-го обязательную дактилоскопию и фотографирование для зарубежных граждан, которым для пересечения российской границы не требуется виза. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на специалистов министерства.
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11 декабря 2017, 12:15
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В Самаре при получении взятки задержан прокурор Безенчукского района
В Самаре при получении 750 тысяч рублей задержан прокурор Безенчукского района
«Прокурор Безенчукского района Самарской области Андрей Павлов задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денежных средств. Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры», - сообщает …
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8 декабря 2017, 03:39
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Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии
В Самарской области сотрудница Росгвардии в свободное от службы время помогла задержать пьяного водителя. Это случилось в поселке Стройкерамика Волжского района. Нарушителя, едва не сбившего человека, заметила командир отделения вневедомственной охраны по Волжскому району Екатерина Челмодеева - женщина как раз …
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5 декабря 2017, 10:25
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В Самаре директор фирмы пытался подкупить полицейского-начальника
В Самаре задержан подозреваемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Это 67-летний мужчина, директор фирмы. По данным МВД, он пытался подкупить начальника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Сумма взятки составляла 200 рублей.
Деньги предназначались «за не проведение проверочных мероприятий …
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30 ноября 2017, 05:05
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В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100
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23 марта 2017, 02:49
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ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры
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24 января 2017, 01:12
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Самарец расплатился с кредиторами 5-тысячными купюрами «Банка приколов»
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12 ноября 2016, 03:04
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В Самарской области распространяли фальшивые 5-тысячные купюры
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19 мая 2016, 12:01