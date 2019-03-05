Опасное заболевание "нодулярный дерматит" выявили в Шигонском районе Самарской области. В одном из хозяйств заразились коровы. Геном вируса обнаружен в четырех пробах, сообщили в среду, 19 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Это заболевание, впервые зафиксированное на Мадагаскаре, приводит к отслоению …