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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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В Самаре пройдет «Ночь искусств»
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29 октября 2018, 05:25
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Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста
В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали …
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29 октября 2018, 05:06
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В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых
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29 октября 2018, 04:38
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В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина
Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию - ее решили перенести на площадку около музея Алабина.
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29 октября 2018, 03:27
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Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре
Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. …
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13 августа 2018, 09:55
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Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево
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27 июня 2018, 10:19
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Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00
Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров …
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30 мая 2018, 11:34
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27 мая дополнительные суда «Восход» пустят по маршруту «Самара-Ширяево»
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22 мая 2018, 09:26