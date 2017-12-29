Самарские метеорологи зафиксировали на территории региона экстремально высокую для последних дней декабря температуру воздуха. Абсолютный суточный максимум по этому показателю был перекрыт в четверг, 28 декабря. В поселке Авангард температура поднималась до 3,4 градуса тепла. Это на полградуса выше предыдущего погодного рекорда семилетней давности: + 2,9 градуса, сообщает Приволжское УГМС.
Добавим, ожидается, что двухдневное потепление в новогоднюю ночь сменится легким морозцем. По прогнозам синоптиков, в субботу, 30 декабря, температура воздуха уже вряд ли поднимается выше 0. А в ночь с 31 декабря на 1 января в Самаре ожидается минус 7 градусов. Правда, утром, не исключается мокрый снег.
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В Самаре ожидается теплая новогодняя ночь и мокрый снег утром
Самарские синоптики в новогоднюю ночь прогнозируют теплую погоду. А вот январь в целом на территории Самарской области будет холоднее обычного, передает Приволжское УГМС.
«По сведению Гидрометцентра России средняя за январь температура воздуха в Самарской области ожидается -11,8°, что на 0,7° ниже …
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