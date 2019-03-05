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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У 60-летнего жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия, сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области. 12 февраля в квартирах этого мужчины нашли шесть осколочных гранат времен Первой мировой войны «Kugelhandgranate 13» без запалов, четыре раритетных револьвера без маркировки, 
5 марта 2019, 11:45
Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Коммунальщики устраняют аварию на улице Аэродромной — там прорвало водопроводную трубу неподалеку от торгового центра «Аврора-молл». Как сообщили в «РКС-Самара», скрытую утечку нашли в воскресенье, 3 марта, около дома № 36 по улице Аэродромной. Сначала вода не выходила на поверхность 
5 марта 2019, 11:20
В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль 
5 марта 2019, 10:49
В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице задержали водителя иномарки Datsun, который устроил ДТП с такси на пересечении улиц Победы и Матросова. По информации «Ночного патруля», у мужчины наблюдались признаки наркотического опьянения. 

- В результате столкновения в больницу обратился 
5 марта 2019, 10:11
В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления, сообщает Волга Ньюс. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" 
1 марта 2019, 08:20
В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ 
12 февраля 2019, 05:22
В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

Стало известно, что карантин в школах Самары, Тольятти и Кинеля продлится до 13 февраля включительно.

Планируется, что школьники снова отправятся на учебу в четверг, 14 февраля, отметили в департаменте образования Самары. Напомним, что карантин был объявлен из-за роста заболеваемости 
7 февраля 2019, 05:24
Школы в Самарской области закроют на карантин

Школы в Самарской области закроют на карантин

Эпидемический порог превышен уже в 43 российских регионах. Самая сложная ситуация в Бурятии, Алтайском крае, Якутии, Хакасии, Карелии и Свердловской области. Чтобы остановить распространение инфекции, по всей стране закрыты две с половиной тысячи школ и сотни детских садов, так как 

5 февраля 2019, 04:40
В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена

В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена

С 12 декабря в Сызрани постановлением губернатора объявлен карантин по бешенству — в городе нашли зараженное смертельным вирусом животное. Предполагается, что карантин продлится до 12 февраля. Во время него нельзя продавать животных, вывозить их за границы населенного пункта, проводить выставки 
12 декабря 2018, 05:02
Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани

Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани

В Сызрани установили карантин по бешенству. Он будет действовать до 15 июля. В этот период будут запрещены выставки животных, а также выводка и натаскивание собак. Меры приняты по инициативе сызранской городской станции по борьбе с болезнями животных. К ветеринарным последствиям 
16 мая 2018, 05:37
Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

В Самарской области вспышка бешенства, случаи заболевания среди животных резко участились. С начала года уже выявлено 15 очагов. Два из них в Самаре. 5 апреля вирус нашли у домашней кошки на улице Стара-Загоре. А 10 апреля в Красноглинском районе во 

18 апреля 2018, 03:33
В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

14 февраля около 9:00 утра специалисты Центра ветеринарии получили сигнал об обнаружении трупа дикой лисы в Ленинском районе.
14 февраля 2018, 04:16
Безнадзорный скот: Под Сызранью пассажирский поезд Пермь-Адлер сбил 12 коров

Безнадзорный скот: Под Сызранью пассажирский поезд Пермь-Адлер сбил 12 коров

Сегодня, 8 сентября, в Самарской области недалеко от поселка Новогубинск, что в Сызранском районе, пассажирский поезд Пермь–Адлер сбил 12 коров. Животные были на железнодорожных путях. Десять коров погибли на месте происшеставия, две получили травмы.
Как выяснилось, машинист, выезжая из-за поворота, 

8 сентября 2017, 02:21
В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

45-летний мужчина скончался после удара в грудь, который ему нанесло животное.
23 мая 2017, 02:14
В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

Опасное заболевание "нодулярный дерматит" выявили в Шигонском районе Самарской области. В одном из хозяйств заразились коровы. Геном вируса обнаружен в четырех пробах, сообщили в среду, 19 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Это заболевание, впервые зафиксированное на Мадагаскаре, приводит к отслоению 

20 октября 2016, 10:14
В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу

В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу

Региональное правительство опубликовало постановление о введении карантина по бешенству в двух населенных пунктах Самарской области - в Кинеле и селе Старое Юреево Кошкинского района. Ограничительный режим введен на два месяца - до 31 июля.

В течение этого времени в поселениях запрещено 

31 мая 2016, 04:46
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