8
40
23
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В воскресенье, 4 ноября, в областной столице пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз ее слоганом стали слова «Искусство объединяет». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства, в ней будут участвовать дома культуры, библиотеки, музеи, галереи. Для 
29 октября 2018, 05:25
Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали 
29 октября 2018, 05:06
В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область поступили 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых. Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни ее развезут по медицинским учреждениям. Напомним, что детская вакцина уже отправлена в поликлиники и больницы. Вторая партия поступила в регион 24 октября, 
29 октября 2018, 04:38
В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию -  ее решили перенести на площадку около музея Алабина. 
 
- Учитывая благоприятные погодные условия и социальную значимость сельскохозяйственной ярмарки, департаментом разработана концепция ее переноса на 
29 октября 2018, 03:27
Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. 
13 августа 2018, 09:55
Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Самарское речное пассажирское предприятие выпустит на маршрут между областным центром и Ширяево скоростные суда «Восход». Они начнут ходить с 30 июня.

Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям. По два в каждом направлении. По субботам «Восходы» из Самары будут уходить в 

27 июня 2018, 10:19
Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров 

30 мая 2018, 11:34
27 мая дополнительные суда «Восход» пустят по маршруту «Самара-Ширяево»

27 мая дополнительные суда «Восход» пустят по маршруту «Самара-Ширяево»

Самарское речное пассажирское предприятие внесло изменения в расписание маршрута «Самара-Ширяево». 27 мая на нем будут работать дополнительные скоростные суда «Восход».

В воскресенье первый теплоход отчалит от речного вокзала в 8:00. Спустя 10 минут, судно уже пришвартуется у пристани «Поляна 
22 мая 2018, 09:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх