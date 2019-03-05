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У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы
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5 марта 2019, 11:45
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Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной
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5 марта 2019, 11:20
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В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе
В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль …
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5 марта 2019, 10:49
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В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси
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5 марта 2019, 10:11
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В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров
В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления, сообщает Волга Ньюс. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" …
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1 марта 2019, 08:20
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В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля
Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ …
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12 февраля 2019, 05:22
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В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля
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7 февраля 2019, 05:24
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Школы в Самарской области закроют на карантин
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5 февраля 2019, 04:40
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В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена
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12 декабря 2018, 05:02
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Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани
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16 мая 2018, 05:37
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Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области
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18 апреля 2018, 03:33
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В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку
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14 февраля 2018, 04:16
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Безнадзорный скот: Под Сызранью пассажирский поезд Пермь-Адлер сбил 12 коров
Сегодня, 8 сентября, в Самарской области недалеко от поселка Новогубинск, что в Сызранском районе, пассажирский поезд Пермь–Адлер сбил 12 коров. Животные были на железнодорожных путях. Десять коров погибли на месте происшеставия, две получили травмы.
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8 сентября 2017, 02:21
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В Башкирии корова насмерть забодала пастуха
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23 мая 2017, 02:14
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В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара
Опасное заболевание "нодулярный дерматит" выявили в Шигонском районе Самарской области. В одном из хозяйств заразились коровы. Геном вируса обнаружен в четырех пробах, сообщили в среду, 19 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Это заболевание, впервые зафиксированное на Мадагаскаре, приводит к отслоению …
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20 октября 2016, 10:14
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В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу
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31 мая 2016, 04:46
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