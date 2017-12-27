Об этом сообщает областное МВД. На хранении, перевозке и сбыте фальшивок попались шесть жителей Жигулевска в возрасте от 20 до 27 лет. Злоумышленники расплачивались ими в торговых точках, действуя не только на территории 63-го региона, но и близлежащих соседних. В …