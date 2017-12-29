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В Самаре ожидается теплая новогодняя ночь и мокрый снег утром

В Самаре ожидается теплая новогодняя ночь и мокрый снег утром

Самарские синоптики в новогоднюю ночь прогнозируют теплую погоду. А вот январь в целом на территории Самарской области будет холоднее обычного, передает Приволжское УГМС.

«По сведению Гидрометцентра России средняя за январь температура воздуха в Самарской области ожидается -11,8°, что на 0,7° ниже 

28 декабря 2017, 09:45
Приволжское УГМС: к среде в Самаре потеплеет до +1 градуса

Приволжское УГМС: к среде в Самаре потеплеет до +1 градуса

В Самарской области ожидается потепление, передает Приволжское УГМС. По прогнозу метеорологов, температура воздуха повысится до +1 градуса уже к среде, 27 декабря. Причем в последующие дни может стать еще теплее.

«В ближайшие сутки в нашем регионе сохранится слабоморозная погода 
25 декабря 2017, 02:51
В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер, сообщили метеорологи. Cнег прогнозируют уже в пятницу, 22 декабря, и в последующие выходные. При этом температура воздуха, судя по прогнозу на сайте ФГУП «Приволжское УГМС», повысится: в воскресенье и понедельник ожидается потепление 

22 декабря 2017, 03:38
В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

Самарские метеорологи опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным, которые на своем сайте опубликовало Приволжское УГМС, в Самаре к выходным потеплеет и пойдет снег. Уже в пятницу, 22 декабря, днем ожидается потепление до минус пяти градусов по Цельсию. В 

20 декабря 2017, 07:03
В Самарской области ожидается 17-градусный мороз

В Самарской области ожидается 17-градусный мороз

Метеорологи прогнозируют в выходные мороз. Такие данны о погоде в ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается понижение температуры до минус 17 градусов по Цельсию. Впрочем, этого показателя столбик термометра достигнет только ночью. В дневные часы – от 9 до 12 

15 декабря 2017, 03:23
В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре 5 декабря был побит рекорд 1937 года по суточным осадкам. Показатель 80-летней давности – 10 миллиметров осадков, в 2017 году – 24,4 мм, рассказали в Приволжском УГМС. Снегопады продолжаются. По словам начальника гидрометеорологического центра Людмилы Ануровой, за сутки 
6 декабря 2017, 02:00
В Самару после существенных осадков придет похолодание

В Самару после существенных осадков придет похолодание

Приволжское УГМС опубликовало прогноз на ближайшие дни. В начале недели будет достаточно тепло для этого времени года. Ожидается до +7 градусов по Цельсию, это на 2 градуса выше средних многолетних значений. Но прогнозируются осадки, а затем придет похолодание.

«В ближайшие трое 

20 ноября 2017, 07:06
В Британии установили новый мировой рекорд скорости в летающем костюме

В Британии установили новый мировой рекорд скорости в летающем костюме

Мировой рекорд скорости полета в так называемом летающем костюме побил англичанин Ричард Браунинг. Это достижение уже попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Британскому экстремалу соотечественники дали прозвище «человек-ракета», когда у него получилось пролететь со скоростью 51,53 км/с в особом снаряжении своего 

10 ноября 2017, 12:34
В Самарской области ожидается похолодание до -5

В Самарской области ожидается похолодание до -5

Метеорологи прогнозируют ночью в Самарской области до -5 градусов по Цельсию. Прогноз опубликован на сайте ФГУП «Приволжское УГМС». В дневные часы на улице будет теплее.  

«По сведению Гидрометцентра  России, в первой декаде ноября средняя температура воздуха ожидается  на  
7 ноября 2017, 02:05
Смертельный дайвинг: Аквалангистка в Греции погибла при попытке установить мировой рекорд

Смертельный дайвинг: Аквалангистка в Греции погибла при попытке установить мировой рекорд

Трагедия случилась близ курорта Халкидики. Семейная пара профессиональных аквалангистов из Болгарии хотела зафиксировать рекорд группового погружения с кислородными баллонами, сообщают российские СМИ со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.
Речь  идет о паре дайверов, которые на протяжении долгих лет готовили 

25 сентября 2017, 03:26
Осенью в Самаре Волга рекордно потеплела

Осенью в Самаре Волга рекордно потеплела

Вода в Волге на территории Самарской области прогрелась до рекордных показателей, сообщили метеорологи. Температуру реки замерили 20 сентября. В районе Самары она составила почти 19 градусов – на 0,9 градуса больше предыдущего рекорда. У Тольятти волжская вода оказалась еще теплее 

21 сентября 2017, 05:50
Ученые: в Арктику пришла жара

Ученые: в Арктику пришла жара

В ближайшее время температура в Арктике может достигнуть нуля градусов. Тревожное открытие сделали американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований в ходе мониторинга.
По сведениям специалистов, воздух над Северным полюсом может прогреться до аномальной для этого региона температуры 

26 декабря 2016, 11:35
2016 год может оказаться самым теплым за время наблюдения - ученые

2016 год может оказаться самым теплым за время наблюдения - ученые

Первые 11 месяцев 2016 года ученые признали наиболее теплыми за всю историю климатических наблюдений. По сведениям Всемирной метеорологической организации, весь текущий год может в итоге оказаться рекордсменом необычно высокой температуры.
В январе-ноябре на Земле климат потеплел на 0,94 градуса по 

21 декабря 2016, 10:57
WMO: самым жарким в истории может оказаться 2016 год

WMO: самым жарким в истории может оказаться 2016 год

Ученые Всемирной метеорологической организации обнародовали доклад о том, что 2016 год может оказаться рекордно жарким, сообщает The Guardian. По словам специалистов, частично это связано с погодным явлением Эль-Ниньо, но главной причиной считается деятельность людей.
Сотрудники организации отмечают, что в этом 

14 ноября 2016, 05:28
Март 2016 года признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Март 2016 года признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Эксперты сошлись во мнении, что март 2016-го оказался самым жарким месяцем за все время, что на нашей планете ведутся регулярные метеорологические наблюдения. Информацию об этом распространило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Мало того, прошлый месяц оказался уже 11-м 

20 апреля 2016, 05:42
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